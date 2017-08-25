Книжный блог: 5 романов о сострадании

Отстраненность социальных сетей, жизнь онлайн с фильтрами и готовыми шутками на любой случай, войны и экономические кризисы вызвали дефицит сострадания в современном обществе. Мы попытались найти книги, где эмпатия является центральным чувством.

Копірайт зображення "Видавництво Старого Лева"

Джон Бойн "Мальчик в полосатой пижаме"

Рассчитанная на юношескую аудиторию книга ирландского писателя Джона Бойна будет интересна и взрослому читателю, который в книге ищет трогательных впечатлений и эмоций.

"Мальчик в полосатой пижаме" - мировой бестселлер, который разлетелся по миру миллионными тиражами, получил положительные рецензии и был очень удачно экранизирован.

Книга написана простым и понятным языком, ведь рассказ ведется от лица девятилетнего Бруно. Рассказывает историю семьи, раздираемой противоречиями нацистской Германии.

Отец мальчика офицер Ральф по личному поручению Гитлера становится комендантом концлагеря. Поэтому Бруно с сестрой и мамой вынуждены сопровождать главу семьи к месту службы, которое пугает своей неизвестностью, ведь дети не сразу поймут, где оказались.

Пока взрослые будут спорить, ссориться и устраивать вечеринки, Бруно будет искать друга, которого ему будет очень не хватать.

Однажды он отправиться исследовать окрестности и увидит "точку - пятно - кляксу - силуэт, который превратится в мальчика". Бруно познакомится с Шмулем. Выяснится, что оба они родились в один и тот же день и год, однако еврейский мальчик из Кракова, испытавший все ужасы Холокоста, будет выглядеть гораздо старше своего ухоженного друга.

В течение года Бруно и Шмуль будут общаться через ограждение, но матери Бруно удастся уговорить мужа-коменданта вернуться обратно в Берлин. Поэтому ребята отважатся пуститься в приключение, которое будет иметь ужасный финал...

На контрасте к взрослым - напыщенным и лицемерными - дети покажутся созданиями благородными и искренними, ведь из сострадания к Бруно Шмуль так и не скажет мальчику, что происходит в лагере, где живут люди в полосатых пижамах.

Бруно же, в свою очередь, обретя настоящего друга, а также из чувства справедливости обещает никогда не покидать Шмуля, даже если придется отдать за это жизнь.

Копірайт зображення Видавництво "Алемак"

Туна Киремитчи "Молитвы остаются неизменными"

"Молитвы остаются неизменными" - эту фразу можно повторять как противоядие от медийных конфликтов, политических скандалов или бурных споров в социальных сетях. Она о том, что любой человек на этой планете мечтает об очень простых вещах: мире, здоровье, любови, взаимопонимании...

Именно поэтому произведение о студентке Пэлин, которая не может построить отношения с парнями и наладить родственные связи, и Розелле Галанте, пожилой женщине, пережившей все невзгоды XX века, близко и понятно.

Туна Киремитчи, талантливый представитель современной турецкой литературы, создал приятную атмосферу покоя, беседы с глазу на глаз с человеком, чья жизненная мудрость позволяет быть сострадательным.

В поисках финансовой независимости от отца, который нашел себе очередную подружку, Пэлин, студентка европейского вуза, прочла в газете объявление, что требуется человек со знанием турецкого языка. Оплата достойная. Опыт работы не имеет значения. Девушка решила попробовать.

Судьба дарит ей не просто заработок, а подругу, интересную личность, которая просит совсем немного - общения на языке, с которым была связана красивая, но трагическая история ее любви. Розелла, немецкая еврейка, вынуждена была бежать из страны, оставляя привычный уклад, популярность у мужчин, недавно созданную семью...

В ней одной - все отчаяние войны и Холокоста, узнавая о которых, Пэлин переоценивает собственные проблемы и отношение к жизни.

Да, финал будет печальным, но общаясь друг с другом, женщины получают внутреннее спокойствие и уверенность в том, что в жизни важно быть милосердным, поскольку это чувство сближает людей и может сделать их лучше.

Копірайт зображення "Клуб Сімейного Дозвілля"

Кэтрин Стокетт "Прислуга"

Когда речь идет о теме сегрегации в американской литературе, следует понимать, что книги, написанные потомками виновников тех событий, и тексты, созданные жертвами, - совершенно разные вещи. Ситуация примерно как с джазом, где есть тоскливые блюзы Бесси Смит и, например, брызги шампанского Гленна Миллера.

"Прислуга" Кэтрин Стокетт могла бы стать классикой конъюнктурной литературы на тему прощения, но писательнице удалось повторить успех Харпер Ли, создав историю, где есть идеальное сочетание юмора, драмы, сострадания и жажды перемен.

Юг США, 1960-е годы. Умница Скитер, которая, имея специфическую внешность, а потому находящаяся под постоянным давлением матери, которая стремится выдать дочь замуж, возвращается домой после учебы в университете.

Она мечтает стать писательницей, но еще больше - изобличить несправедливость, с которой сталкиваются афроамериканцы - прислуга, воспитывающая детей своих хозяев, становясь для малышей родными и незаменимыми людьми, лишена права посещать нормальные туалеты.

Скитер решает выполнить редакционное задание, написав статью-расследование. Сочувствуя невероятным личностям: смелым, красивым, сильным духом женщинам, она учится быть человеком новой эпохи, где найдется место равенству.

"Прислуга" Кэтрин Стокетт - это галерея ярких образов, неординарных характеров, каждый из которых достоин внимания и восхищения.

Что интересно, писательнице понадобилось пять лет, чтобы найти литературного агента для своего дебютного романа, который станет бестселлером и будет издан в 35 странах мира.

Копірайт зображення "Нора-Друк"

Марта Холл Келли "Сиреневые девушки"

Благородные намерения Марты Холл Келли напомнить миру о преступлениях против человечества Второй мировой войны, в частности, об экспериментах над людьми, проводившимися в нацистских концлагерях, вылились в исторический роман, основанный на реальных событиях, с психологическими портретами - неоднозначными и противоречивыми, а потому - интересными читателю.

Писательница стремилась не только воссоздать события тех лет, но и понять мотивацию поступков своих персонажей.

Повествование ведется от имени трех женщин: Каролины Ферридей - нью-йоркской светской львицы, бывшей актрисы и активной благотворительницы, польской девушки Каси Кужмерик - пылкой и упрямой натуры, которой придется быстро повзрослеть с началом войны, и Герты Оберхойзер - целеустремленной молодой женщины, которая абсолютно доверяет фюреру, и не испытывает сомнений, даже когда ей приказывают провести тестирование лекарств на живых людях.

Это - история сострадания: Каролина помогает многим людям, пренебрегая своим личным счастьем; история жертвы (Каси), которая будет пытаться преодолеть полученную в концлагере травму потери и боли, а также история вины, которая не является гарантией искупления, как в случае с Гертой.

Для Келли война - триггер, без которого личностные качества персонажей, реальных личностей, между прочим, могли бы и не раскрыться. Возможно, потому, ее персонажи способны вызывать живые чувства.

"Сиреневые девушки" - книга об отношениях между женщинами - дружеских, сестринских, сопернических, но это не "женский роман", а вполне успешная попытка выйти за рамки некоторых штампов массовой культуры.

Копірайт зображення "КМ-Букc"

Ханья Янагихара "Маленькая жизнь"

Книга, появлению которой предшествовала масштабная рекламная кампания, что, в свою очередь, вызывало определенное недоверие к слишком разрекламированному продукту. В результате читательская аудитория разделилась на тех, кому "Маленькая жизнь" понравилось, и тех, кто считает этот толстенный (880 страниц) труд слишком сентиментальным и заметно искусственным.

Американский автор выбрала не столько провокационный, сколько прямолинейный подход к освещению темы мужской чувствительности, уязвимости, последствий насилия, выбрав в качестве центрального персонажа гомосексуала.

Впрочем, история о судьбах четырех друзей, которые ищут себя в большом и безжалостном Нью-Йорке, содержит немало сострадания, которому и посвящена эта подборка.

Но сострадание - это не жалость, а, по мнению автора, умение воспринимать человека таким, какой он есть, предложить помощь не потому, что кто-то слабее тебя, а потому, что с другом можно преодолеть те или иные трудности.

Честно говоря, если бы "Маленькая жизнь" была бы вдвое меньше по объему, менее слезливой и написанной женщиной о женщине, роман бы воспринимался гораздо лучше.

Как показывает литературная практика, мужчине-писателю легче разобраться в тонкостях натуры представительниц противоположного пола, возможно, потому, что качество социальных поведенческих штампов несколько отличается.

Как бы там ни было, но "Маленькая жизнь" - это книга о том, что людям стоит быть более внимательными к тем, кто находится рядом, открытыми к чувствам и испытаниям, ведь монстров, как и ангелов, мы создаем с помощью своих собственных слов и поступков.