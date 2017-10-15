Дворец Сангушко: от Речи Посполитой до советской армии

Копірайт зображення из фондов Национального музея в Кракове Image caption Дворец Сангушко (справа) - вид с реки Горынь. 1872 год, художник Наполеон Орда

BBC Украина подготовила серию блогов о дворцах Украины. Сегодня поговорим о дворце в стиле барокко, который находится в Изяславе Хмельницкой области.

В XVIII веке, во времена Речи Посполитой, городом Изяславом владела зажиточная семья Сангушко - филантропы и основатели религиозных проектов.

Барочный дворец в городе сначала проектировал их придворный зодчий. Барбаре Сангушко не понравился его проект и она обратилась за помощью к королевскому архитектору.

Строительство и обустройство здания продолжалось более пятнадцати лет. Изначально здесь останавливался польский король, после Сангушло в нем размещались русские, украинские и советские военнослужащие.

Размер, а не вид

Копірайт зображення из фондов Национального музея в Кракове Image caption Город Заслав. Вид на город с реки Горынь. 1872 год. Художник Наполеон Орда

Павел Кароль Сангушко занимался добычей серебра, производством стекла, получал доходы от торговых пошлин. Магнат вкладывал средства в развитие собственных городов. В частности, в Изяславе восстановил поврежденные казаками замки, костелы, построил новые.

Мецената в первую очередь интересовали масштабы, а не форма и стиль зданий, резонанс в обществе. Как для типичного представителя шляхты его осведомленность в искусстве была скромной и ограниченной итальянскими влияниями.

Павел Сангушко доверил архитектурный облик и обустройство объектов придворному зодчему и другим специалистам.

Архитектор дворца

Копірайт зображення Oleksii Bukhalo Image caption Аркада парадного двора дворца

Поскольку архитектура заметно выделялась среди других видов искусств, архитекторы пользовались привилегированным положением среди художников, скульпторов и других представителей искусства.

У Сангушко работал итальянец Паоло Фонтана, который проектировал кляшторы (католические монастыри), костелы, дворцы, руководил строительными и ремонтными работами.

Выполнять волю магната было одним из условий его бессрочного контракта. За это зодчий получал высокую зарплату.

Но после смерти магната делами имений и новыми архитектурными проектами занялась 28-летняя Барбара Сангушко. Это изменило карьеру Паоло.

Проект

Копірайт зображення Oleksii Bukhalo Image caption Парковый фасад дворца

Барбара Сангушко была одной из самых интересных и известных женщин старой Польши. Она прославилась как филантроп и организатор театральных спектаклей и литературных салонов. Занималась переводами художественной литературы с французского на польский, писала рассказы для детей.

Барбара финансировала, но не вмешивалась в процесс строительства. Вместе с тем внимательно изучала проекты дворцов, требовала предоставить детальные чертежи мельчайших элементов, делала замечания на полях отчетов.

Паоло Фонтана она считала старомодным. И именно она обратилась к Якубу Фонтане с просьбой откорректировать проект Изяславского дворца.

После этого королевский зодчий внес правки в общий вид сооружения.

Копірайт зображення Oleksii Bukhalo Image caption Центральный ризалит главного фасада дворца

А еще через несколько лет Сангушко прислала новые чертежи лестницы и эскизы каминов.

В архитектурных деталях вестибюля и выступа в виде колонны "четко прослеживается личность варшавского создателя", утверждает польский исследователь Джозеф Скрабски.

Интерьер и парк

Строительство и обустройство дворца длилось более пятнадцати лет. Задержки возникали из-за того, что приходилось задействовать приезжих мастеров, поскольку среди местных жителей умельцев не было.

Многие строительные материалы привозили издалека.

Например, жесть доствили из Гданьска. Петли, дверные ручки и фурнитуру заказывали в Терешках (в Полтавской области), Аннополе (город в Восточной Польше), Шепетовке и в местечке Мизоч, расположенном близ Изяслава.

Копірайт зображення Oleksii Bukhalo Image caption Парадный двор дворца

Интерьер дворца украшали фамильные портреты, работы фламандских мастеров, а также коллекция польских и английских гравюр, писал краевед Тадеуш Стецкий.

Комнаты были украшны цветной бумагой: к примеру, бильярдная была выполнена в жёлтом цвете. Потолок украшала лепнина.

Дворец Сангушко соединили галереей с другим - Новозаславским. Таким образом барочная постройка стала частью целого архитектурного комплекса.

Рядом разбили парк, но местный садовник не справился с заданием. По просьбе Барбары Сангушко проект разработал варшавский специалист Карл Кнакфус, а его брат реализовал замысел.

Новый дворец стал популярным местом для встреч политиков, магнатов и военных. В частности, польский король Станислав Август гостил здесь дважды.

Новые владельцы

Копірайт зображення Oleksii Bukhalo Image caption Галерея между замком Заславским и дворцом Сангушко

После передела Речи Посполитой во дворце некоторое время "хозяйничали" русские военнослужащие, в частности, подопечные генерала Михаила Кутузова. Впоследствии под давлением имперской власти Роман Сангушко продал резиденцию.

Дворец адаптировали под казарму со столовой, библиотекой и домом для офицеров. Кое-что перестроили, однако само присутствие военных спасло памятник от разрушения.

После Первой Мировой войны здесь разместили штаб корпуса Сечевых стрельцов Армии Украинской Народной Республики под командованием Евгения Коновальца. Украинцев вытеснили красные казаки, которых вскоре сменили большевики.

Больше всего сооружение пострадало в конце Второй Мировой войны. Советская власть передала помещение дворца для нужд армии.

В 2006 году украинское правительство выделило деньги на реставрацию памятника.

Помещения дворца Сангушко и замка Заславских планировали использовать в качестве административного здания и музея. Однако дело ограничилось расчисткой территории и установлением забора.