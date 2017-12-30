"Как я провела день на кофейных плантациях Никарагуа"

"Ты действительно хочешь поработать на плантации?" - в очередной раз переспрашивает мой друг из Никарагуа.

"Я хочу увидеть как это ... попробовать, смогу ли, - вдумчиво отвечаю. - А заодно и фото сделаю", - уже отшучиваюсь.

Копірайт зображення Софія Вовк

Меня предупредили, что сбор кофе - работа тяжелая, однообразная и малооплачиваемая. А еще мне сказали, что придется много ходить и носить тяжелое.

Но я решила: если уж я так люблю кофе, одной экскурсии будет недостаточно. Поэтому решила пойти на эксперимент, а заодно помочь хорошим людям заработать немного денег.

Семья, с которой я подружилась, уже в течение нескольких недель изо дня в день еще задолго до рассвета отправлялась cortar café (дословно с испанского "срезать кофе").

Еще за несколько дней до начала работ девушки начали готовить старые корзины, мама давала советы, какую одежду лучше подобрать для работы, а сын штопал старые мешки. О рабочем инвентаре сборщики кофе должны позаботиться сами.

Копірайт зображення Софія Вовк Image caption Сушка кофейных зерен

В этом списке: плетеная корзина с большой ручкой из мешковины, которую необходимо одеть на себя и закрепить чуть ниже талии. И мешок, в который затем ссыпают уже собранный урожай.

Рекомендации по одежде: обязательно рубашка или свитер с длинным рукавом, максимально закрытая шея, брюки, удобная обувь.

Большая часть плантаций расположена на склонах гор или вулканов. Здесь царит настоящее буйство зелени, а в ней прячется немало насекомых, пресмыкающихся и животных. Некоторые виды - особенно опасны.

Осы, комары и муравьи не только больно кусают, но и могут вызвать аллергическую реакцию. Попадаются также змеи и пауки.

Отбой в 19:30. Чтобы заснуть, я мысленно считала экзотических птиц и мечтала о хорошей погоде на завтра.

Проснулась от звуков жарки масла и стука кастрюль. Подняла голову - в комнате темно, все спят. Только донья Флор хлопочет на кухне. На часах - 2:45.

Меня снова окутала приятная дремота. В следующий раз разбудили девушки.

"София, мы уходим. Ты с мамой и братом выходишь через полчаса. Увидимся вечером".

Копірайт зображення Софія Вовк

Ночью было холодно, я здорово замерзла и выбираться из постели не хотелось. В голове крутились мысли - а может ну его ...

Мне бережно вручили чашку с горячим кофе и выдали большой отцовский теплый свитер.

"Если не передумала, тогда пойдем!"

Еще не было 5 часов утра. Извилистыми тропами мы шли под звездным небом почти час.

Когда подошли к большому строению, увидела, что люди уже начали собираться. За металлическими воротами - огромное поместье на склоне вулкана Момбачо, здесь начинаются кофейные плантации.

"Ну как, Рене, будешь сегодня курятину, наконец, есть?" - бросила в шутку Флор своему знакомому вместо приветствия.

Этот вопрос означает - если хорошо поработаешь, то сможешь получить обед повкуснее. Местные семьи страдают от бедности и питаются просто и однообразно.

Когда мы добрались до склонов, покрытых высокими кофейными кустами, наконец смогли немного передохнуть.

"Есть время для завтрака. Нужно подождать, пока рассветет", - сказала донья Флор и протянула мне судок с едой. Внутри - еще теплые рис, фасоль, несколько отварных зеленых бананов. Это - и на завтрак, и на обед.

Солнце начало подниматься, и на кустах уже были видны разноцветные кофейные зерна.

"Тебе повезло, София. Здесь собираем все подряд: и красные, и желтые, и зеленые, - объяснили мне. - На плантациях, куда отправились дочери, срывать зеленые запрещено, и это очень замедляет работу".

Я под наблюдением моих наставников закрепила на себе корзину, быстро сделала несколько селфи и вперед! Первые ягоды шумно посыпались на дно корзины.

Копірайт зображення София Вовк Image caption Разноцветные зерна. Иногда на плантациях собирают только желтые и красные зерна

Сколько человек одновременно работает на плантации, сказать трудно. Кофейные кусты - высокие, склоны - крутые, и иногда кажется, что ты один-одинёшенек во всей этой зелени. Лишь изредка кто-то перекликается или громко бросает шутку.

В работе есть несколько табу. Нельзя ломать высокие кусты. Если смотрящие заметят, могут оштрафовать. И нельзя пропускать ягоды. Собрать нужно все.

"Работаешь хорошо, - услышала одобрительный отзыв. На guineo (еще один вид бананов) уже заработала!"

Мне казалось, что моя корзина наполняется быстро, однако мои коллеги уже успели собрать полторы! Спина начала ныть, удержать на поясе тяжелую ношу с каждой последующей горстью зерен становилось непросто. Но я продолжала.

"Тебе нравится собирать кофе?" - спрашиваю у девочки, которая показалась среди деревьев. Ее я заметила давно, потому что та украдкой наблюдала за мной.

Девочка утвердительно махнула головой и исчезла. Детей на плантациях много.

Донья Флор, с которой я пришла, впервые вышла на работу, когда ей было 7 лет. Своих детей она также рано приобщила к сбору кофе. Правда, детям выдают емкости по-меньше - обычная пластиковая миска, крепко привязанная к поясу.

Через полчаса уже я ее подошла к девочке.

- Давай знакомиться. Я София.

- Мариэль.

- Какое красивое имя!

- Мама пообещала, что купит мне новую одежду на Рождество, если я буду ей помогать.

Девочке 9 лет, работает первый сезон. Уже 10 дней подряд, каждый день по 8-9 часов.

Копірайт зображення Софія Вовк Image caption 9-летняя Мариэль

Зарабатывать на одежду или другие подарки - популярно среди детей и подростков.

А вот 12-14-летние собранный кофе ссыпают уже не в мамин мешок, а в свой.

Заработанным всегда делятся с родителями: треть или половина денег - это их вклад в семейный бюджет. Остальные - личные деньги, которые обычно тратятся на новую одежду, обувь или даже смартфон.

Пока я пыталась собрать сверху все зернышки, в корзину вместе с листьями и ягодами упал паук, размером с мою ладонь.

Правда, ахнуть я не успела, потому что парень, который работал рядом, вовремя заметил и быстро выбросил великана. А потом я долго искала ракурсы, как лучше паука сфотографировать и все допытывалась, не ядовитый ли он.

"Да нет", - заверил меня юноша. Просто вид у него угрожающий.

Копірайт зображення Софія Вовк Image caption Паук, который упал в мою корзину

Сезон сбора урожая кофе длится недолго - максимум месяц-полтора, поэтому важно работать очень быстро.

Платят не за часы работы, а за собранные ведра (или как здесь говорят - лата) зерен.

Одно ведро - 50 никарагуанских кордобас (это чуть меньше двух долларов). Профессионалы собирают по 7-10 ведер за 8 часов, "средняки" - по 4-6. Я осилила 2,5. И мне сказали, что это нормально для начинающего ребенка.

За 50 местных кордобас можно приобрести 5 либров (1 либра - 450 граммов) риса, 3 либры фасоли, 3 либры картофеля. Это касается еды. Джинсы стоят порядка 500 кордобас, обычные ботинки - 300.

Важнейший этап рабочего дня - подсчёт собранного урожая. Здесь же, прямо под солнцем, собранные плоды высушивают.

Копірайт зображення Софія Вовк Image caption Время считать урожай

"Ну что? Пойдешь с нами еще раз? - спросил мой друг по дороге домой. - Мама говорит, что из тебя выйдет толк. Чуть больше практики и меньше времени на фото и разговоры".

На следующее утро я все-таки решила провести еще один день на плантациях.