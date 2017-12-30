Дед Мороз и "Ночные волки" - как развлекают детей в Луганске
Новогодние каникулы - время, когда особенно хочется подарить праздник детям.
Они все еще верят в Деда Мороза, магию новогодних подарков и осуществление заветных желаний. Конечно же, там, где уже четвертый год не утихает война, проблема детского досуга не является насущной, но и она достойна внимания.
Коммерческие шоу
Наиболее популярный вариант детских праздников - коммерческие детские спектакли и различные шоу. Очень часто их персонажи взяты из современных мультфильмов.
Чем это плохо? Низким качеством услуг.
Чаще всего подобные представления проводят непрофессионалы, которые арендуют большие помещения или агентства, специализирующиеся на проведении дней рождения и свадеб.
Стоимость билета на одно из таких шоу составляет порядка 300 рублей (145 грн). Это, как минимум, в три раза дороже, чем в "государственных театрах". Но родители покупают билеты на эти мероприятия, считая, что чем дороже, тем лучше.
Главное в этих спектаклях - яркие костюмы и насыщенное музыкальное оформление. Иногда - возможность поиграть или сделать фото с героями спектакля. Но в целом это напоминает лишь желание заработать на родителях, которые отдают последнее, чтобы устроить ребенку праздник.
Очень часто подобного рода представления организовывают рестораны. Расценки такие же, но, сидя за столиком, вы еще дополнительно заказываете еду из меню. Качество таких постановок также особо не радует, к сожалению.
Главная тематика шоу - борьба плохих персонажей с хорошими. Последние, конечно же, всегда побеждают.
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Бесплатные "Волки"
Еще в Луганске можно посетить шоу запрещенного в Украине мотоклуба "Ночные волки".
Явление, откровенно говоря, необычное. Во-первых, представление длится час на открытом воздухе на территории мотоклуба. Родители вместе с детьми смотрят действо стоя.
Во-вторых, байкеры активно используют строительные инструменты (болгарки например), БТРы, краны и т.д.
Лейтмотив шоу - воспитание "патриотизма". В прошлом году, к примеру, главной темой было желание США купить бессмертие Кощея Бессмертного. Его финальная фраза звучала примерно так: "Даже плохие персонажи не продаются, если они из России".
Кстати, билеты распространяют бесплатно через кинотеатры, цирк и дома культуры.
"Государственные" учреждения
Цирк в этот раз снизил цену на билеты до 400 рублей против привычных 600 рублей за первые ряды (около 190 и 290 грн соответственно).
Кукольный и местные театры всегда демонстрируют высокое качество спектаклей. Здесь и богатые декорации, и интересные костюмы. Диапазон цен на билеты колеблется в районе 30-50 рублей (14 -24 грн).
Спектакль в филармонии проводится всего раз или два в течение праздников и стоит 40-50 рублей (19-24 грн).
Если повезет, можно попасть на жемчужину сезона "Снежную королеву" с участием симфонического оркестра. На нее билеты дороже - от 100 рублей (48 грн).
Заказать на дом Деда Мороза обойдется родителям от 1000 рублей за 15-минутное поздравление (485 грн), непосредственно в новогоднюю ночь - от 2000 рублей (970 грн).
Провести Новый год в ресторане будет стоить от 2 до 5000 рублей за человека, в зависимости от наполнения стола и предложенного шоу (970 грн - 2 427 грн).
В общем список развлечений достаточно большой, но ежегодно повторяется одно и то же.
Однако очень не хватает открытых границ, чтобы можно было поехать на праздники туда, куда захочется.