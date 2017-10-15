Блог из Луганска: печальные уроки сентября

Этот сентябрь оказался тяжелым. Может, со звездами не сложилось, но я очень часто ловила себя на вопросе: когда уже наконец закончится этот длинный день, неудачная неделя и стрессовый месяц? ... Но день проходит за днем, а вопрос остается. Может, это просто новое состояние жизни после 2014 года?

1. Доверять сейчас в Луганске можно только себе и близким людям. Этот сентябрь трижды преподносил мне жесткие уроки. Я сократила отпуск, полагаясь на строителей, которые должны были к определенной дате закончить работу на другом объекте и прийти к нам. Мы обсуждали это много раз, вместе смотрели в календарь. Когда я вернулась, мои рабочие не брали трубку, а оплаченный заказ на строительные материалы был в том же состоянии, что и до моего отъезда. Более того - местный предприниматель не сделал ничего и уехал в отпуск, а мои рабочие просто исчезли. Конечно, исходя из того, что строительные материалы не были готовы, рабочие мне уже не были нужны, а отпуск сгорел. К кому претензии? Рабочие - частные. И я в очередной раз по своей вине оказалась в дураках, положившись на порядочность людей из моего окружения. То есть в условиях безработицы в "республике" люди не стали работать лучше, я еще раз в этом убедилась.

На третий раз я пью валерьянку (заранее приобретенную в Украине) и соглашаюсь на брак, но понимаю, что в первый раз брак был менее очевидным

2. Качество местной продукции напоминает лотерею. Ты вкладываешь деньги и ждешь результата, который с одинаковой вероятностью может быть хорошим или плохим. Я заплатила за товар. Мой заказ якобы передали на исполнение. Привезли после неоднократного напоминания и задержки. Все с браком - очевидным браком. Более того, никто не спорил, что товар не соответствует даже приблизительно критериям качества. Но никто и не извинился передо мной. Хорошо, мой заказ переделают. Дедлайны горят. Привозят вторично - та же история. Забирают. В третий раз. Все это длится месяц. На третий раз я пью валерьянку (заранее приобретенную в Украине) и соглашаюсь на брак, но понимаю, что в первый раз брак был менее очевидным.

Я потеряла время, нервы, силы ... Местный предприниматель упрекает меня, что я слишком требовательна. Мы начинаем длительные переговоры о компенсации. Предприниматель крайне оскорблен и намекает, что больше не хочет работать со мной. Вы думаете это что-то нетипичное? Это норма сейчас в "республике". Говорят: хочешь лучшего? Езжай и покупай это лучшее в России или Украине. А сейчас нет ГОСТа, нет сертификатов качества. Ничего нет. Хочешь что-то иметь - соглашайся на то, что производят здесь. Выводов нет. Если я хочу продолжать жить в "республике", мне надо принимать и это как факт и сосуществовать с этим.

Image caption А вот и спасение от грустных уроков осени

3. Почти все вокруг стремятся сейчас поймать свою удачу за хвост. Это может быть что угодно: легальный бизнес, две пенсии, контрабанда (которую здесь также называют бизнесом). Многие из моих знакомых начали жить в ускоренном темпе.

Кто-то открыл свой кабинет или зарегистрировал частное предприятие, кто-то работает за себя и за того парня, то есть так, как работать невозможно, но поскольку нет других вариантов, то ставки продают всем желающим. И многие из моего окружения живут в бешеном ритме зарабатывания денег. Я говорю вполне серьезно: вы можете приехать сюда и начать свой бизнес именно в "республике" - конкурентов может и не найтись. Может не быть и клиентов, но это уже как повезет.

Мне рассказывали, что парень с Украины приехал в Луганск и открыл свой "барбершоп" по уходу за бородой и усами

Мне рассказывали, что парень с Украины приехал в Луганск и открыл свой "барбершоп" по уходу за бородой и усами. Нанял только мужской персонал, научил. И к нему начали ходить! Все те, кто в тренде: местная "армия", "полиция", казаки. То есть он нашел свою клиентуру из тех, кто сейчас всегда при деньгах. Политика не имеет запаха. Главное - быть в стороне от всего. Конечно же, если вы решили вернуться в "республику" и устроиться в бюджетной сфере, с этим могут быть большие проблемы, потому что всех тщательно проверяет местное "министерство государственной безопасности ЛНР". Проверки длительные - по нескольку месяцев. Но при большом желании жить и работать в Луганске это, пожалуй, тоже можно пережить.

И, знаете, какой я могу сделать вывод из всего этого? Жить в стороне от собственной жизни невозможно. Все равно ты втягиваешься в постоянное решение каких-то проблем, больше похожих на кроссворд. Все эти проблемы от маленьких до глобальных - плата за жизнь здесь. Хочешь - решай их, а нет - езжай туда, где действуют законы, которые тебя защитят.