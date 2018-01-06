"Любите Украину" Сосюры: голос украинского Донбасса

Копірайт зображення архів Миколи Дашкієва та Миколи Метикайла Image caption Владимир Сосюра родился 6 января 1898 года

Лирика Владимира Сосюры сохранила для нас голос аутентично украинского, еще не измененного многочисленными переселенцами из российской глубинки и не загубленного неустанной пропагандой Донбасса.

Фактически украинский манифест советских времен "Любите Украину!" написал выходец из Дебальцева, который воевал за Украинскую народную республику.

Оттепель войны

В годы Второй мировой войны советская власть, столкнувшись с врагом не менее грозным, чем уничтожаемый ею наш "буржуазный национализм", начала немного толерантнее относиться к проявлениям украинского патриотизма.

Тогда Сосюра и решился напомнить о любви к Украине, за которую боролся с оружием в руках.

Заговорить о том, что только с Украиной мы "будем вечны", и что никакому врагу не удастся ее у нас отобрать.

Однако после победы над гитлеровской Германией украинское сопротивление - и вооруженное, и политическое, и культурное, - снова стало восприниматься в Москве как самая большая угроза.

Против Украинской повстанческой армии бросили отборные войска, против поэтов - проверенных бойцов так называемого идеологического фронта. Владимира Сосюру (как и многих других известных авторов) в конце сороковых обвинили в непростительных грехах.

Опасное прошлое

А ему и так было что скрывать от бдительной большевистской власти. Принадлежал к поколению "донецких пацанов", шахтеров, которые, познав невероятные лишения, пошли искать лучшей судьбы в петлюровские ряды.

Будущий поэт воевал в третьем Гайдамацком полку армии УНР.

На средства одного из его командиров, атамана Емельяна Волоха, вышел первый сборник донбасского начинающего - "Песни крови". Впоследствии автор не хотел о нем вспоминать.

Копірайт зображення УІНП Image caption Владимир Сосюра воевал в армии УНР, которую возглавлял Симон Петлюра

Повсеместно цитируемое знаменитое объяснение Сосюры: "И пошел я тогда до Петлюры, Потому без штанов я ходил. Сколько нас, погибающих сдуру, Комиссарский наган находил!" (Пер. Эдуарда Багрицкого).

Здесь утверждается точка зрения тех, кто не хотел противопоставлять социальные и национальные проблемы. Кто старался не отобрать "штаны" у более зажиточного соседа по пресловутому принципу экспроприации экспроприированного, а построить государство, в котором каждый имел бы возможность честно заработать на лучшую жизнь.

После поражения УНР Владимир Сосюра, как и все, кто сосуществовал с победителями, должен был переписывать собственную биографию, прятать концы в воду.

Душевные преобразования

Самообплевывание и самооправдание вызывали, разумеется, болезненные душевные язвы.

Появлялось запечатленное в стихах неотвязное, болезненное стремление по крайней мере на уровне идеологическом расквитаться с бывшими товарищами по оружию и одновременно немного усыпить, унять изнурительный липкий страх.

Декларировать отречение от бывших якобы ошибочных взглядов, вновь и вновь засвидетельствовать лояльность к власти, с которой недавно воевал.

В сюжеты нескольких своих стихотворений поэт вводит эпизоды казни петлюровцев. Пишет даже поэму "ГПУ" - рассказ об охоте рыцарски безупречных чекистов на "бандита"-повстанца.

Она воспринимается как зазеркалье биографии самого Сосюры, только интерпретированной с точки зрения красного, большевистского лагеря.

Копірайт зображення http://www.archives.gov.ua Image caption Владимир Сосюра (крайний справа) в июле 1944 года во время восстановления Киева

"Много работы у ГПУ", - сочувственно констатирует рассказчик. А между тем петлюровец Владимир Сосюра как раз и был объектом ГПУшной охоты.

Его приговаривали к смертной казни дважды. Однажды во время расстрела ошибся деникинец. А во второй раз юного УНРовского солдата пожалел и отпустил красный комиссар.

Публиковалось и стихотворение, адресованное Евгению Маланюку, недавнему товарищу по оружию. Они оба дошли до Каменец-Подольского, последней столицы УНР.

В автобиографическом романе "Третья Рота" Сосюра вспоминал, как стоял на страже у резиденции Симона Петлюры.

Здесь все должны были сделать окончательный выбор. Сосюра вернулся на восток, Маланюк отправился на запад, в эмиграцию.

И, став советским художником, первый обвиняет второго во всех смертных грехах и грозит страшной расплатой. Тогда появилась язвительная эпиграмма:

Как у Петлюры был Сосюра,

Не трогал его Петлюра.

Как у Сосюры был Петлюра,

Расстрелял его Сосюра.

Прославляя "красную зиму", пролетарскую революцию и советскую власть, на первый взгляд признавая ошибочность своего политического выбора, поэт явно не добился согласия с самим собой.

По крайней мере, при каждой мало-мальски благоприятной возможности брался переоценивать ценности, менять акценты и снова подчеркивать право человека любить свою родную землю и служить ей.

"Любите Украину!" - случай самый известный, но не единственный.

Автобиография

Владимир Сосюра в течение всей жизни делал попытки написать автобиографию, рассказать хотя бы часть запрещенной правды о своей юности, о причинах тогдашнего выбора.

Роман "Третья Рота" начал писать в 1926 году. Но с конца двадцатых цензурные преследования сделали невозможными попросту любые упоминания о борьбе за украинскую государственность.

Вернулся он к рукописи в 1942 году: произошла определенная цензурная либерализация, и сама угроза положения в первые годы войны принуждала, очевидно, в какому-то подведению жизненных итогов, отсеиванию чистого зерна от пыли и грязи.

Копірайт зображення http://www.archives.gov.ua Image caption Фото стихотворения с пометками Владимира Союры

Замысел снова пришлось отложить после критики "Любите Украину!"

Начатую в 1960 году публикацию немедленно запретили. Книга вышла аж в 1988 году. Несмотря на вынужденные недомолвки, Владимир Сосюра предстает-таки человеком с украинской индентичностью, верным выбору, сделанному в юности.

Читатели его любили прежде всего как певца любви.

Популярность Владимира Сосюры в двадцатые-тридцатые трудно переоценить!

Сам поэт охотно щеголял тем, что его книги девушки на ночь под подушки прячут. Он пишет романсовую лирику, строфы, прекрасно звучащие под гитару.

Только поезд вдали загрохочет -

Оживет вереница картин,

Звон гитары и лунные ночи,

Поцелуи и грусть георгин…

(Пер. Н. Сидоренко)

Ночи Донетчины

Эта песня про "ночи Донетчины синие" получила-таки всенародную славу. И заканчивалась она грустно и просто, обращением к некогда дорогой и любимой: "У жены моей синие очи, а твои голубели всегда" (Пер. Н. Сидоренко). Философия хоть и не глубокая, но для романса подходящая.

Его лирическую героиню в основном зовут Марией. Так звали и жену, с которой отношения складывались драматично и не всегда мирно, страсти переливались через край.

Соседи, не выдерживая громких семейных ссор, иногда даже вызвали милицию. А в 1949 году Марию Сосюру арестовали за разглашение государственной тайны. И сослали в Казахстан.

Никакими средствами перевоспитания слишком независимых литераторов, как видим, не гнушались.

Владимир Сосюра утверждал, что в ту беспокойную, драматическую эпоху "Любовь и Борьба" сплелись неразрывно. Искренность его показаний об эпохе в лучших стихах действительно неподдельная.

Когда хотим понять, что происходит на востоке сейчас, то должны осмыслить и опыт этого поэта.

Топография фронтовых сводок часто заставляет вспомнить биографию Сосюры: его родное Дебальцево, воспетые в стихах Лисичанск и Сватово.

Здесь он воевал за Украину.