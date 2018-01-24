Блог из Луганска: как работает мобильная связь в "республике"

Копірайт зображення ALEKSEY FILIPPOV Image caption Очередь за карточками мобильного оператора "Феникс"

Уже почти три с половиной года мобильная связь в "республике" очень ненадежна. Тогда Vodafone прекращал работу несколько раз: то кабель перебили в результате боевых действий, то шли переговоры об откатах за разрешение здесь работать - это знали и обсуждали все. Но тогда в "республике" работал еще один украинский оператор мобильной связи Life, и коммуникативной изоляции не было.

Последний раз проблемы в сети Vodafone возникали летом 2015 года, когда договаривались о дальнейшей работе оператора в зоне АТО.

Многие тогда приобрели SIM-карты Life - их продавали в газетных киосках и на почте, потому что ситуация была непредсказуемой.

Как оказалось, Vodafone вернулся, Life через некоторое время ушел из "республики", а домашнюю коллекцию SIM-карт пополнили карточки Life.

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11 января ситуация повторилась - Vodafone перестал работать.

"Официальная" версия местной "власти" - украинские диверсанты умышленно перерезали кабель со своей стороны, чтобы ко всем блокадам добавить еще коммуникативную ...

Кроме того, чинить неисправности они отказываются, а местные ремонтники не могут добраться до места поломки с украинской стороны.

Об этом говорят сейчас во всех местных СМИ, а между собой люди добавляют, что Vodafone уже не вернется никогда, а вместо него в "республике" появится новый оператор связи Beeline российского происхождения. Если это и слух, то очень похожий на правду.

Какие есть в настоящий момент варианты связи в пределах самой "республики"? Их несколько.

Это - Viber при доступе в интернет (для многих это возможно только дома), это - стационарные телефоны (их в "республике" очень мало, потому что ежемесячная абонплата без междугородных звонков - почти 100 рублей (около 50 грн)), а также это местный оператор мобильной связи "Лугаком".

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"Лугаком" появился около двух лет назад. Безлимит внутри сети, относительно дешево звонить в Россию.

До недавнего времени звонить с "Лугакома" можно было только абонентам внутри сети, "Фениксу" (телефонный оператор "ДНР") и на российские номера. То есть ни с Vodafone, ни на Vodafone с SIM-карты "Лугакома" звонить возможности не было.

После того, как "Лугаком" стал почти единственным источником связи в "республике", его дирекция открыла связь с абонентами Vodafone, но отметила, что тарификация будет выше звонков в Россию.

Кроме того, с "Лугакома" можно звонить в Осетию и Казахстан.

Уже 12 января стало понятно, что "Лугаком" может и прекрасный оператор связи, но не в качестве основного. Поскольку "Лугаком" умер сразу же - не выдержал такого количества звонков.

Но даже несмотря на это люди покупали тарифные пакеты и пополняли счета. Поэтому домашняя коллекция SIM-карт пополнилась экспонатом от "Лугакома". Купить тарифный пакет и положить минимальные деньги на счет - 175 рублей (делим на 2, чтобы узнать сумму в гривнах).

Соцсети переполнены мемами о "Лугакоме": связь действительно очень плохая, но иногда есть.

Хотя после нескольких кризисных дней связь становится более терпимой. Правда, теперь на каждую претензию тебе говорят - "связи же не было", то есть ты как клиент никогда не будешь прав.

Возникла тенденция возвращать стационарные телефоны хотя бы для того, чтобы иметь возможность вызвать "скорую".

Чтобы восстановить городской телефон, надо с паспортом написать заявление в бывшем помещении "Укртелекома", оплатить операцию и дождаться восстановления телефонной точки дома.

Инженеры телефонной станции говорят, что Vodafone в "республике" появится 15 февраля, но тарификация составит 3 гривны в день из-за того, что оператор не может обеспечить ремонт оборудования на территории "республики".

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Таксофоны в "республике" тоже есть, но не работает ни один - эта услуга не пользуется популярностью уже много лет, а поломанные или отключенные аппараты существуют больше как раритет.

Чтобы позвонить в Луганск на домашний телефон с украинского оператора, можно воспользоваться Viber, но это при наличии стационарного телефона у того, кому вы звоните.

Трудно сказать, насколько проблемным является отсутствие связи. Конечно же, это проблема, но без света или воды значительно труднее.

В контексте всей истории я думаю, насколько предусмотрительным был мой приятель, который заранее позаботился о связи с пожилой матерью в Луганске, обеспечив ее телефоном с выходом в интернет, Skype, регулярным пополнением и контролем ситуации с его нового места жительства.

Я очень часто слышу о том, что со многими связь утеряна из-за отсутствия интернета или Viber в устаревшей модели телефона пожилых родителей.