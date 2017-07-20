Блог психолога: как избавиться от "фальшивых" эмоций?

Копірайт зображення Dayne Topkin Image caption Практически каждая здоровая эмоция имеет своего чужого, фальшивого двойника-паразита

Казалось бы, что тут непонятного. Эмоции - наша реакция на окружающий мир. Как мы можем на них влиять?

Происходит что-то приятное - радуемся. Когда не везет, кто-то обидел, любимый не понял, денег не хватает - расстраиваемся.

Настоящая доброта или фальшивое "ми-ми-ми"?

То есть, считает большинство, "виноваты" в том, что мы тревожимся, боимся, обижаемся, чувствуем себя обязанными, во многом внешние факторы.

Вот если бы нас все любили, мы жили бы на необитаемом острове, никогда не ездили бы в общественном транспорте, тогда бы, мол, был бы сплошной позитив.

Это не совсем так. На самом деле, почти каждая здоровая эмоция имеет своего чужого, фальшивого двойника-паразита.

И если мы не научимся отличать "свои" ощущения от навеянных, нам легко будет испортить настроение. И так же легко втянуть в ненужное выяснение отношений, навязать чувство вины, заставить почувствовать себя неблагодарными.

Что имеется в виду? Например, склонность к эмпатии, доброта являются здоровыми чертами характера.

А уже сентиментальность - искаженная под влиянием социума производная от них. То есть, одно дело, когда мы искренне хотим кому-то помочь и делаем это. А потом сами испытываем удовольствие и чувство собственной значимости.

И совсем другое - когда нас хотят разжалобить, рассказывая об обездоленных, инвалидах, больных детях, брошенных животных. Мы, понимая, что не можем всем им помочь, ощущаем бессилие, отчаяние и вину за то, что как-то справляемся со своей жизнью.

Если сердитесь - не обижайтесь

Копірайт зображення Comix Reference Image caption Обижаются, как правило, инфантильные, зависимые, люди с низкой самооценкой - те, кто не может рассердиться

Следующая пара - гнев и обида.

Меня часто спрашивают, как научиться прощать. Для этого не нужно обижаться. Звучит утопично? Это только на первый взгляд. Например, ваш партнер сделал что-то вопреки ожиданиям. Скажем, не перезвонил, когда обещал.

Вы сердитесь на него. Но скрываете это, чтобы не показать, что вас это задело. Или чтобы не показаться слишком требовательной и не отбить у него желание вообще иметь с вами дело. То есть, вместо того, чтобы дать волю природной эмоции - гневу, вы его поглощаете. И он перерастает в своего вредоносного двойника - обиду.

Как мы знаем из собственного опыта, скрытые обиды накапливаются. И в один не совсем прекрасный день чистая энергия гнева высвобождается, разрушая хрупкую конструкцию негармоничных отношений.

Обижаются, как правило, инфантильные, зависимые, люди с низкой самооценкой. То есть те, кто не может себе позволить рассердиться.

Очень распространенный тандем - страх и тревога. Способность бояться чего-либо является информацией от наших далеких предков об опасности для жизни. Это абсолютно естественно, что мы боимся высоты, темноты, симптомов каких-либо заболеваний и тому подобное.

Но когда мы, едва включив компьютер или телевизор, узнаем о многочисленных катастрофах и несчастных случаях, и так каждый день, то находимся в состоянии перманентной бессознательной тревоги.

Синдром кривого зеркала

И если от страха перед чем-то конкретным можно избавиться, отказавшись от рискованных действий. То тревога, навеянное извне предчувствие, что что-то плохое может случиться с нами и нашими близкими, настолько постоянна, что мы ее уже даже не отличаем от других состояний. Просто живем с ощущением общего неблагополучия, что очень истощает.

Копірайт зображення Nik Shuliahin Image caption Ощущение общего неблагополучия очень истощает

Кроме того, стоит отделять, как зёрна от плевел, совесть от стыда.

Совесть - это когда вы сами решаете, какие действия для вас приемлемы с точки зрения морали. В то время, как стыд обычно "включает" общественное мнение. Но представления людей о том, что нам носить, говорить, с кем встречаться, не всегда совпадают с нашими. Поэтому, если ваши поступки не вредят другим, избавьтесь от фальшивого стремления соответствовать чужим ожиданиям.

Потребность быть благодарным и чувство вечного долга также надо научиться различать, если вы не хотите испортить себе жизнь. Ведь отблагодарить за чье-то добро - вполне здоровая интенция. Здесь вы являетесь субъектом. В отличие от состояния психологического должника. Только потому, что этого от вас ожидают родители, родственники, бывшие партнеры. Потому что им так удобно держать вас на крючке неоплатной вины.

Зависть паразитирует на стремлении к совершенству, базовое недоверие к миру - на детских представлениях о вселенской справедливости. Радость победы может испортить ложка дегтя от иррациональной вины за то, что вам хорошо, а кому-то плохо. Потому что в детстве бабушка говорила, если много смеяться, потом непременно будешь плакать.

Когда мы научимся отличать собственные эмоции от спама, будем воспринимать действительность такой, как она есть.