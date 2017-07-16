Блог из Луганска: в правовом поле?

Image caption Оптимизм контрастирует с настроениями

Самый сложный из аспектов проживания в "ЛНР" - юридический, потому что хлеб продавали летом 2014 года и продают сейчас, лекарства можно купить в местных аптеках или заказать контрабандой, а вот чувствовать себя уверенно, это - увольте.

Или нужно жить так, чтобы как в карточной игре, вынимая карту из домика, построенного из колоды карт, не задеть ни одной соседней карты, или рисковать, зная, как эти риски компенсировать.

Осенью 2014-го мои друзья-бизнесмены, вернувшись в Луганск, как и большинство, с моря, начали искать свой микроавтобус. На платной стоянке на месте оставленного автобуса их ждало письменное обращение одного из "командиров", что их транспорт изъят на службу армии.

Собственность без права?

Какие претензии к сторожу той стоянки - что он один мог сделать против людей с оружием? Они и не имели к нему претензий, сетовали только на себя и свою непредусмотрительность.

Долгие поиски по "военным" объектам, поднятые связи с какими-то "Лёшами" и "Лешими" дали результат - им выдали письменный ответ: в августе 2014-го в их микроавтобус попал снаряд, транспортное средство ремонту не подлежит и оставлено на поле боя. Никаких подтверждений или доказательств. Езжай, ищи, удостоверяйся лично. И если бы не поднятая на ноги цепочка друзей и друзей тех друзей можно было бы подумать, что это "развод" чистой воды.

Image caption Новые власти устанавливают свой порядок

И сейчас, спустя три года, можно сказать, что "республикой" сделан огромный прорыв в сторону каких-то законов. Во-первых, с апреля 2017 года для совершения сделок по купле-продаже недвижимой собственности уже не нужно покидать пределы "республики", как это делали покупатели и продавцы все эти три года, выезжая в ближайший украинский город для нотариального подтверждения сделки.

Это, конечно, упрощает весь процесс, однако подножек здесь предостаточно. Самая большая - сделки эти не признаны Украиной, а значит, могут быть аннулированы с возвращением сюда законной украинской власти.

Продажа и покупка жилья через ипотеку

Неужели банки простят новым владельцам квартир долги и проценты по ним или с лёгкостью спишут приличные суммы с прежних владельцев?

Всё зависит от уверенности покупателя и убедительности продавца. Хотя, в общем, оба уверены, что Украина уже сюда не вернётся, а, значит, отдавать никому ничего будет не нужно.

Самый распространённый ответ на звонки операционистов из банков: "Да, я в Луганске! Приезжайте и заберите у меня всё, что я вам должен!"

Но люди, живущие чуть дальше, чем сегодня на сегодня, не станут покупать и продавать недвижимость по этой и ряду других причин. И самое основное, жильё очень обесценилось сейчас. И если избавиться от квартиры как от балласта, за эти деньги не купить нигде ничего. Да, оплачивать коммуналку в запертых квартирах дорого, но продать квартиру за бесценок как минимум глупо.

Обесцененное имущество

Image caption Обещают много, но насколько это законно?

Недвижимость действительно упала в цене в три и более раза в сравнении с довоенными ценами. И это причина нервных срывов для многих, кто купил себе квартиру накануне войны и ещё должен за неё.

Да, по поводу недвижимости один из аспектов - с апреля 2017 года в "республике" появился свой реестр, который позволяет вступать в наследство. Толпы людей поспешили в БТИ, чтобы узнать, что всё, что они делали до лета 2014 года - недействительно. Нужен новый техпаспорт, нужна новая оценка собственности, нужны квитанции по оплатам в местные банки. Обидно за потраченное время, силы, средства.

С движимой собственность всё чуть иначе. Законы по личному автотранспорту обещают принять в сентябре. Но уже сейчас можно продавать и покупать машины по генеральным доверенностям, выданным местными нотариусами.

Максимальный срок доверенности - три года. Стоимость - 2000 рублей (909 грн). Действительны такие доверенности только по месту. И не факт, что владелец транспортного средства не заявит на территории Украины об угоне его машины. Всё, собственно, держится на честном слове продавца. А машина может быть в кредите в украинском банке. Нужны документы, удостоверяющие, что кредит выплачен.

"Под честное слово"

В местном комиссионном автосалоне мне сказали: "Наше имя - гарантия того, что с машиной всё нормально". Как-то с душком всё это. Салону от силы год, а они о гарантиях. Хотя автосалоны действительно проверяют машины в украинских МРЕО на предмет кредитов или розыска. Говорят, уже обжигались на таких продажах. И эти же автосалоны за 100 долларов помогут сделать доверенность в Украине.

И ещё в "республике" действуют суды только по уголовным делам. А значит развестись, оспорить отцовство или стребовать с соседей компенсацию за вашу залитую сверху квартиру вы не можете.

Из самых востребованных частных услуг под грифом "юридические": вклеивание фотографий в паспорт, продление банковских карточек, прохождение идентификации в украинских банках.

Многие пенсионеры покупаются именно на это ключевое слово - "юридические", считая, что их не обманут. Местные наивно верят в то, что живут в правовом поле и полностью защищены, а гарантом их безопасности выступает государство.