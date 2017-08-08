Блог из Луганска: о ценах на продукты и коммуналку

Копірайт зображення Yana Viktorova

Пожалуй, самая большая сложность жизни в "республике" - цены.

Как ни странно, к войне, как к перманентному состоянию жизни, можно привыкнуть. Можно привыкнуть к неопределенности и даже начать строить планы там, где для кого-то планов быть не может.

Но еда - инстинкт. И с этим ничего не поделать - человек будет питаться всегда. И еда для многих оказалась роскошью сразу же с началом войны, ещё летом 2014 года. Отобрав у человека еду, легче всего его унизить.

Я скажу немного о ценах на продукты в Луганске, чтобы сориентировать в том, сколько уходит на самые простые и привычные вещи.

На прилавках они указаны в рублях. Я перевожу их в гривны по курсу в коммерческих пунктах обмена валют: на 4 августа он составил 2,32 рубля за 1 гривну. "Официальный" курс в "республиканских" госбанках "- 2 рубля за 1 гривну.

Итак, солёное сало стоит от 86 грн. Хотя по такой цене его будет сложно найти, более распространенная цена на этот товар - 107 грн за кило.

Сырный продукт из недорогих обойдётся в 120 грн за килограмм. Чем дешевле сыр, тем больше шансов, что это сырный продукт, а не сыр. Настоящие твердые сыры стоят от 170 грн за кило.

Масло растительное - 23 грн за литр.

Килограмм курицы - 42 грн, целая вытянет гривен на 130. Филе куриное будет стоить 73 грн за килограмм.

Фарш свино-говяжий обойдётся в 107 грн за килограмм и выше.

Из рыбы самая дешёвая - анчоусы, они стоят 43 грн за кило.

Молоко коровье - 43 грн за трёхлитровую бутылку, в сёлах вокруг Луганска цена на такой же литраж падает вполовину.

Сливочное масло стоит от 112 до 163 грн за килограмм.

Судя по тому, что я вижу на рынке, редко кто позволяет брать сыры или сливочное масло даже по полкило.

Сосиски очень часто берут поштучно - детям, сметану - по 250 грамм, что говорит о низкой платёжеспособности "республикнцев".

Творог - около 43 грн за кило, сметана от 30 грн за килограмм и выше.

Здесь парадокс - и творог, сметану, и курей везут нам из Воронежа и Беларуси. Если я хоть немного ориентируюсь, это не близко, а молочные продукты - скоропортящиеся.

Как их удаётся сохранить? Почему их везут оттуда? Для меня это неясно. Неясно также и почему сардели производства Беларуси с учётом доставки сюда и наценки стоят вполовину дешевле самых дешёвых местных сосисок. И берут же их, ищут, ходят именно за ними на рынок.

Конечно, самой лучшей продукцией по-прежнему остаётся всё украинское - сыры, масло, мясная продукция.

Украинские краски и строительные смеси - тоже в этом списке лучшего на местном рынке. Конечно, это отражается на цене, потому что всё это ввозится в "республику" контрабандой.

Хлеб стоит по-разному. Батон нарезной (450 грамм) обойдётся в 5 грн, хлеб "Станичный" (750 грамм) - 4 грн, "Московский (500 грамм) - 6 грн.

Так же стоит и килограмм муки - 6 гривен.

Как и до войны, раз в несколько дней нам везут из Донецка торты того же производителя, что и раньше - еще один парадокс нашего времени.

Стоят они от 129 до 650 гривен за штуку - в зависимости от веса и оформления.И ко дню следующего привоза тортов витрина обычно пуста - разбирают почти все. Поэтому не все живут так уж бедно?

Помню один случай в июле 2014 года. Я еще работала, но уже пропадал свет, были перебои со связью. И вот как-то нам сообщили, что мы можем пойти в кондитерский цех и выбрать себе по любому торту бесплатно - холодильники в ту жару стояли без электроэнергии.

Нас было мало, и мы побежали вниз выбирать роскошные торты-шедевры, многие из которых мы даже не пробовали.

Чуть позже нам сказали, что мы можем покупать масло и сыр там же, на кондитерском производстве, потому что продукты портились в считанные часы без электричества. Стоило это всё очень дёшево, а тот сыр мы ели потом весь август.

Копірайт зображення Yana Viktorova

Если говорить о ценах на коммунальные услуги, то газ в квартире без счётчика в месяц выйдет 24 грн.

Вода - 10 грн за куб. Отопление трёхкомнатной квартиры зимой выйдет около 344 грн, в летние месяцы (сумму разбивают на год) - 129 грн.

То есть при использовании самых обычных бытовых электрических приборов трёхкомнатная квартира зимой выйдет в 646 грн на оплату коммунальных платежей, летом эта сумма уменьшится на 170 грн.

Хотя для полноты картины или справедливости моего рассказа, нужно сказать несколько слов о порядке пенсий и зарплат. По крайней мере то, что я знаю из рассказов знакомых.

С июля 2017 года пенсии в "республике" повысили до 1077 грн.

Ставка учителя - 1681 грн, зарплата сотрудника "министерств" - 4 310 грн, а "рядового" в местной "армии" - 6 465 грн.

Больше всех получают высшие "военные чины" и "министры".

Хотя в этой линейке должностей и профессий никто и никогда не говорит, что жить здесь дёшево. Только кому-то дорого покупать сыр и колбасы, а кому-то - хлеб.

Моя тётка до марта 2015 года ходила в социальные столовые в "республике" и, кажется, чуть помешалась на теме еды.

Благодаря порции супа или макарон с тушёнкой раз в день она выживала. Она была постоянно голодной.

Это какой-то психический сдвиг, который, вероятно, научно исследован и описан, но с которым очень сложно жить. Для неё в какой-то момент потеряла всякий смысл сервировка стола, оформление блюд, разнообразие… Осталось важным только количество продуктов, которые можно поглощать.

Она редко говорит, что было вкусно и никогда, что было красиво. Но всегда она пользуется одним критерием: наелась она или нет. И мне кажется, что самый большой страх для неё - голод, потому что она пережила его, теряя тогда сознание.

Я заметила ещё тем летом, что она перестала бояться смерти - вокруг стреляли, а она спокойно мылась из бутылок у нас в душе, пугая нас своим хладнокровием, но тряслась, завидев еду на столе.

По-моему, она даже не слышала и не видела ничего, если мы накрывали на стол. И ещё момент, она не могла потом вспомнить, что ела… Хотя в остальном она самый с виду обычный человек.

Наверное, у каждого из нас какие-то свои издержка того лета, только у кого-то они заметны больше остальных.