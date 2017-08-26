Блог психолога: как научиться прощать и извиняться

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"Тяжелей "Прости", кажется, слова нет", - поется в несколько грустной лирической песне. Действительно, иногда бывает нестерпимо трудно извиниться. И еще сложнее - простить.

Против кого дружим?

Для кого-то попросить прощения значит унизиться. Дескать, это - бесполезно, ведь все равно уже ничего не исправишь. Для других, более легкомысленных людей, - это детская игра.

Елена Савинова, психолог Окончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология". Работала психологом в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1. Специализируется на психологии межличностных отношений, кризисных состояниях.

Некоторые думают, что можно поступать как угодно, а потом извиниться - и будто ничего и не было. Такие люди искренне удивляются, когда на них продолжают обижаться. Ведь они произнесли то заветное слово.

Потом уже и сами обижаются, что им чего-то не подарили с той же легкостью, с которой они поступили некрасиво. И обвинения и обиды накапливаются, как снежный ком. Хоть бывшие друзья уже и не помнят толком, кто первый начал, кто кому что должен.

Согласна, слово "прости" занимает, наверное, второе место после "люблю" по бессодержательности. Или наоборот - по наполненности всеми возможными, часто очень противоречивыми, смыслами. Сказать "люблю" отчасти означает претендовать, требовать, больше не работать над отношениями. А за словам прощения порой кроется вынужденность, безразличие, пренебрежение, скрытая враждебность.

Некоторые прибегают к фальшивому извинению, чтобы усыпить бдительность противника и нанести чувствительный удар.

Петренко - не свинья? Приношу свои извинения...

Тем не менее сам акт прощения очень важен в человеческом общении. Извиняясь, вы сообщаете, что признаете ошибочность своего поступка, сожалеете о нем. А также выражаете надежду на понимание и возможность продолжения отношений. Поскольку все мы разные, наши представления о "хорошем" и "плохом" отличаются, поэтому умение извиняться позволит избежать лишних обид и врагов.

Важно помнить, что вы просите, а не требуете простить. Поэтому придется спокойно принять неготовность простить вам вашу оплошность или неприятное поведение.

Старайтесь извиняться сразу после инцидента. Выясняйте причины странного поступка ваших друзей здесь и сейчас. Не таите и не копите в себе обиды, рисуя в воображении их самые невероятные мотивы.

Отпустить

Уметь с искренним раскаянием признать свое недостойное поведение - признак сильной и взрослой личности. А уметь действительно искренне "забыть" чье-либо коварство, нечестность, безразличие в отношении вас - высший пилотаж.

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Существует мнение, что быть оскорбленным выгоднее, чем быть виноватым. Поэтому многие любят чувствовать себя оскорбленными. Во-первых, таким образом они находят подтверждение собственным детским комплексам. Будто их никто не любит, все только пользуются их слабостями. Будто они ни на что не способны, поэтому о них можно "вытирать ноги".

Во-вторых, теми, кто их когда-то вскользь или даже сознательно оскорбил, можно манипулировать сколько душе угодно. Жена годами вспоминает мужу какую-то его вину, чтобы получить выгодное для себя поведение.

Или более успешная, умная и красивая всегда чувствует себя немного виноватой перед своей "обычной" подругой из-за того, что ей больше "повезло". Поэтому устраивает ее на работу, одалживает деньги, привозит подарки. Но стоит однажды отказать - и благодетельница превращается в заклятого врага.

Обижаются на равных себе

Итак, если вы сделали все возможное, но вас не хотят прощать, оставьте попытки. Перед вами либо манипулятор на чувстве вины, либо коллекционер обид, либо у человека такой характер, что он долго отходит. Дайте ему время и возможность сделать первый шаг в вашу сторону. Если кто-то ценит вас и нуждается в вашем обществе, то найдет в себе силы простить.

Однако, если вы осознаете свою вину, дожидаться пока обиженный сам остынет по принципу "время все лечит", будет непорядочно. Это является признаком слабого духом человека, который манипулирует зависимостью другого от него.

Как и не нужно изображать из себя сверхчеловека, которому все неприятные слова и поступки безразличны. Поэтому обида - это еще и признак вашего неравнодушия к другому. И чем сильнее связь между вами, тем более болезненными кажутся слова и действия. Не обижаются на слабых и глупых.

Другое дело, что умение прощать напрямую зависит от самооценки и уверенности в себе. Чем они выше, тем менее уязвимы мы.