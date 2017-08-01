Как нобелевского лауреата из Полесья преследовала "роковая любовница"
1 августа 1924 года родился Жорж Шарпак. Он получил Нобелевскую премию по физике. Ученый изобрел пропорциональную камеру и так совершил революцию в исследованиях элементарных частиц.
Будущий французский ученый родился в Дубровице Ровенской области. Семилетний Гриша купался в озере, - вспоминает местный старожил Федор Мосийчук ,- наступил на срезанный стебель осоки и проколол ногу. Началось заражение. Рана не заживала, поэтому врач посоветовал ехать в Варшаву.
После этого жители Дубровицы больше не увидят ни мальчика, ни его семью.
Жорж Шарпак не рассказывал об этом случае. Но описал разлуку с белой кудрявой собачкой.
Выбор был сверхсложным: остаться с Фригеше и потерять маму или оставить верного друга и переехать во Францию.
Из Сарн во Францию
Жорж Шарпак вырос в небогатой еврейской семье, проживавшей в Сарнах. Три четверти населения составляли евреи. Молодая пара временно переехала в соседнюю Дубровицу - национально более разнообразный городок.
Гриша родился там, но полесское детство провел в Сарнах.
Евреи, особенно молодежь, часто веселились с украинцами, вспоминал г-н Шарпак.
Юноши и девушки становились вместе в круг, танцевали, пели. Яркие женские костюмы, красные сапожки и головные уборы с длинными лентами добавляли эмоций и красок.
Семья
Семьи родителей мальчика давно проживали в Сарнах.
Семья отца - Мотэле Харпака - держала мануфактурную лавку, где продавала ткани. Она расположилась на улице, которую горожане прозвали "веселой" - видимо, за смешные еврейские истории, которые рассказывал дядя Жоржа.
Ученый унаследовал эту черту - он умел развеселить любую компанию.
Большие синие глаза Гриши напоминали отца. Кроме того, он был высокого роста. В целом внешность г-на Шарпака отличалась от карикатур антисемитов.
Гриша восхищался красотой мамы - Хане Шапиро. Высокая, стройная, смуглая, с длинными волосами и черными глазами - память воспроизводила ее до мелочей.
Женщина верила в талант сына, что побудило его учиться, исследовать и... открывать.
Молодая семья переехала в Палестину, где родители заботились, прежде всего, о будущем ребенка.
Под палящим солнцем они дробили камни на строительстве дорог - это же работу Григорий будет делать через 20 лет под наблюдением эсэсовцев.
От жаркого климата у мальчика периодически болели глаза, появилась угроза потери зрения. Харпаки вынужденно вернулись обратно. Тогда - вспоминал г-н Шарпак - мама и запланировала переезд во Францию.
Необычные корабли
Чтобы поступить в гимназию, в Сарнах Гриша быстро учил польский. Это был его четвертый язык после идиша, русского и арабского.
Католицизм, который насаждали поляки, воспитал стойкую неприязнь к религии.
Через несколько лет - в парижской школе - мальчик сделает вывод: нужно жить "здесь и сейчас". Синагогальные обряды, молитвы палестинских арабов и коленопреклонение католиков излишни.
В польской гимназии Гришу сразу заметила учительница. Она удивлялась воображению пятилетнего ученика, который придумывал и мастерил хитроумные корабли.
Педагог уверяла маму: мальчику нужно учиться.
"Как Бог во Франции"
"Счастлив, как Бог во Франции" - эти слова старой пословицы на идиш определили переезд Харпаков в "страну культуры и свободы". Такой представляли Францию переселенцы.
Родители Гриши не боялись нелегального положения или материальных трудностей. Как и в Палестине, они были готовы к проблемам ради детей.
Гриша это понимал. Мальчик тщательно учил французский - пятый за семь лет язык. Он увлекся чтением и часами просиживал в библиотеке в то время, когда ровесники катались на велосипедах или играли в шарики.
Будущий физик "глотал" все книги, которые попадались на глаза. Произведения Жюля Верна, Александра Дюма, Фенимора Купера ускорили успехи в изучении французского языка.
Во время войны девятнадцатилетний ученик лицея был участником движения Сопротивления. Он искал жилье для партизан, помогал с фальшивыми документами. Юношу арестовали.
Почти год Григорий провел в концлагере Дахау. Принудительный труд навсегда отбил интерес к садоводству, а один только вид лопаты приводил его в панику.
Требовательная любовница
После войны г-н Шарпак получил французское гражданство и стал Жоржем Шарпаком. Первая мечта сбылась.
Далее француз Жорж хотел во что бы то ни стало оправдать доверие мамы.
Выпускник парижской горной академии устроился в лабораторию ядерной физики престижного Коллеж де Франс.
Из всех денежных предложений он выбрал науку. Эту лабораторию возглавлял Фредерик Жолио-Кюри, чьи лекции особенно интересовали молодого специалиста. Вскоре он защитил диссертацию.
Тогда же г-н Шарпак познакомился с Доминик, которая пленила его скромностью и вниманием к другим.
Ему нравилась очаровательная улыбка, темные глаза, но больше всего - ее благородная натура. Доминик станет любимой на всю жизнь женщиной, но не единственной.
"Физика напоминает требовательную, а иногда роковую любовницу. Ночью и днем, летом и зимой, утром и вечером она преследует вас, пленит, переполняет и погружает в отчаяние. И вы безумно любите ее и не вольны расстаться с ней хотя бы на день", - писал Жорж Шарпак в воспоминаниях.
Нобелевская премия
Физика привела Жоржа Шарпака в Женеву, в Европейский центр ядерных исследований. Известные в то время технологии наблюдения элементарных частиц ограничивали ученых. В частности, продолжительность жизни мюона составляла две миллионных доли секунды, а искровая камера "выдавала" всего сто изображений в секунду.
Г-н Шарпак хотел заменить фотографии экраном компьютера и найти способ, как связать частицы. Ему это удастся.
В 1968 году под руководством ученого создали многопроволочную пропорциональную камеру, которую назвали "камерой Шарпака".
Ее начали применять не только в исследованиях материи, но и в биологии, медицине, в частности при обработке изображений человека.
"Физика меня больше не покидала... И, к моему великому удивлению, в конце 1992 года она привела меня в Стокгольм - за Нобелевской премией. Нобелевская премия - это Эйнштейн, Нильс Бор или Кюри. Сравнивать себя с ними - не могло быть и речи!", - вспоминал он.
Скромный нобелевский лауреат не оправится от шока и не поймет, что значит быть "физиком", отмечала соавтор книги его воспоминаний "Жизнь как связующая нить" Доминик Содинос.
Ученый так и не посетит родные Сарны, о чем очень мечтал в последние годы своей жизни..