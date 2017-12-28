Блог из Луганска: действительно ли пенсионерам здесь легче всех?

Копірайт зображення Reuters

Одна из главных новостей декабря - повышение минимальных пенсий в "республике" до 2 904 российских рублей, что по курсу местных коммерческих центров на сегодня составляет 1 409 грн. До декабря минимальная пенсия составляла 2 730 рублей, то есть примерно 1 325 грн.

Трудно оценить, насколько такое повышение будет ощутимым для местных пенсионеров, хотя разница почти в 200 рублей для таких сумм - ощутима. Впрочем, в контексте цен в "республике" эта сумма - мелочи.

Существует миф, что к категории самых богатых людей в "ЛНР" относятся пенсионеры, потому что они еще как-то могут выровнять свое положение, оформив две пенсии - в "республике" и на территории, подконтрольной Украине.

Среди тех моих знакомых, которые получают две пенсии, я не видела ни одного состоятельного человека.

Процесс оформления двух пенсий напоминает процесс ради процесса: оформляя украинскую пенсию человек вкладывает половину из каждой суммы в сам процесс. И это без учета потраченных сил, времени, здоровья.

Можно попробовать оформить украинскую пенсию самостоятельно без помощи агента (да, почти как у актеров). Сначала надо попасть в Станицу Луганскую, чтобы путешествовать дальше. В таких очередях пенсионер проводит на ногах от шести часов в день. Зимой, в жару, в дождь.

Копірайт зображення AFP

Именно в таких очередях умирают чаще всего - от стрессов, от усталости, от обострения хронических болезней, от перемерзания и тепловых ударов. Эти очереди не совсем похожи на типичные очереди в представлении большинства - человек стоит, ожидая команды идти, несколько часов. Затем он бежит изо всех сил какой-то отрезок пути, затем снова стоит несколько часов. И это только начало испытания.

Затем надо оформить банковскую карточку. Если делать это в Станице - это опять очереди. Затем пенсионный фонд, для этого нужна прописка. Украинские прописки продают сейчас, как горячие пирожки - были бы деньги их покупать.

На то, чтобы оформить все, потребуется несколько дней - это как минимум. Это время надо жить где-то, питаться, отмечаться в очередях, проходить проверки.

Можно оформлять украинскую пенсию через агентов - их телефоны передают шепотом и рекомендуют друг другу. Стоимость услуги "под ключ" примерно 4 500 гривен. Кроме этого, пенсионер платит стоимость проезда на такси по всему пути следования, проживание в течение как минимум трех дней и питание, а это еще порядка 3 000 грн.

Вот и считайте, во сколько обойдется пенсия через менеджера. У таких дилеров есть свои люди в каком-то далеком от Луганска городе Украины. Это сотрудник банка на проценте, работник пенсионного фонда. Конечно же, их вычисляют внутренние службы безопасности, но агент ищет новых "помощников", которые согласятся сотрудничать за свой процент с каждого лица.

Только наличными

Местные пенсионеры могут получать пенсию только наличными - через почтовые отделения, когда пенсию приносят на дом в определенные числа, или в "государственном" банке (бывший Ощадбанк).

Есть в "республике" услуга получения денег на банковскую карту, но она касается только заработной платы. Пенсионер не может оформить себе такую карточку - сделано это для того, чтобы избежать пенсионного туризма в "республику".

Кстати, получать свою пенсию надо не реже одного раза в два месяца - иначе пенсию снимут. Существует не только украинский пенсионный туризм, но и наоборот - я знаю трех пенсионеров, которые уже три года живут в больших городах Украины, а за местной пенсией раз в два месяца приезжают сюда - этими деньгами чаще платят "коммуналку" за свои закрытые квартиры.

Чтобы получить пенсию в "госбанке", иногда приходится пройти через очереди - но это бывает, когда пенсия совпадает по времени с зарплатой бюджетников или социальными выплатами.

И еще один момент - после лета 2014 года пенсия назначается только минимальная, так как "закон" о пенсии в "республике" еще не принят. И якобы мы получаем сейчас не пенсию, а пособие, поэтому ее начисляют таким образом.

Оплачивая "коммуналку" в банке, я случайно подслушала монолог пенсионерки о том, что она и ее сосед "вор-карманник", который "провел всю жизнь в тюрьмах", получают одинаковую пенсию.

Женщина вслух спрашивала у всех, стоило ли ей всю жизнь учить детей музыке в музыкальной школе, чтобы в конце жизни стать в одну линию с "соседом-вором"?