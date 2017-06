Музблог: 15 концертов лета в Украине

Копірайт зображення HERBERT P. OCZERET/AFP Image caption Выступление группы Billy Talent на фестивале Nova Rock в Австралии. В скором времени это можно будет повторить и в Киеве

Лето-2017 уже называют "самым концертным" в Украине.

Чуть ли не в каждой области страны существует свой опен-эйр фестиваль. Некоторые из них стремительно подтягиваются до уровня европейских фестивальных традиций, а Киев стал своего рода магнитом для западных звезд.

Для тех, кто уже смирился, что все увидеть не получится, ВВС Украина подготовила краткие рекомендации относительно выступлений, которые могут стать отличным дополнением к хорошему отпуску.

Röyksopp

1 июля, Киев. Да-да, мы в курсе, что на фестивале Atlas Weekend, который со среды проходит на ВДНХ в Киеве, будут Prodigy, но ветераны рейва из Британии покоряют Киев уже далеко не впервые. Чего не скажешь о еще одном участнике Atlas Weekend - мечтательном электронном дуэте из Норвегии. Группа активно выступает с конца 1990-х, и преданным фанатам остается лишь надеяться, что кроме новой программы они также исполнят хиты наподобие What Else Is There?

Kiasmos

8 июля, Киев. Если скандинавских битов будет недостаточно, то исландский электронный проект Kiasmos к вашим услугам. Дебютировав в прошлом году, Hedonism Festival сразу заявил о себе как о серьезном проекте, и теперь подтверждает этот статус интересными хедлайнерами. Жаль, правда, что в Киев Kiasmos приедет без мультиинструменталиста и композитора Оулавюр Арнальдса. Украинскую столицу поситит только диджей-сет Янус Рассмусен. Хотя для желающих потанцевать под минималистичное техно с нотками меланхолии это вряд ли станет проблемой. Кстати, не менее интересной будет pre-party фестиваля, где 3 июля выступит австралийский автор и исполнитель RY X.

Борщ

15 июля, Дубно. "Бабло", "Пьяная свинья", "Паразита кусок", "Милиция" - для многих в Украине эти песни стали легендарными. Панк-рок группа "Борщ", созданная одним из основателей "Воплей Видоплясова" Юрием Здоренко совместно с Александром Пипой, прекратила свое яркое существование в 2008 году. Этим летом они обещают единственный реюнион - для выступления на фестивале "Тарас Бульба" в Ровенской области, который и сам возобновил свою работу после нескольких пауз. Теперь это самый старый действующий рок-фестиваль Украины, говорят организаторы.

Uriah Heep

16 июля, Киев. Наверное, даже слово "ветераны" не может описать статус этих хард-рокеров из Лондона. Хотя из первоначального состава в группе остался только гитарист Мик Бокс, на сцене коллектив - с 1969 года. В Украине за свою длительную карьеру они бывали уже не раз, однако, учитывая, что перед вами живые свидетели и действующие лица эпохи хиппи, каждое их выступление - как и на фестивале MotoOpenFest на автодроме "Чайка" - может стать последней возможностью послушать кумиров вживую. В качестве бонуса - финские фрики и шок Евровидения-2006 группа Lordi.

Дымна Сумиш

17 июля, Киев. Еще один долгожданный и громкий реюнион. Гранж-группа Александра Чемерова во второй половине двухтысячных была любимицей киевской (и не только) неформальной молодежи, собирая полные залы очень активных людей. В 2012-м он переехал в Лос-Анджелес, объявив перерыв в работе группы. В прошлом году в сети появились два новых трека - интрига нарастала. И вот свершилось! Кроме Киева "Дымна Сумиш" выступит на фестивале Faine Misto в Тернополе, а также на pre-party "Западфеста" во Львове. Кроме того, Александр привезет свой новый проект, созданный в США - The Gitas.

Depeche Mode

19 июля, Киев. 20 тысяч - такое количество билетов уже продано на концерт английского феномена электронной музыки, который пройдет в НСК "Олимпийский" в рамках мирового тура Global Spirit Tour. Что еще можно сказать об ожиданиях от выступления Гаан и компании? Наверное, ничего ...

Skindred

23 июля, Тернополь. Альтернативный металл, регги, ска-панк, хардкор-панк - все это соединилось в творчестве группы из Уэльса. Благодаря зажигательным песням и эмоциональному фронтмену Бенджи Уэббу группа выступила на сценах Download Festival, Wacken Open Air, Przystanek Woodstock, Sonisphere Festival, а теперь доедет и до тернопольского ипподрома - на фестиваль Faine Misto.

Foals

27 июля Киев. Миллионы просмотров на YouTube, стадионные концерты по всему миру, выступления на одной из культовых студий ВВС Maida Vale - эти английские инди-рокеры являются кумирами своего поколения. В 2015-м лидер группы Яннис Филиппакис (который, к тому же, имеет украинские корни) был замечен в киевских барах. Он приехал в украинскую столицу для съемок клипа на песню What Went Down - в жилом массиве Троещина. Поэтому выступление на Арт-заводе "Платформа", наверное, оправдывает возлагаемые на него ожидания.

Crystal Castles

26 июля, Киев. Концерты канадской группы, исполняющей бешеную электронную музыку в стиле 80-х в современном формате, граничат с истерией. В прошлом году это сполна ощутили посетители фестиваля "Западфест". Теперь у них есть шанс освежить в памяти свои впечатления. Это выступление в определенном смысле ставит Киев в один ряд с Нью-Йорком, Лос-Анжелесом и Торонто, где группа также выступит в этом году.

Billy Talent

29 июля, Киев. Еще один гость из Канады. Billy Talent уникален своей монолитностью, поскольку с 1993 года сплоченный коллектив ни разу не менял свой состав. В Киев - спустя пять лет с момента их последнего визита - они приедут с новым альбомом Afraid of Heights, который совмещает будоражащий хардкор и мелодичный поп-панк. Для любителей "зажечь".

Marilyn Manson

2 августа, Киев. Страшный и ужасный король тьмы и гротеска снова назначил свидание киевской публике. Один из предыдущих его визитов в Восточную Европу был не самым успешным - его выступление в Москве в 2014-м сорвали с помощью православных активистов. Поэтому, наверное, в Киеве эпатажа и безумной энергетики будет в два раза больше. Кроме того, поклонники группы услышат новые песни из альбома Say10, выход которого запланирован на конец года.

Editors

20 августа, Родатичи. Фестиваль "Западфест", который пройдет во Львовской области, традиционно соберет много именитых зарубежных гостей. Breaking Benjamin, In Extremo, Dark Tranquillity, PAIN, The Qemists и Enter Shikari уже не раз выступали с концертами в Украине. Однако больше всего организаторы выделяют одного участника - инди-рок группу Editors из Бирмингема. Они действительно выводят украинский фестиваль на уровень топовых европейских аналогов.

Simian Mobile Disco

23 августа, Киев. Цех и склад превратятся в рейв-зону и галерею, обещают организаторы фестиваля Brave! Factory в Киеве, который в этом году приобрел новые масштабы, пройдет в авторемонтной мастерской предприятия "Метрострой". Танцевальный марафон объединит 50 музыкантов и диджеев со всего мира. Среди них и Simian Mobile Disco - английский электронный проект, известный своими экспериментами с аналоговым звуком и взрывными сетами.

alt-J

28 августа, Киев. Услышав любую песню из репертуара "лидской четверки" alt-J хотя бы раз, ее будет очень сложно выбросить из головы в течение следующих нескольких дней. За 10 лет карьеры они уже успели выступить на таких фестивалях как Sziget и Glastonbury. Фольк, хип-хоп, инди - всем этим наконец можно будет насладиться и в Киеве на Арт-заводе "Платформа".

Amon Amarth

28 августа, Киев. Если же предыдущий вариант покажется кому-то слишком легким завершением лета, то шведские метал-викинги мигом все исправят, создав атмосферу нордического холода и предчувствия Вальхалла. В прошлом году они выпустили свой очередной альбом Jomsviking и теперь готовы представить его в клубе Sentrum. Это - концерт для тех, кого интересует скандинавский эпос и тяжелая, но одновременно мелодичная музыка.