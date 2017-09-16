Блог психолога: мода на равнодушие

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В последнее время наблюдаю странную тенденцию, особенно среди молодых людей. Проявлять эмоции - гнев, радость, страх, недовольство - считается дурным тоном. Вместо этого приветствуются отстранённость, эмоциональная холодность, безразличие.

Не бьет и не любит

Как и во всём, в этом явлении есть хорошее и плохое. Позитив моды на равнодушие заключается в том, что люди, по крайней мере, внешне якобы становятся более терпимыми. Даже в детско-подростковых коллективах случаи активной травли непохожих, драк из-за ревности или зависти встречаются все реже. Разве что агрессия приобретает всё более изощрённые формы.

И это не тот случай, когда, как в игре хороших актеров: внутри эмоции кипят, внешне же - ни один мускул не дрогнет. В том то и дело, что - кипят.

Почему же возникла эта мода на теплохладное отношение к проявлениям внешнего мира? На мой взгляд, она является механизмом самосохранения, защитной реакцией на тот объем информации, с которым людям приходится иметь дело с самого раннего возраста.

Мысли вместо чувств

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То есть мы просто не успеваем эмоционально отреагировать на все те раздражители, с которыми невольно сталкиваемся на каждом шагу. А с развитием интернета, особенно социальных сетей, и подавно.

Мы десятки раз в день удивляемся, беспокоимся, раздражаемся, сочувствуем. Чтобы "переварить" весь эмоциональный поток, элементарно не хватает времени и "душевных сил".

Отсюда - неврозы, бессознательная безосновательная тревога, невозможность расслабиться в конце дня, уснуть. На помощь часто приходят алкоголь и антидепрессанты.

Поэтому человеческий организм, чтобы, грубо говоря, "не слететь с катушек", "решает", что значительно проще и менее энергозатратно перевести восприятие мира из эмоциональной в мыслительную плоскость. Не чувствовать, а думать.

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Снежная королева с аптечными весами

Ведь для возникновения мысли требуется гораздо меньше времени, чем для формирования и дальнейшего обслуживания эмоции. Попробуйте сами: подумали о чем-то - и тут же забыли.

Другое дело, когда в какую-то историю мы вкладываемся эмоционально. Тут тебе и сопереживание, и переживания. При этом задействованным в процессе эмпатии оказывается не только мозг, а мы в целом. Вспомните, когда вы о чем-то беспокоитесь, как учащенно бьется сердце, напрягаются мышцы, потеют руки.

Современный человек чаще подсознательно "решает", что не может себе позволить эмоционально участвовать в каждой услышанной новости об очередном теракте с десятками погибших. Его психика включает программу самосохранения - и соответственно выключает режим эмпатии.

Недавно спросила у знакомой, почему она, несмотря на напоминание, не поздравляет подругу с днем рождения в социальной сети? Она ответила, что подруга может воспринять это как проявление чрезмерной навязчивости, потому что они не так тесно дружат. И что достаточно того, что она "лайкает" почти все ее "посты". Такая вот черно-белая логика. А где же желание просто сделать кому-то приятное, несмотря на душевные порывы на аптечных весах?

Вне зоны доступа

Что же мы получим, когда естественный душевный отклик окончательно превратится в роскошь? Наверное, вырастет поколение вежливых, эмоционально ровных и погруженных в себя людей с приклеенными улыбками. Будто вежливость как раз и придумали для элегантной маскировки равнодушия.

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Единичные протуберанцы эмоциональных порывов станут почти экзотикой. А те чудаки, которым удастся выпутаться из сетей и сохранить остроту восприятия мира, вероятно, будут иметь шанс выжить в обществе людей с холодным рассудком. Они будут, например, рисовать, писать музыку, снимать кино. Но не благодаря, а вопреки. Ведь другим до них просто не будет дела.