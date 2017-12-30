Новогодние каникулы - время, когда особенно хочется подарить праздник детям.

Они все еще верят в Деда Мороза, магию новогодних подарков и осуществление заветных желаний. Конечно же, там, где уже четвертый год не утихает война, проблема детского досуга не является насущной, но и она достойна внимания.

Коммерческие шоу

Наиболее популярный вариант детских праздников - коммерческие детские спектакли и различные шоу. Очень часто их персонажи взяты из современных мультфильмов.

Чем это плохо? Низким качеством услуг.

Image caption Рекламные плакаты в Луганске

Чаще всего подобные представления проводят непрофессионалы, которые арендуют большие помещения или агентства, специализирующиеся на проведении дней рождения и свадеб.

Стоимость билета на одно из таких шоу составляет порядка 300 рублей (145 грн). Это, как минимум, в три раза дороже, чем в "государственных театрах". Но родители покупают билеты на эти мероприятия, считая, что чем дороже, тем лучше.

Главное в этих спектаклях - яркие костюмы и насыщенное музыкальное оформление. Иногда - возможность поиграть или сделать фото с героями спектакля. Но в целом это напоминает лишь желание заработать на родителях, которые отдают последнее, чтобы устроить ребенку праздник.

Image caption Новогодняя афиша в Луганске

Очень часто подобного рода представления организовывают рестораны. Расценки такие же, но, сидя за столиком, вы еще дополнительно заказываете еду из меню. Качество таких постановок также особо не радует, к сожалению.

Главная тематика шоу - борьба плохих персонажей с хорошими. Последние, конечно же, всегда побеждают.

Бесплатные "Волки"

Еще в Луганске можно посетить шоу запрещенного в Украине мотоклуба "Ночные волки".

Явление, откровенно говоря, необычное. Во-первых, представление длится час на открытом воздухе на территории мотоклуба. Родители вместе с детьми смотрят действо стоя.

Во-вторых, байкеры активно используют строительные инструменты (болгарки например), БТРы, краны и т.д.

Лейтмотив шоу - воспитание "патриотизма". В прошлом году, к примеру, главной темой было желание США купить бессмертие Кощея Бессмертного. Его финальная фраза звучала примерно так: "Даже плохие персонажи не продаются, если они из России".

Кстати, билеты распространяют бесплатно через кинотеатры, цирк и дома культуры.

"Государственные" учреждения

Цирк в этот раз снизил цену на билеты до 400 рублей против привычных 600 рублей за первые ряды (около 190 и 290 грн соответственно).

Кукольный и местные театры всегда демонстрируют высокое качество спектаклей. Здесь и богатые декорации, и интересные костюмы. Диапазон цен на билеты колеблется в районе 30-50 рублей (14 -24 грн).

Image caption Церемония зажжения огней на новогодней елке в Луганске

Спектакль в филармонии проводится всего раз или два в течение праздников и стоит 40-50 рублей (19-24 грн).

Если повезет, можно попасть на жемчужину сезона "Снежную королеву" с участием симфонического оркестра. На нее билеты дороже - от 100 рублей (48 грн).

Заказать на дом Деда Мороза обойдется родителям от 1000 рублей за 15-минутное поздравление (485 грн), непосредственно в новогоднюю ночь - от 2000 рублей (970 грн).

Провести Новый год в ресторане будет стоить от 2 до 5000 рублей за человека, в зависимости от наполнения стола и предложенного шоу (970 грн - 2 427 грн).

В общем список развлечений достаточно большой, но ежегодно повторяется одно и то же.

Однако очень не хватает открытых границ, чтобы можно было поехать на праздники туда, куда захочется.