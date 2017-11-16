Книжный блог: книги для настоящих искателей приключений

Книги-квесты появились на украинском рынке совсем недавно и пока ещё в полной мере не оценены родителями и их детьми.

Особенность таких интерактивных изданий заключается в том, что они содержат задания и почти не имеют текста, за исключением инструкций к игре.

Далее рассмотрим один из видов книг-квестов, которые побуждают детей искать различные предметы, потерянные, украденные или спрятанные на страницах этих необычных изданий.

Такие игры развивают наблюдательность, внимание и фантазию, ведь иллюстрации вдохновляют к сочинению собственных историй. Это идеальный вариант для семейных развлечений: уже с двух лет (а то и раньше) малыши осознанно рассматривают картинки, с интересом выполняют задания, первоклашки с радостью учатся в формате игры, а дети постарше могут проверить свою внимательность к деталям.

Серия книг-квестов авторства Тьерри Ляваля и Янна Кувена "Ищи и находи" пользуются популярностью во всем мире: необычный формат (пять огромных и детальных панорам-разворотов), концентрация животных, людей, вещей, архитектурных объектов привлечет внимание тех читателей, которые больше любят играть, чем читать.

В украинском переводе вышли четыре энциклопедии-виммельбухи: "Ищи и находи. Животные", "Ищи и находи. На пяти континентах", "Ищи и находи. В городе" и "Ищи и находи. В эпоху динозавров".

Открыв книгу "Ищи и находи. Животные", на первой странице в разделе "Птицы" видим изображения нескольких десятков живых существ. Здесь можно найти грифа-индейку, аиста-разиню, малиновку, китоглава. Открываем вкладку, а там - огромный остров, населенный птицами. Где-то здесь спрятались киви и лебедь-шипун. В лучшем случае поиски среди такого разнообразия длятся несколько минут. Кое-где изображены люди в забавных ситуациях: страусы догоняют похитителя яиц, кто-то заворожённо наблюдает в бинокль за гнездом синицы.

Дети повеселятся и расширят словарный запас с помощью книги "Ищи и находи". В качестве дополнительного задания можно придумать историю на основе одной или нескольких картинок-панорам.

Книги-загадки испанской художницы Айны Бестард "Что прячется в лесу?" и "Что прячется в море?" для семейного чтения не подойдут, потому что на практике дети тянут их в разные стороны, чтобы первыми узнать, что же спряталось на страницах. Первыми бросаются в глаза графические рисунки, а вот волшебные стекла зеленого, красного и синего цветов раскрывают новые детали.

С помощью пластиковых фильтров и рекомендаций-подсказок находим среди мелких узоров лесных и морских обитателей.

Рассматриваем сквозь зеленое стекло издание "Что прячется в море?" - все кажется спокойным и неподвижным: тихая морская гладь, почтенные и одинокие айсберги. Синий фильтр показывает, что на айсбергах прячутся пингвины, а некоторые предметы находятся в трюме большого корабля. Красное стекло - иллюминатор подводной лодки, и погружение вглубь моря, пусть и книжного, сопровождается истинным восторгом. Под водой маленький наблюдатель встречает рыб, моллюсков и даже водолазов.

Серия книг "Искатель. Книга загадок в картинках" - это фотографии Уолтера Вика и рифмованные загадки к ним Джин Марцолло. Фотограф использовал для создания декораций природные материалы, игрушки и сувенирные безделушки.

К каждому изображению Джин придумала загадки, которые напечатаны рядом с фото: "Ищу острие стрелы, тигра в траве, белого гусенка, тень лошади. Ищу змею, черепаху, яйцо голубое, яйцо беленькое".

Однако это еще не все, потому что на последней странице есть дополнительные загадки. Также читатели-зрители могут придумать новые поисковые загадки и загадать их друзьям.

Фотографические игры интересны тем, что их можно развивать и усложнять. Из сюжетных работ Уолтера Вика выйдет рассказ или даже пьеса. Возрастная аудитория достаточно обширная, маленькие исследователи найдут знакомые предметы (вилку, шляпу, монету или машинку), а те, кто постарше - пуанты, домкрат, шуруп или музыкальную ноту.

Книга-поисковик Маайкена Коолена и Ники Тойниссена "Похищение Моны Лизы" представляет собой детальные иллюстрации и минимум текста. Читатели становятся участниками приключения и помогают полицейским найти похитителей картины.

Шумные улочки Европы вдохновят к будущим путешествиям за пределами арт-книги, ведь во время поиска преступников можно присмотреть уютное местечко в Берлине, Риме или Амстердаме.

Вокруг бурлит жизнь, и на каждой странице параллельно развиваются несколько сюжетных линий: к отелю подъехала скорая, в Эйфелеву башню врезался лимузин, на углу улицы работают уличные художники и музыканты, ходят толпы туристов и местных жителей. И в этой буре событий нужно суметь не потерять из виду Мону Лизу и вернуть произведение искусства в музей.