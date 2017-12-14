Можно ли "вылечиться" от влюбчивости?

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Привычка влюбляться свойственна многим мужчинам и женщинам. Эмоциональный алгоритм здесь схожий с другими пагубными пристрастиями - к алкоголю, наркотикам. Поэтому и рассматриваю состояние острой влюбленности как болезненное, а предрасположенность к нему - как зависимость.

"Ах, мама, я прекрасно болен..."

Сначала пораженные стрелой Амура летают как на крыльях, расцветают на глазах, мечтают о долгой счастливой жизни с любимыми. Но стоит избраннику взглядом или словом не совпасть с непомерными ожиданиями, эйфория сменяется отчаянием.

А потом - от одного только заветного номера на экране мобильного, который наконец зазвонил, или от вполне сдержанного смс-сообщения от Него или Нее, типа, "как дела?" - опять горят глаза и хочется жить. По крайней мере на следующие пару часов. Затем, скорее всего, маятник качнется в другую сторону.

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Влюбленность, в отличие от любви, характеризуется сплошными отрицаниями. Это всегда беспокойство, неуверенность в будущем, несоответствие представлений об объекте обожания с реальностью.

Недовольство непрочностью своего чувства и вместе с тем нежелание "протрезветь". И увидеть, что это мы сами себе придумали волшебного принца или принцессу. А потом сами же на них и обиделись. За то, что, дескать, не оправдали надежд.

Но ожидания человека, склонного быстро очаровываться, невозможно удовлетворить по определению как нереалистичные. Тем более, что избранник часто и не догадывается, что ему выпала миссия быть прекрасным рыцарем. Более того - он как личность часто совершенно не интересует другую сторону.

А нужен только как объект, как фон для фантазии. Упрощенно говоря, влюбленные любят не человека, а свою любовь. Чувство нередко возникает не из-за увлечения исключительными качествами другого, а от потребности как-то украсить свою жизнь. Любовь - это общее дело, влюбленность - стремление эффектно выглядеть. Любовь - это хорошие поступки, влюбленность - красивые жесты.

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Влюбленность - берет, любовь - отдает

Влюбленность никогда не длится долго. Это не связано ни с чьими личными качествами, хоть "брошенные" часто воспринимают драматический финал на свой счет. Они либо жалуются, что любимый вновь оказался не таким, как они себе представляли. Думать так - признак психически вполне здорового человека. И это лучше для выздоровления от очередной эйфории.

Или - что более характерно для невротичных людей - ищут (и находят) причины разрыва отношений в себе. Похоже, что каждая новая влюбленность таким "страдальцам" нужна для подтверждения собственных комплексов. А значит - и их привычной картины мира. Ну вот, мол, меня опять не захотели, потому что я - обычный человек, толстая, глупая, неинтересная.

Спрашиваю, а что женатые все - невероятные, выдающиеся, писаные красавицы, Нобелевские лауреаты? Посмотрите хотя бы в вагоне метро - обыкновенные люди, половина из которых - точно состоят в браке, а какая-то часть из них, к тому же, - в счастливом. Итак - не в ваших качествах дело. А может, именно в них.

Потому что если вдруг тем, кто привык романтически влюбляться, отвечают взаимностью, и пара начинает жить вместе, отношения почти всегда обречены. Причем инициатором разрыва на этот раз почти всегда есть романтик, который обещал носить на руках и достать звезду с неба. Испытание же будничной жизнью стало невыполнимой миссией.

Во-первых, когда спадает пелена восторга, рядом нередко обнаруживается незнакомый, а порой даже чужой и неинтересный человек. Но вы же сами в мечтах наделяли партнера несвойственными ему чертами. Во-вторых, многие оказываются неготовыми к повседневности семейной жизни. Ведь влюбленность нередко - следствие нехватки чего-то важного в себе, а иногда и полной душевной пустоты. Это любовь переполняет настолько, что хочется ею поделиться. Поэтому "вечным романтикам", вероятно, в длительной перспективе просто нечего отдать.

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Я больше ничего не умею

Итак, привычка влюбляться не такая уж романтичная и напоминает бег по кругу. Если вы устали восхищаться и разочаровываться, проанализируйте, зачем вам нужно влюбляться. Возможно, когда!то вы пережили несчастную любовь, и теперь подсознательно избегаете боли, завязывая романтические отношения. Которые являются заранее обреченными, поскольку не могут быть романтичными всегда.

Или "страдаете" перфекционизмом, обратная сторона которого - неуверенность в себе. Потребность идти к другим за подтверждением собственных достоинств, вероятно, и заставляет все время искать себе новое и новое зеркало.

Любовь, как известно, к тому же хорошее обезболивающее и антидепрессант, поэтому, возможно, таким образом вы убегаете от какой-то проблемы в жизни, которую давно надо решить. А тут еще отовсюду слышны песни, реклама, на полную работает индустрия красоты и моды, которая будто толкает кого-то себе искать, кому-то нравиться. Как алкоголик забывается с помощью спиртного, вы лечитесь чувствами. Как ни странно, к романтике бывают склонны и женатые, переживающие кризис в отношениях.

Ведь чтобы сделать интересной однообразную семейную жизнь, надо изрядно постараться. Значительно легче нафантазировать себе любовь, чистую от "примесей" в виде быта или супружеских обязанностей.

Иногда люди придумывают романтическую связь от скуки. Когда надоедает работа, а какого-то увлечения, "дела всей жизни" - нет. Как говорила одна женщина, я больше ничего не умею. Поэтому посмотрите вокруг, возможно, найдете еще что-то стоящее, кроме поисков в -надцатый раз одного-единственного.