Блог историка: 1932 год. Крестьянское сопротивление Голодомору

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption ОГПУ за работой. Это не учебные стрельбы - наверху слева стоят мужчины с лопатами, которые должны закапывать жертв

85 лет назад - в конце осени 1932 года - в украинских селах росло сопротивление сталинской аграрной политике.

Неправда, что люди добровольно позволили обречь себя на голодную смерть. Секретные документы ОГПУ дают совсем другую картину.

"216 массовых выступлений"

Уже в сентябре 1932 года спецслужбы фиксируют нежелание сельских советов брать спущеные сверху - из обкома, райкома - планы хлебозаготовок, по которым придется отдать государству фактически весь хлеб до последнего зернышка.

Например, 26 сентября секретно-политический отдел ОГПУ в спецсводке № 60 сигнализирует, что "в Украине с начала хлебозаготовок отказы от принятия планов отмечены в 92 районах по 446 сельсоветам".

Люди оказывают "прямое противодействие хлебозаготовкам". Среди колхозников распространены следующие суждения: "Недолго осталось мучиться: закончим обмолот, разойдемся с колхозов, жить так дальше нет смысла, единоличник гораздо богаче нас".

В Каневском районе 43 семьи подали заявления о выходе из колхоза: "Народ работает в колхозе в силу голода, - написали они, - каждый - в силу голода, каждый ничем не заинтересован. Колхоз третий год не дает зарплаты ... Просим исключить из колхоза".

Масштабы сопротивления, по данным секретно-политического отдела, впечатляют: "В УССР в течение июля и августа зарегистрировано 216 массовых выступлений. Число участников в отдельных выступлениях достигало 1 тыс. человек, выступления сопровождались избиением представителей районной и сельской власти - Киевская, Винницкая, Харьковская области.

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption Карикатура из эмигрантского издания в Германии: принудительный рабский труд в советском колхозе под наблюдением ОГПУ

Сценарии "саботажа"

В конце осени 1932 года конфликт обострился. "В ноябре с.г., - читаем в сводке от 5 декабря - с целью разгрома сельской контрреволюции арестовано 8 881 человек".

Показательно, что против грабительской сталинской политики выступают не только рядовые крестьяне, но и председатели и члены правлений колхозов, председатели сельсоветов и даже уполномоченные райкомов партии, которым поручено ускорить "хлебозаготовки": "В числе арестованных имеется: председателей колхозов - 311 чел., членов правления - 702 чел., председателей сельсоветов - 31 чел., уполномоченных РПК - 13 чел."

Более того, местные представители партийной и советской номенклатуры - секретари райкомов, председатели райисполкомов и т.д. - также возмущены аграрным террором.

"Секретарь РПК Хобарко-Оглий, председатель РИКа Грядунов, зав. орготделом РПК и другие ответственные районные работники вместо мобилизации актива на выполнение хлебозаготовок занимаются разговорами о нереальности хлебозаготовительного плана даже после его снижения, причем высказывали мнение о необходимости перевесить весь хлеб в колхозах, чтобы доказать обкому нереальность плана".

Вот как практически выглядит "саботаж хлебосдачи", то есть попытка крестьян защититься от неизбежного голода: "срыв собрания, посвященного хлебозаготовкам", "оттяжка сдачи хлеба под различными предлогами (якобы отсутствие тягловой силы, оттяжка обмолота и пр.)", "оставление в отходах большого количества чистосортного зерна"," организация подпольных зернохранилищ, закапывание хлеба в ямы", "ведение двойной отчетности - одна для колхоза, где показывалась действительная наличность зерна, другая - где наличие зерна показывалось в значительно преуменьшенном виде" .

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption Справка с грифом "Оглашению не подлежит" об увеличении экспорта (в том числе, продовольствия) из Украины в 1933 году

Язык фактов

"В целом ряде районов, - говорится далее в документе ОГПУ, - зафиксированы случаи, когда руководители колхозов совместно с членами партии и комсомола занимались сокрытием неучтенного зернохлеба в колхозах".

"В артели им. Ворошилова в кладовых выявлено 528 пуд. неучтенной кукурузы, 60 пуд. ячменя и 240 пуд. пшеницы, скрытой в отходах после молотьбы".

"В колхозе с. Столбуваха выявлено 11 амбаров, где скрывалось зерно. Установлено, что правлением артели совместно со счетным аппаратом не было заприходовано половины всего обмолоченного хлеба".

"В с/х артели "Коминтерн" Бердянского района, по инициативе председателя правления Ткаченко, члена КП(б)У (из партии исключен) и члена правления Милюса, быв. политбандита, умышленно было пущено в солому и полову 1,2 тыс. пуд. зерна, а также было спрятано 600 пуд. от­ходов, из которых впоследствии было извлечено 40% чистой пшеницы".

"Правление артели "Незаможник" Бердянского района скрыло от учета 1,5 тыс. пуд. хлеба. Из этого количества правление успело разбазарить 150 пуд."

"Разбазарить" - это отдать голодающим колхозникам.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Член сельскохозяйственной артели в Харьковской области охраняет семенной и страховой фонды хозяйства, 1933 год

"Немедленно арестовать всех, кто пробрался из Украины"

Между тем единоличники с семьями бегут из села.

"В районах Киевской обл. в последнее время в связи с давлением на тех, кто уклоняется от сдачи хлеба, отмечаются случаи бегства семей единоличников".

Например: "Трояновский район. В районе за последнее время приняли массовые размеры выезды единоличников. Так, из с. Шуйск выехало до 100 семей, из с. Корчак - 24 семейства, которые бросили без присмотра свои хозяйства".

Или: "Черняховский район. Во избежание репрессий за невыполнение хлебозаготовок из сел Бельская, Холодеевка, Черемошня и Левочка выехало 14 семей единоличников".

Географию и масштабы побегов крестьян объясняет специальная директива ОГПУ №50031, появившаяся в январе 1933 года. Полномочным представителям ОГПУ в Московской, Центрально-Черноземной и Западной областях, в районах Нижней и Средней Волги и Закавказья строго приказано "на всех дорогах, ведущих из Украины ... выставить пикеты".

Что ж, велено - сделано.

Уже 2 февраля Сталину и Молотову доложили: "Для прекращения массового выезда из Украины [...] транспортными органами ОГПУ организованы на дорогах: Северного Кавказа, Украины, Юго-Восточной, Западной, Рязано-Уральской, Самаро-Златоустовской, Октябрьской, Московско-Казанской, Московско-Курской и Московско-Балтийско-Белорусской - заслоны и оперативные розыскные группы. В результате проведенных мероприятий с 22 по 30 января включительно всего задержано 24 961 лиц".

В течение следующей недели были задержаны "массы беглого элемента" из Украины в количестве 14 721 человек.

Копірайт зображення Huw Evans picture agency Image caption Транспортный отдел ОГПУ в Казатине Винницкой области, начало 1930-х годов

Что делать с беженцами, указано в директиве ОГПУ № 50031: "Немедленно арестовать всех, кто пробрался из Украины ... применяя тщательную фильтрацию. Всех злостных контрреволюционных элементов поместить в концлагеря, других возвращать в места их проживания, тех, кто отказывается от возвращения, направлять в кулацкие спецпоселения в Казахстан".

О беглых, которые попали в этих поселений в Казахстане, мы до сих пор почти ничего не знаем.

Между тем, именно в те дни, когда ловили беглецов, появилась директива ОГПУ № 50062 (от 7 февраля 1933 года), где обозначены такие планы: "В Южном Казахстане в течение зимы-весны текущего года будет расселен для освоения в сельском хозяйстве, рыбных, кустарных промыслах новый контингент в пределах одного миллиона человек".

Сколько среди них было людей из Украины?

Так же остались без внимания судьбы крестьян, которые осмелились бежать от сталинского произвола за границу.

"[Ново] Одесский район. В селах Граденицы, Яски, Троицкое и Беляевка ряд крестьян в связи с хлебозаготовками собирается уйти в Румынию".

Удалось тем смельчакам перейти советскую границу, который, как известно, на замке? А если удалось, какая судьба их постигла? Вопросы, вопросы ... Они (пока) не имеют ответа.