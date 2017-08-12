Блог путешественницы: что едят в Центральной Америке
Во время длительного путешествия мои гастраномические привычки как-то претерпели изменения. Яблоки заменили манго и папайя, вместо груш, слив и абрикос ем маракуйю и питайю, а вместо петрушки - авокадо.
В Украине в моем меню было 5 разновидностей каш, а здесь есть только рис и овсянка. А вот базовые овощи почти не отличаются: капуста, огурцы, томаты, перец, морковь. Можно при желании смиксовать салат, который привыкли есть дома.
Однако напишу о том, какие блюда и пищевые привычки жителей Центральной Америки меня удивили больше всего.
Все из перечисленного попробовала - что-то стало теперь для меня нормой, что-то попробовала только раз в порядке эксперимента.
1. Рис, бобовые, кукуруза. Это - три основных продукта. Главное преимущество - доступная цена. А дальше все зависит от кулинарных способностей хозяйки.
Например, в Никарагуа - ни съел gallo pinto (рис с фасолью) три раза в день, считай остался голодным.
А в Гватемале типичный завтрак и ужин - рис, густой соус из бобовых и тортильяс (кукурузные лепешки).
2. Бананы вместо хлеба.Речь идет и о привычном для нас банане, и о его разновидности плантане (platanos) - крупных овощных бананах. На рынках продают и зеленые, и желтые плоды. Оба вида - готовы к употреблению. Однако зеленые нужно жарить или варить, а желтые - только обжарить на масле.
Я желтые ем и в сыром виде. Правда, моя привычка изрядно удивляет местных. Здесь так не принято.
Вареные platanos или банановые чипсы полностью заменяют хлеб. Пшеничная мука здесь стоит дорого.
3. Супы по понедельникам. С этой традиции я познакомилась на острове Ометепе, Никарагуа. Жидкие блюда здесь готовят исключительно в начале недели.
Воскресенье - традиционно семейный день, хозяйки готовят много различных блюд, а потом семья должна все сразу съесть - многие семьи в Центральной Америке не знают, что такое холодильник. Поэтому в понедельник устраивают себе разгрузочный суповой день.
4. Съедобная игуана. Меня часто спрашивают: "Какое самое экстремальное блюдо ты ела в путешествии?" В список экстремальных могу смело внести игуану.
Потчивали меня этим деликатесом - Pinol de iguana (кукурузная каша с мясом игуаны) - когда гостила в одной никарагуанской семьи. Есть это было нелегко, потому что жалко животное. Хотя вкус был неплохим.
5. Снег на десерт. В Центральной Америке, где снег видели только на картинках, его принято употреблять в пищу. Десерт так и называется "La nieve" (исп. - снег).
Это измельченный лед, залитый сиропами разных вкусов. Своего рода дешевый заменитель мороженого.
Когда на улице +30, лед быстро тает, и ты уже попиваешь холодный сладкий напиток.
В борьбе за потребителя продавцы снега иногда смешивают несколько видов сиропа.
Правда, подобным сладким напитком жажду утолить невозможно. Готовьтесь после этого выпить еще несколько литров обычной воды.
6. Фрукты с солью и перцем. Это еще один популярный снэк. Часто фрукты предлагают в нарезанном виде. Но будьте бдительны! Местные любят приправить, к примеру, манго солью и перцем чили.
В пакетик с измельченными фруктами они бросают приличную горсть соли и заливают это острым соусом. Поэтому прежде чем сделать заказ, необходимо уточнить, что вы предпочитаете фрукты без соли и перца.
Манго со специями - блюдо на любителя. Я попробовала лишь раз и больше не хочется.
Кстати, еще один фрукт местные жители приправляют перцем - хокотес. Хоть название и экзотическое, по форме и вкусу хокотес напоминает нашу сливу.
7. Пережаренный кофе. Как-то прогуливаясь по гондурасской деревне, я остановилась возле дома, откуда доносился запах кофе. Я напросилась в гости, чтобы пообщаться, а заодно и угоститься горьким напитком.
Пожилая женщина в этот момент уверенными движениями соскребала с металлического противня кофейные зерна, которые, как мне показалось, были пережареными.
Как оказалось, такой метод обжарки кофе передается из поколения в поколение. После этого зерна перемалывают и варят.