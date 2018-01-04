Червоноградский замок: умирающая твердыня исчезнувшего города

Копірайт зображення Oleksii Bukhalo Image caption Общий вид развалин бывшего замка. Также видны две стены руин костела и здания детского летнего лагеря

На юге Тернопольской области среди гор, рядом с водопадом полторы башни напоминают об опустевшем селении. Здесь был центр княжества, каменный замок и элегантный дворец

ВВС Украина продолжает путешествие архитектурными чудесами Украины.

Червоноградский замок не состоит на учете как архитектурная или историческая достопримечательность. Здесь не проводили никаких консервационных, тем более реставрационных работ. Наверное, поэтому в 2013 году часть одной из башен обвалилась.

Михаил Грушевский: Червоноград был административным центром

Бывший город получил название от цвета почвы - красных песчаников. Географический словарь Королевства Польского (1880- год) сообщает, что Castrum rubrum (от латинского "Красный замок") упоминается в хрониках 9 века, как резиденция русских князей.

Копірайт зображення РОМАН АФТАНАЗІ Image caption Поселения вокруг замка в начале XX века

Подольским Червоноградом владели литовские князья Кориатовичи. Михаил Грушевский утверждал, что местные воеводы осуществляли судебную и административную власть, были "агентами князя во всех его делах".

Итак, город выполнял функции центра княжества.

После присоединения Подолья к Польше город находился в королевской собственности. Несмотря на естественную защиту в виде гор и реки, частые нападения татар препятствовали его развитию.

Каменный замок в постоянной осаде врага

В начале 17 века Червоноград стал собственностью львовского кастеляна Николая Даниловича. Тогда же появился каменный замок.

Его систематически атаковали казаки, опричники и венгры. Турки завоевали замок и на некоторое время оставили город опустевшим.

Копірайт зображення РОМАН АФТАНАЗІ Image caption Вид начала XX столетия

"Построенный по старой архитектурной моде замок на скале омывается рекой Джурин и местами обнесен разрушенными стенами", говорится в документе 1765 года.

В разрезе здание представляло собой четырехугольник с вынесенными наружу башнями, одна из которых была повреждена.

Полуразрушенный замок простоял до начала XIX века.

Понинский строил дворец, а его жена писала романы

Австрийское правительство продало Червоноград и земли вокруг него Каролю Понинскому.

Новый владелец разобрал две башни и три крыла старого замка Даниловичей, а вместо них восстановил две башни и устроил классицистический дворец. Остатки из местного красного камня могли стать частью новостройки, считает исследователь дворцов и замков Роман Афтанази.

Сыну Кароля, Каликсту Понинскому, башни нового дворца показались низкими, он разобрал и построил более высокие, в неоготическом стиле с большими окнами и гребнями сверху.

Вместе с башнями барин "поднял" на один этаж нижние крылья дворца.

Image caption До 2013 года обе башни были почти целыми

Над руинами Каликст обустроил террасу. Ее передняя часть была открытой, а десять колонн отграничивали заднюю.

Задняя часть террасы играла роль летней гостиной. Под колоннами вдоль стены тянулся балкон с балюстрадой. От этой гостиной в итальянский сад вели каменные ступени.

Вполне вероятно, что здесь часто прогуливалась жена Кароля - Елена Понинская. В этой романтической обстановке она обдумывала образы и сюжетные линии своих исторических романов. Понинская писала по-французски, печатала произведения в Париже, а позже переводила их на польский.

Элегантный дворец

Автором всех перестроек при Понинских считают Фредерика Баумана. Позже небольшие изменения совершил львовский архитектор Казимир Мокловський.

Внутреннее обустройство дворца назвали "скромным, но элегантным".

На одной из фотографий можно разглядеть покрытый паркетом пол, украшенный лепниной потолок с деревянной люстрой и сервант со старинным фарфором.

Копірайт зображення Oleksii Bukhalo Image caption Остатки башен состоянию на 2017 год - одна из них частично обрушилась в 2013 году

Во всех комнатах стояла нюрнбергская мебель. Сын судебного чиновника был поражен коллекцией старинного оружия. Кроме того, Лонгин Горбачевский вспомнил о памятнике со сценами нападения татар, который стоял в парке.

С западной стороны дворца заложили круглый газон, который разделяла дорожка с высокими розами с обеих сторон, с восточной - цветник ограничивала оборонительная стена старого замка.

Рядом был фонтан, а в садике обустроили теплицу для экзотических растений.

Группы елей, росших неподалеку, затеняли обе башни. Между ними оставили широкий просвет. Здание окружал парк, занимавший около восьми гектаров. На склонах дворцового холма лентами росли дубы, липы, акации.

Копірайт зображення Oleksii Bukhalo Image caption Современная туристическая "изюминка" старого Червонограда - водопад Джурин

На одной из скал с живописным видом оборудовали беседку для наблюдений.

Червоноград - исчезнувшее поселение

После смерти Каликста Понинского дворец перешел в собственность князей Любомирских. Сооружение пострадало во время Первой, а особенно - Второй мировых войн.

Image caption Башни и дворец были построены из красного песчаника

Согласно данным переписи, к началу ХХ века большинство населения составляли поляки. В селе был центр римско-католического прихода, работала двухгодичная школа для благородных девиц.

В конце Второй мировой войны в стенах дворца разместились стрелки польской самообороны, которых атаковали украинские повстанцы. Вследствие этих столкновений погибли мирные жители. После войны поляков вывезли, город опустел. Здесь не прижились украинские семьи из Лемковщины. Демографическую проблему также не решила построенная гидроэлектростанция, которую закрыли вскоре.

Вскоре поселение Червоне окончательно перестало существовать. Теперь лишь руины неоготических башен и костела напоминают о былом городке, замке и его владельцах. А рядом с остатками дворца остался детский летний лагерь.