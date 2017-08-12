Блог путешественницы: что едят в Центральной Америке

Копірайт зображення Софія Вовк Image caption Рынки Центральной Америки очень отличаются от украинских

Во время длительного путешествия мои гастраномические привычки как-то претерпели изменения. Яблоки заменили манго и папайя, вместо груш, слив и абрикос ем маракуйю и питайю, а вместо петрушки - авокадо.

В Украине в моем меню было 5 разновидностей каш, а здесь есть только рис и овсянка. А вот базовые овощи почти не отличаются: капуста, огурцы, томаты, перец, морковь. Можно при желании смиксовать салат, который привыкли есть дома.

Однако напишу о том, какие блюда и пищевые привычки жителей Центральной Америки меня удивили больше всего.

Все из перечисленного попробовала - что-то стало теперь для меня нормой, что-то попробовала только раз в порядке эксперимента.

Блог путешественницы Копірайт зображення SOPHIA VOVK София Вовк, журналистка, путешественница. 13 лет лет проработала на телевидении, все бросила и отправилась путешествовать по миру.

1. Рис, бобовые, кукуруза. Это - три основных продукта. Главное преимущество - доступная цена. А дальше все зависит от кулинарных способностей хозяйки.

Например, в Никарагуа - ни съел gallo pinto (рис с фасолью) три раза в день, считай остался голодным.

Копірайт зображення Софія Вовк Image caption Gallo pinto - традиционное блюдо в Никарагуа, главными компонентами которого являются фасоль и рис

А в Гватемале типичный завтрак и ужин - рис, густой соус из бобовых и тортильяс (кукурузные лепешки).

2. Бананы вместо хлеба.Речь идет и о привычном для нас банане, и о его разновидности плантане (platanos) - крупных овощных бананах. На рынках продают и зеленые, и желтые плоды. Оба вида - готовы к употреблению. Однако зеленые нужно жарить или варить, а желтые - только обжарить на масле.

Копірайт зображення Софія Вовк Image caption Сырыми бананы здесь не едят...

Я желтые ем и в сыром виде. Правда, моя привычка изрядно удивляет местных. Здесь так не принято.

Вареные platanos или банановые чипсы полностью заменяют хлеб. Пшеничная мука здесь стоит дорого.

Копірайт зображення Софія Вовк Image caption ... только в вареном или жареном виде

3. Супы по понедельникам. С этой традиции я познакомилась на острове Ометепе, Никарагуа. Жидкие блюда здесь готовят исключительно в начале недели.

Воскресенье - традиционно семейный день, хозяйки готовят много различных блюд, а потом семья должна все сразу съесть - многие семьи в Центральной Америке не знают, что такое холодильник. Поэтому в понедельник устраивают себе разгрузочный суповой день.

4. Съедобная игуана. Меня часто спрашивают: "Какое самое экстремальное блюдо ты ела в путешествии?" В список экстремальных могу смело внести игуану.

Копірайт зображення Софія Вовк Image caption Обычно игуан едят в течение Semana Santa (неделя, предшествующая Пасхе в Испании)

Потчивали меня этим деликатесом - Pinol de iguana (кукурузная каша с мясом игуаны) - когда гостила в одной никарагуанской семьи. Есть это было нелегко, потому что жалко животное. Хотя вкус был неплохим.

5. Снег на десерт. В Центральной Америке, где снег видели только на картинках, его принято употреблять в пищу. Десерт так и называется "La nieve" (исп. - снег).

Это измельченный лед, залитый сиропами разных вкусов. Своего рода дешевый заменитель мороженого.

Копірайт зображення Софія Вовк Image caption Съедобный сладкий снег

Когда на улице +30, лед быстро тает, и ты уже попиваешь холодный сладкий напиток.

В борьбе за потребителя продавцы снега иногда смешивают несколько видов сиропа.

Правда, подобным сладким напитком жажду утолить невозможно. Готовьтесь после этого выпить еще несколько литров обычной воды.

6. Фрукты с солью и перцем. Это еще один популярный снэк. Часто фрукты предлагают в нарезанном виде. Но будьте бдительны! Местные любят приправить, к примеру, манго солью и перцем чили.

В пакетик с измельченными фруктами они бросают приличную горсть соли и заливают это острым соусом. Поэтому прежде чем сделать заказ, необходимо уточнить, что вы предпочитаете фрукты без соли и перца.

Копірайт зображення Софія Вовк Image caption Солоновато-перченое манго

Манго со специями - блюдо на любителя. Я попробовала лишь раз и больше не хочется.

Кстати, еще один фрукт местные жители приправляют перцем - хокотес. Хоть название и экзотическое, по форме и вкусу хокотес напоминает нашу сливу.

7. Пережаренный кофе. Как-то прогуливаясь по гондурасской деревне, я остановилась возле дома, откуда доносился запах кофе. Я напросилась в гости, чтобы пообщаться, а заодно и угоститься горьким напитком.

Пожилая женщина в этот момент уверенными движениями соскребала с металлического противня кофейные зерна, которые, как мне показалось, были пережареными.

Копірайт зображення Софія Вовк Image caption Пережаренный кофе здесь - норма

Как оказалось, такой метод обжарки кофе передается из поколения в поколение. После этого зерна перемалывают и варят.