Владимир Науменко: за что расстреляли учителя Рыльского?

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19 июля исполнилось 165 лет со дня рождения Владимира Науменко - одного из лидеров киевской Старой Громады, многолетнего редактора журнала "Киевская Старина", журналиста и культуртрегера.

Вера Агеева Литературовед, литературный критик, профессор Киево-Могилянской Академии. В год столетнего юбилея возникновения Украинской Народной Республики хочется пристальнее вглядеться в судьбы и даты, вспомнить заслуживающие уважения имена и поступки. Несмотря на то, что оружие проиграло, украинцам многое удалось в отстаивании культурного суверенитета. Эти истории - истории культурного сопротивления, тихого сопротивления, которое в конечном итоге сделало возможной независимость Украины.

В марте 1917 года он некоторое время возглавлял Центральную Раду, впоследствии стал министром образования в последнем правительстве Украинского Государства.

Науменко был одним из самых успешных менеджеров культуры за всю новейшую отечественную историю. И то при условии, когда украинофилов, которых имперская власть считала крайне опасными бунтарями-сепаратистами, таскали в полицию и ссылали в Сибирь даже за вышиванки и издание невинных украинских этнографических книг.

Громадовское, преимущественно культурно-образовательное, движение распространилось с середины XIX века. Киевская Старая Громада действовала с 1859 года.

Когда Эмский указ 1876 года о запрете изданий на украинском языке фактически сделал невозможным ее легальную деятельность, приходилось заботиться о тщательном засекречивании многих дел и замыслов.

Собирались всегда у кого-то дома (часто, например, у Николая Лысенко на Мариинско-Благовещенской), обязательно за накрытым для чаепития столом, чтобы, если бы пришел полицейский, все выглядело, как дружеское угощение.

Стать членом Громады можно было только по рекомендации нескольких ее деятелей, к тому же при условии, что никто не будет возражать против приема.

Науменко принадлежал к этому кругу еще с ученических и студенческих лет. Во второй киевской гимназии он учился вместе с фольклористом Александром Русовым, с которым дружил потом всю жизнь.

Окончил историко-филологический факультет университета Святого Владимира, преподавал словесность.

В Старой Громаде был казначеем, некоторое время председательствовал в литературно-артистическом обществе, где проводились лекции, дискуссии, концерты с участием Николая Лысенко, Николая Садовского, Марии Заньковецкой.

Копірайт зображення Wikimedia Commons Image caption Громадовцы часто собирались дома у композитора Николая Лысенко

Впоследствии возглавил Общество грамотности, подняв его деятельность несопоставимо высоко.

Достаточно вспомнить сеть украинских воскресных школ, организацию лекториев по истории Украины (которая, разумеется, не считалась тогда ни школьной, ни университетской дисциплиной), издание популярных книг "для народа".

Это как раз Общество грамотности организовало Народный дом на Большой Васильковской (ныне действующий театр оперетты), где шли спектакли украинских театральных трупп, была большая библиотека.

Старая Громада чтила память Тараса Шевченко. Это Михаил Драгоманов, один из организаторов Общества, произносил знаменитую речь над гробом поэта в Киеве.

О преобразовании Каневского мемориала на Чернечей горе в национальную святыню неуклонно радели, несмотря на все угрозы и запреты.

В 1902 году Владимир Науменко приобрел на свое имя участок земли, где находилась могила Шевченко, и как юридический владелец взял на себя хлопоты по уходу и обустройству.

Николай Лысенко упрочил традицию ежегодных студенческих поездок на Чернечу гору с концертами.

Науменко разыскал несколько рукописей Шевченко. У семьи поэта выкупили авторские права на публикацию и издали в Праге двухтомный "Кобзарь". Цензура разрешила ввоз только первого тома.

Среди самых успешных проектов Громады - журнал "Киевская Старина".

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Максим Рыльский, который в свое время учился именно в гимназии В. П. Науменко, не побоялся даже в советские времена с почтением упомянуть, что это он сделал из журнала "драгоценную сокровищницу украинской культуры".

В 1898 году редактор добился права - царские запретительные указы продолжали действовать! - на публикацию произведений на украинском языке.

Вероятно, - и есть уже и документальные подтверждения этого, - благосклонная лояльность главного петербургского цензора к украинским вопросам объяснялась тем, что старогромадовцы банально дали ему взятку... Что ж, тогда, пожалуй, это самый благородный эпизод в истории отечественного взяточничества.

К тому же, и тогдашний киевский генерал-губернатор Михаил Драгомиров помог выхлопотать разрешение, благосклонно относясь к украинскому движению.

На страницах "Киевской Старины" Владимир Павлович вел горячую дискуссию, отстаивая статус украинского как государственного языка, а не местного "наречия".

Именно он много лет собирал лексический материал для словаря украинского языка.

От оплаты, которую предлагал меценат Евгений Чикаленко, категорически отказывался. Даже согласился, чтобы словарь вышел как труд Бориса Гринченко, - для Науменко имело значение издание, а не популярность.

Заработки его были преимущественно учительскими. Имел в этой области безоговорочный авторитет, звание заслуженного учителя, несколько почетных орденов, например, Святого Станислава и Святой Анны.

В 1905 году он открывает частную гимназию, которая очень скоро получила репутацию самой прогрессивной в городе.

В ней учились дети друзей Науменко, скажем, Максим Рыльский, Юрий Русов. Но отдавали туда на обучение и тогдашнюю "золотую молодежь": очень интересные портреты своих одноклассников, как и вообще описание декадентских настроений начала века, оставил в воспоминаниях Рыльский.

Копірайт зображення Oleksa / Wikmedia Commons Image caption Дом на Ярославовом Валу в Киеве, где располагалась частная гимназия Владимира Науменко

Науменко называли "хитрым лисом", "хитрым Улиссом", мастером компромисса.

Дипломатический гений Владимира Павловича послужил, когда с началом первой русской революции громадовская делегация едет в Петербург на переговоры с премьер-министром Сергеем Витте, чтобы добиться отмены запретительных Валуевского и Эмского указов.

Олена Пчилка, Владимир Науменко, юристы Николай Дмитриев и Илья Шраг все же смогли в чем-то убедить российского чиновника, украинскую печать разрешили.

Начали выходить газеты. Науменко начинает издание журнала "Україна". Но реакция 1907 года сделала невозможным воплощение амбициозных намерений.

А в марте 1917 года педагог уходит уже в государственные дела. Был избран заместителем председателя Центральной Рады, и до возвращения из ссылки Михаила Грушевского Науменко возглавлял украинский парламент.

Впоследствии он стал министром образования в последнем правительстве Украинского государства гетмана Павла Скоропадского.

Политическая карьера как таковая его, впрочем, не интересовала. Заботится о школе, пишет грамматику украинского языка. Один из организаторов Всеукраинской академии наук. Именно науменковская подпись стоит под документом о назначении Владимира Вернадского президентом академии.

Конституционалист, культурник, противник любого насилия, Науменко стал невинной жертвой революционного террора.

Однако с точки зрения киевских чекистов, семидесятилетний педагог все же непростительно был виноват в том, что последовательно отстаивал свою национальную позицию.

В 1919 году Владимира Науменко арестовывают и сразу расстреливают, хотя за него бросились заступаться самые авторитетные в городе люди.

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Его не разрешили даже похоронить. Это преступление вызвало волну возмущения, которое вылилось и в публичное пространство.

Судьба Владимира Науменко очевиднее всего подтверждает вес и значение дел, которые считаются "малыми".

Уходит "большое" политиканство, но остаются и книги, и школы, и, наконец, благодарные ученики, которым не стыдно за своего Учителя...