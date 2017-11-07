Архивы ЦРУ: большевики превратили Россию в гигантскую тюрьму

Копірайт зображення Keystone/Hultone Archive Image caption ЦРУ пишет, что большевики позиционировали себя защитниками революции и "давали непомерные обещания, ни одно из которых не выполнили затем"

Ровно 100 лет назад, 7 ноября 1917 года, большевики захватили власть.

Это был "путч", а коммунистический режим всегда основывался на насилии, считали аналитики Центрального разведывательного управления США.

Недавно ЦРУ рассекретило и опубликовало почти 800 тысяч документов. Среди прочего, большая часть их касается прошлого СССР.

Февральская революция привела к власти либеральное правительство

Автор отчета "Февраль 1917: Русская революция в действительности" отмечает, что не большевики свергли царя, а рабочие с участием солдат и свободомыслящих политиков.

Февральская революция, которую ЦРУ определило как "либеральную", стала кульминацией столетнего политического и экономического прогресса России - "вестернизации", говорится в документе.

На смену "автократическому и некомпетентному" царю пришло «эффективное, репрезентативное и прогрессивное" Временное правительство.

Копірайт зображення cia.gov Image caption Фрагмент документа

Оно "отражало глубокие настроения широких слоев российского населения, поэтому контролировало взаимодействие всех ведущих политических партий, которые существовали: социалистов, социал-демократов (меньшевиков), социал-революционеров и конституционных демократов (кадеты).

Единственной, отказавшейся сотрудничать с ним, была немногочисленная, но фанатичная партия большевиков ".

Большевики, продолжает автор рапорта, не заботились о благосостоянии людей, а думали, как захватить власть.

Чтобы дискредитировать правительство, они сеяли раздор, недоверие между гражданами и военными. Себя же позиционировали как защитников революции и "давали непомерные обещания (ни одно из которых не выполнили потом)".

"Свет перед тьмой: хронология российских событий, февраль-октябрь 1917 года" - еще один рапорт ЦРУ с комментарием относительно внутриполитической жизни бывшей империи накануне большевистского переворота.

Автор обращает внимание на правительственный декрет, принятый еще 15 марта 1917 года, который провозглашал свободу слова и печати, разрешал забастовки, отменял социальное, религиозное и национальное неравенства, обещал созвать парламент - Всероссийское учредительное собрание.

Эти пункты, говорилось в документе ЦРУ, явно противоречили ярлыку "авторитарного режима", который большевики навешивали правительству.

В то же время, ни одно из этих прав не было реализовано в России с тех пор, как коммунисты захватили власть ".

Уже на третий день после ноябрьского переворота большевики решили подчинить себе всю российскую прессу, так как "не желали, чтобы люди знали правду".

Право на самоопределение наций

Владимир Ленин в апреле однозначно, по мнению американского аналитика, "подтвердил право на самоопределение и выход" нерусских народов из состава бывшей империи.

Однако, коммунисты у власти "безжалостно подавляли все попытки" воспользоваться этим правом, демонстрируя собственное "пустословие".

Копірайт зображення ЦДАВО України

Документ ЦРУ обращает внимание на Украинскую Центральную Раду, которая "заявила свое право предопределять украинское будущее на основе самоопределения ... Когда в конце 1917 года она провозгласила независимость Украины, коммунисты отправили Красную Армию, чтобы не допустить ... независимости".

А декабрьский ультиматум Центральной Раде от большевиков впервые показал "лживость" советских обещаний.

Владимир Ленин и Иосиф Сталин также обещали мусульманам России уважать их обычаи и традиции, что стало "одним из самых громких примеров коммунистического лицемерия и неискренности", говорится в документах.

Что не могли контролировать, то разрушали Зі звіту ЦРУ

В частности, Красная Армия штурмовала узбекский город Коканд. Захват "сопровождался трехдневными грабежами и разгромами, после которых коммунисты сожгли город".

Они были равнодушны к законам войны и принципам гуманности, говорится в комментарии к событию: "Что не могли контролировать, то разрушали".

ЦРУ: коммунисты снова закрепостили людей

Временное правительство, продолжает автор отчета, запретило конфискацию урожая у крестьян и отложило решение земельных проблем до созыва Учредительного собрания.

По его словам, коммунисты, придя к власти, наоборот отбирали пшеницу, а землю объявили государственной собственностью. Они сеяли вражду между бедными и богатыми крестьянами, а позже миллионов из них довели до голодной смерти, считали в ЦРУ.

Там утверждают, что большевики не были популярны среди населения. Делегаты первого Всероссийского съезда советов отвергли их лозунг - "Вся власть советам!" и выразили доверие Временному правительству.

Чтобы прийти к власти, большевики запланировали вооруженный переворот, говорится в документах американской разведки

Комуністичний рай чи гігантська в'язниця?

Перший рік відобразив сутність правлячого режиму, наголошував "Пролог до ганьби: хронологія першого року комуністів при владі".

Советская пропаганда убеждала, что власть коммунисты получили благодаря единодушной поддержке народа, говорится в отчете. Они "создали настоящий рай на земле, который с тех пор постоянно совершенствуется".

Копірайт зображення cia.gov Image caption "Пролог к позору: хронология первого года коммунистов у власти"

7 ноября 1917 они воплотили этот замысел - "закончился свет свободы и началась тьма коммунистического господства.

"Большевистский переворот вернул людей в крепостничество", - суммировал автор документа, обращая внимание на близкие параллели между советской коллективизацией и крепостным правом.

На самом деле, отмечали в документе ЦРУ, большевики превратили Российскую империю в гигантскую тюрьму с войнами, произволом, репрессиями и кровавой бойней. Противоправность, предательство и агрессия, которую практиковали коммунисты в 1917-1918 годах, стали прологом их политики в течение следующего десятилетия, заключают в отчете.