Блог историка: три Ялты Александра Ханжонкова

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Александр Ханжонков, один из крупнейших кинопромышленников Российской империи, продюсировал фильмы и занимался кинопрокатом собственных и иностранных лент

8 августа исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося кинопредпринимателя, одного из основателей украинского кино Александра Ханжонкова. Именно он основал Ялтинскую киностудию.

Его до сих пор часто называют российским кинематографистом, однако родом Ханжонков из Донецкой области.

Из Москвы нужно бежать

Весной 1917-го 40-летний киномагнат Александр Ханжонков, известный производитель фильмов, пришел к выводу: из Москвы нужно бежать!

После отречения Николая II наступил политический хаос, затем - экономический. Для продуктивной работы необходимо организовать постоянную кинобазу в провинции.

Выбор пал на Крым.

Во-первых, подальше от конкурентов, которые выбрали Кавказ. Во-вторых, на полуострове больше солнечных дней. А главное, он уже снимал в Крыму: продюсировал в 1911 году "Оборону Севастополя", одну из первых в мире полнометражных лент. Продолжительность - 100 минут!

Ялту Ханжонков впервые посетил в ноябре 1911 года - император захотел посмотреть готовую картину. Во время просмотра в Ливадии Ханжонкову казалось, что это провал. Однако Николаю II лента понравилась - подошел, поблагодарил. И подарил бриллиантовое кольцо.

То есть фильм, используя современную терминологию, получил "прокатное удостоверение".

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption Батальные сцены "Обороны Севастополя" (1911) впервые в мировом кинематографе снимали с двух камер одновременно. Кадр из фильма

Так начала свое существование Ялтинская киностудия.

С момента его первого посещения Ялты прошло более пяти лет. Второй визит оказался более продолжительным.

"В г. Ялте на Аутской купили участок с прекрасными декоративными растениями и соответствующим домом, - вспоминал Ханжонков. - Здесь мы и решили оборудовать нашу [...] собственную съемочную летнюю базу ... С весны 1917 года я жил в Ялте".

Съемочную площадку подготовить не успели, поэтому режиссеры выбирали для съемок самые красивые пейзажи Ялты. Так на экране впервые появились дворец эмира Бухарского, Ласточкино гнездо и другие достопримечательности Крыма.

В конце осени съемочные группы отбыли домой, а Ханжонков по состоянию здоровья "остался в одиночестве на зимовку" в Ялте.

"Дел по устройству постоянного крымского ателье оказалось много, - вспоминал он, - нужно закончить съемочную площадку, поскольку она представляла собой лишь деревянный помост на бывшей теннисной площадке. Нужно заново отстроить гараж для автомобилей и конюшню для лошадей ... Короче говоря, дел много и скучать было некогда".

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption Съемочный павильон на киностудии Ханжонкова в Ялте

Так начала свое существование Ялтинская киностудия. На следующее лето приехали, спасаясь от большевиков, около 20-ти творческих и технических работников - закипела работа.

Эта его вторая Ялта была полна надежд и нереализованных планов. Однако тень гражданской войны ощущалась все больше: пропало электричество, потом топливо. В конце 1919-го Ханжонков сообщил своим работникам, что дела плохи и посоветовал искать работу.

Осенью 1920-го жена Ханжонкова Антонина с детьми пробилась, несмотря на все препятствия, в Ялту. Она убедила мужа перенести бизнес в более спокойную Европу.

В Вене Ханжонков попытался восстановить кинодеятельность - открывал прокатные конторы, инвестировал в эксперименты со звуком в кино. Однако это приносило одни убытки. Перебрался в Берлин - то же самое.

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption Дворец эмира Бухарского впервые попал на экран благодаря студии Ханжонкова

Здесь работать запрещено

В третий раз приехал в Ялту при новых жизненных обстоятельствах.

В Берлине московские визитеры предложили Ханжонкову поработать в советском кинематографе. В конце 1923 года метр вернулся в Москву. Жена с детьми осталась в Берлине.

В скором времени Ханжонков пожалел об этом - частного кинобизнеса, как оказалось, не было. Эмигрировать на сей раз не получилось. Устроился консультантом Госкино, тогда - заведующим производством в "Пролеткино". Женился на монтажере Вере Поповой, с которой сотрудничал до эмиграции.

В 1926 году Ханжонкова арестовали. За мифические финансовые злоупотребления дали полгода тюрьмы, однако сразу же амнистировали. Вместе с тем лишили политических прав и запретили работать в кино. Вот тогда 49-летний кинематографист переехал с женой в Ялту.

Третья его Ялта оказалась самой продолжительной и трагичной. Кое-как получил жилье - проходную комнату в коммуналке на Севастопольской.

Захотел посмотреть на бывшую свою киностудию. Охранник не пустил. Дескать, студия - национализирована, находится в аренде ВУФКУ. Тем, кто лишен прав, здесь работать запрещено.

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption Александр Ханжонков со второй женой Верой в Ялте в 1944 году. Ему оставалось жить около года

В отчаянии Ханжонков направил письмо председателю кинофотоуправления Борису Шумяцкому. Просил "помочь войти в рабочую семью советской кинематографии полноправным ее членом" и пояснил: в противном случае ему грозит "смерть от недоедания".

Работу не дали. Назначили персональную пенсию - 350 рублей в месяц. А жену Веру взяли на киностудию монтажером.

Ханжонков сел писать мемуары. Книга вышла в 1937-м в издательстве "Искусство". На обложке название - "Первые годы русской кинопромышленности". Однако на титульном листе вместо "кинопромышленности" стоит "кинематографии". Цензура, беспощадно рубя рукопись, упустила такую ​​"мелочь".

Воспоминания Ханжонкова полностью до сих пор не публиковались.

"Советская власть ограбила его ..."

Новое испытание - нацистская оккупация. О пионере кино, жителе Ялты напомнила 23 декабря 1942 года симферопольская газета "Голос Крыма. Russische Zeitung".

В небольшой заметке на второй странице утверждалось, что с приходом немцев "Ханжонков, хоть и прикованный к креслу, бодро смотрит в будущее и уверен, что он сможет поработать в любимой области…".

20 января 1943 года эту статью перепечатал берлинский еженедельник "Новое слово", поэтому кинематографиста посетил работник этого издания - готовил материал о людях, которых осчастливил "новый порядок".

Ханжонков отказался давать интервью, поэтому журналист представил его как случайную встречу во время прогулки по Ялте:

"Проходим мимо знаменитой ялтинской киностудии, построенной еще до войны основателем русской кинопромышленности Ханжонковым [...] По тротуару, вдоль киностудии пожилая женщина везет в кресле разбитого параличом старика. Это сам Ханжонков, основатель русской кинопромышленности и бывший хозяин этой студии. Советская власть ограбила его. Долгие годы он был "лишенцем". За что? Коляска, подталкиваемая его женой, везет ограбленного и нищего старика мимо его же собственного предприятия".

Немецкий комендант, узнав, что заслуженный человек живет в ужасных условиях, переселил Ханжонкова во дворец по улице Боткинской, 15.

Советская власть, возвратясь, назначила Ханжонкову мизерную пенсию и паек.

В скором времени, 26 сентября 1945 года, он умер.

68-летнего основателя Ялтинской киностудии похоронили на старом Ливадийском кладбище. Впоследствии его прах был перезахоронен в некрополе на Поликуровском холме.