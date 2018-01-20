Блог психолога: когда мы превращаемся из женщин в теток?

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Дело вовсе не в возрасте и манере одеваться. Как и почему срабатывает тот внутренний предохранитель и возможно ли обратное преобразование?

Не быть, как мама?

"Когда я была маленькой, и мама кричала на меня за какую-то мою вину, - рассказывает клиентка, - я всегда думала, что никогда не буду такой, как она. Нет, я ее любила, и сейчас люблю. Но мне в такие минуты становилось стыдно не за себя, а за нее. За ее красное, некрасивое от гнева лицо, старый халат, который только подчеркивал располневшее тело. А еще было жаль ее. Ведь я знала, что сейчас побегу в свой такой интересный мир, и что впереди у меня - целая жизнь. А она, как всегда, будет что-то готовить, мыть посуду и убирать".

"И что самое интересное, - продолжала женщина, - сейчас я так же срываюсь на своем сыне. Даже называю его теми же бранными словами. А однажды - это было в прихожей - невольно посмотрела при этом на себя в зеркало и увидела там маму. Только не в халате, а в засаленном спортивном костюме. Но выражение лица было то же самое. И руки - то ли в муке, то ли в мясном фарше. Ужаснулась: когда же произошло это роковое преобразование? Ведь я до сих пор считала себя молодой симпатичной женщиной. И поняла - пора что-то с этим делать".

Несостоявшееся свидание с прошлым

А для Елены таким "звоночком" стал реальный телефонный звонок из прошлого.

Ее бывший однокурсник - любовь всей жизни, уехавший за границу, - вернулся и очень хотел с ней увидеться. Но счастливое предчувствие вожделенной встречи скоро сменилось отчаянием.

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Елена сравнила себя с той беззаботной веселой девушкой, которой он, вероятно, ее помнил. И поняла - она теперь совсем другой человек.

Нет, выглядела она более-менее. Но о чем они будут говорить? И женщина с ужасом поняла, что последние пятнадцать лет жила исключительно заботами о муже и детях.

И когда они будут сидеть где-то в кафе, ей время от времени будет звонить муж - так у них принято. А еще выяснилось, что у нее даже нет ни одной пары обуви на каблуках.

От свидания Елена отказалась. Но от себя то не убежишь.

Эти истории - из реальной жизни, их много, они разные. Но у всех у них есть нечто общее, чего следует избегать, если хотите остаться интересными прежде всего себе.

Все под контролем или легкость бытия?

Первое - вы не отделяете себя от семейных хлопот. Если перед вами стоит выбор: помыть пол или сходить в кино, вы выбираете первое.

Но если роль хранительницы не является вашим призванием, то оставляйте силы и время для других элементов вашего "я": увлечений, встреч, путешествий.

И пусть ужин, приготовленный мужем или детьми, будет не таким вкусным, или вы вообще обойдетесь - какой ужас! - бутербродами, зато вы не будете жертвовать собственными интересами.

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Второе - вы пытаетесь всё и всех контролировать.

Самая распространенная ошибка - путать заботы с контролем. Первое - здоровое стремление, потому что исходит из ответственности. Второе же - невротическое, поскольку базируется на страхе потерять.

А еще желание контролировать опасно тем, что, как болезнь, распространяется на все сферы жизни.

Вы знаете таких тетушек, которые громко раздают советы. Особенно когда их не спрашивают. Вы же не хотите стать одной из них? Итак, отпустите человека, взрослых детей и все ситуации, на которые вы не можете повлиять.

Третье - вы хорошо знаете жизнь. Особенно то, что ничего хорошего от нее ждать не стоит.

Измените эту установку.

Ведь, как говорят индусы, мы приходим туда, куда направлялись. А творческие люди считают, что, когда приходит профессионализм, исчезает легкость. Поэтому, чудеса случаются, просто мы их не замечаем.

Четвертое - вас всё и все раздражают.

Да, действительно есть много оснований стать мизантропом и социопатом. Но стоит помнить, что причиной нелюбви ко всем и каждому является прежде всего недовольство собой.

Вспомните, когда вы были влюблены и спешили на свидание, разве вам мешал дождь или ремонт у соседей? Вспоминайте тот душевный подъем и чаще настраивайтесь на его волну.

Когда "эгоистка" - комплимент

Пятое - вы привыкли быть с мужем всегда "на связи".

Это не признак близости. А всё то же желание контролировать.

Только на сей раз включаются не действия, а эмоции. Сосредоточьтесь на собственной жизни, собственных переживаниях. Тем интереснее будет поговорить о прожитом дне за ужином.

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Шестое - вы во всем правы, считаете нужным это доказывать, а от других требуете правды и только правды.

Помните, что мир - разнообразен, правда у каждого своя. А доказывать что-то кому-то бывает бесполезно хотя бы потому, что у вас разные системы ценностей.

Седьмое - вы хотите быть нужной и часто становитесь "жилеткой" для подруг и коллег.

Но вместе с тем страдаете от того, что вас используют и вам приходится жить чужой жизнью.

Это означает, что вы подсознательно зарабатываете хорошее отношение к себе. Потому считаете, что вас - отдельно от добрых дел - не за что любить.

Восьмое - вам никогда ничего не нужно.

Новые вещи покупаются детям, мужу. Вы же живете по принципу "кто там меня видит".

Должно быть наоборот.

Девятое - вы забыли, кто вы и зачем - без мужа и детей.

А ведь когда-то, наверное, писали, рисовали, играли на гитаре?

Знаю, что скажете: нет времени. Но это неправда.

Вычеркните хотя бы половину из этого списка - буду за вас рада.