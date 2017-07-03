Бюджетное кино: Анна Ярославна, Довбуш и Голодомор

Копірайт зображення Kinorob Image caption Презентация фильма "Anne de Kiev (Анна Ярославна)"

Получить финансирование из государственного бюджета смогут78 фильмов.Таковы итоги отбора, проведенного Госкино. Среди отобранных проектов - исторические драмы, романтические комедии и анимационные фильмы, сделанные украинскими кинематографистами самостоятельно или в копродукции.

Госкино прогнозирует, что эти фильмы выйдут в 2018-2020 годах.

"Anne de Kiev (Анна Ярославна)"

Украина-Франция

Работа над фильмом продолжается уже довольно долго. Однако в этом году он получил незаурядную "рекламу" от президентов Украины, Франции и России.

• Кем была Анна Ярославна

Картина должна развиваться в традициях исторического костюмированного кино. Авторы выбрали ориентирами "Елизавету" с Кейт Бланшетт и "Герцогиню" с Кирой Найтли.

Достаточное внимание обещают уделить древнему Киеву, который планируют воссоздать с помощью декораций и спецэффектов.

В основе ленты - книга "Анна Киевская" французского автора Жаклин Доксуа, которая также писала о таких выдающихся женщинах, как Мария Магдалина, Клеопатра и Нефертити.

"Гарет Джонс"

Украина-Польша-Великобритания-Германия

Главный герой фильма - западный журналист, который приезжает в Советский Союз в 1933 году и, несмотря на запрет, отправляется в Украину. Вернувшись в Европу, Джонс публикует ряд статей, чтобы привлечь внимание мира к голоду, который скрывает руководство СССР.

• Режиссер Менделюк: Горькая жатва - это голос жертв Голодомора

Исследователи отмечают, что тексты Джонса повлияли на Джорджа Оруэлла, в частности, стали толчком к написанию "Колхоза животных".

Ленту планирует снимать известный польский режиссер Агнешка Холланд, во время презентации она пообещала, что фильм будет несколько "оруэлловский".

"Довбуш"

Украина

Самый дорогой украинский проект этого питчинга, который претендовал на более 66 млн грн. Этот фильм, как и некоторые другие, поддержали при условии "существенного уменьшения" финансирования.

Речь пойдет об Алексее Довбуше, "украинском Робине Гуде", главаре опрышковских восстаний в Карпатах. Как отметили авторы, "это фильм и о современной войне, которую мы переживаем".

Еще профинансируют несколько романтических комедий, где должны сыграть Сергей Притула, Владимир Зеленский, Катя Осадчая и Мария Ефросинина.

А также современные и исторические, полицейские и шпионские остросюжетные фильмы, амбициозный проект "Дом слова", действие которого происходит в 1930-х годах, а одним из главных героев является Мыкола Хвылевой.

• "Украина или Малороссия?" - дискуссия, из-за которой застрелился Хвылевой

"Кремень"

Украина-Австралия-Китай-Швейцария

Англоязычное название фильма "The Medal Maker" переводится как "Создатель медалей". Именно такое прозвище имеет тренер по парусному спорту Виктор Коваленко, уроженец Днепра, который помог украинским спортсменам выиграть несколько олимпийских золотых медалей, а впоследствии стал успешным тренером в Австралии.

Рольф де Гир, один из ключевых австралийских режиссеров, чьи фильмы были на фестивалях в Каннах, Берлине и Венеции, в видеообращении к экспертной комиссии вдохновенно рассказал, почему эта история для него важна, что он "с юных лет думает об Украине", поскольку его сосед был украинцем.

"Серафима" и "Ульяненко: без цензуры"

Украина

Всего на питчинге было четыре проекта, связанных с украинским писателем Олесем Ульяненко. Два из них могут рассчитывать на государственную поддержку.

Из презентации фильма "Серафима"

Копірайт зображення КРИСТИ ФИЛЬМ Image caption С презентации фильма "Серафима"

"Серафима" основана на одноименном произведении Ульяненко.

Главная героиня - девушка, которая после клинической смерти стала "другой" и начала "нести" смерть своим близким. По словам продюсеров, будущий фильм - в тренде современного женского кино.

Снимать ленту планирует Марыся Никитюк, которая сейчас завершает работу над своим полнометражным дебютом "Когда падают деревья". Участие Марыси в проекте не случайно, она, как и автор "Серафимы", умело сочетает в своем творчестве "высокий стиль" с откровенной "чернухой".

"Ульяненко: без цензуры" - биографический документальный фильм о писателе, который считается единственным украинским автором, чья книга была запрещена в Украине. Кроме того, Московский патриархат, по словам самого автора, объявил ему анафему за роман "Знак Саваофа".

АТО в кино

По итогам голосования экспертов, больше всего баллов среди всех категорий получил короткометражный фильм "Ковчег" Кристиана Жереги, в котором говорится о капеллане, спасающем брошенных животных в зоне боевых действий.

Среди документальных лент выделяются "Миф" о погибшем Василии Слепаке, "Наш Капеллан" о Николае Мединском, "Андрей Сулейман" о сыне сирийского курда и украинце, родные страны которых страдают от войны.

Кроме того должны создать ряд игровых и документальных фильмов о воинах ВСУ, крымских татарах, переселенцах, детях, оставшихся сиротами в результате войны.

"Цирк на проволоке" и другие мультфильмы

По итогам питчинга, два анимационных сериала должны получить государственное финансирование. "Моя страна - Украина" продолжит рассказывать истории и легенды украинских городов. А "Мама спешит домой" о фэнтези-приключениях семьи должен научить семейным ценностям.

Копірайт зображення glowberrybooks Image caption С презентации фильма "Мама спешит домой"

Высоко оценили также три короткие анимации. "Пуповина" о родительской гиперопеке и инфантильности взрослых людей. "Цирк на проволоке", где героями станут циркули и другие канцелярские принадлежности. И "Любовь", автор которого планирует разобраться в природе любви средствами сюрреализма.

Помимо перечисленных, планируют поддержать фильмы об украинской эстраде 70-х годов, экологии и правах животных, одиночестве и человечности, советском прошлом и пути к мечте. Не обойдется и без щемящих душу личных историй, связанных с Чернобылем.