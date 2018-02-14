Пять романов ко дню влюбленных

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Романы о любви не ограничиваются слащавыми страданиями. Есть книги, которые погружают в глубокие размышления, заставляя взглянуть на отношения с иных, несколько неожиданных ракурсов.

Копірайт зображення Видавництво Старого Лева, 2018 р. Image caption Кадзуо Ишигуро "Погребённый великан", Издательство "Видавництво Старого Лева", 2018 год

Кадзуо Ишигуро "Погребённый великан"

Средневековье - эпоха, воспетая в литературе. Куртуазный роман, где обязательно присутствуют прекрасная дама и ее рыцарь, - свое рода ориентир для тех, кому еще не довелось победить своего дракона или великана.

Кадзуо Ишигуро, прошлогодний лауреат Нобелевской премии по литературе, приглашает в мир туманов и загадочных событий, стилизируя свой текст в традиции средневековой литературы.

Прекрасная дама - это Беатрис, которую ее супруг Аксель называет принцессой. Они вместе много лет, но не помнят своего прошлого, потому что местность, населенную бриттами и саксами, покрыла мгла забвения. Любовь этой пары полна нежности и преданности, поэтому трудно поверить в то, что между ними есть тайны, которые когда-то чуть не разрушили их жизнь.

Аксель и Беатрис покидают свою деревушку и отправляются в полное опасностей путешествие - они хотят найти сына, которого не видели уже много лет. В дороге супруги встречает старого рыцаря Гавейна, племянника короля Артура, который, как говорят люди, много лет пытается убить драконка Квериг, чье дыхание и создает туман забвения.

Перед Акселем и Беатрис встает важный вопрос: стоит ли ворошить боль прошлого, смогут ли они простить друг другу все то, что забыли. Они оказываются в водовороте приключений, а читатель - в атмосфере сюрпризов и чудес, неспешного чтения, образы которого почти осязаемы.

Копірайт зображення Кальварія, 2008 р. Image caption Иэн Макьюэн "Искупление", Кальвария, 2008 год

Иэн Макьюэн "Искупление"

Пожалуй, одна из самых проницательных книг о любви начала 2000-х годов.

Как известно, там где есть страсть, не избежать ревности, призраков, будящих воображение, к примеру, девушки-подростка, мечтающей стать писательницей, каковой является тринадцатилетняя Брайони Толлис, - главная героина произведения.

Она любит упорядоченность и четкость, в отличие от своей старшей сестры Сесилии, страстно влюбившуюся в Робби Тернера, сына уборщицы и неизвестного отца.

Отношения между молодыми людьми полны волнующих моментов: им хочется быть вместе, но не без самоутверждения и игры. Они не видят ничего страшного в том, что они - люди разного социального и материального положенияно. Эти преграды впоследствии покажутся им мизерными по сравнению с будущими испытаниями.

Брайони видит сестру вместе с парнем и волнуется за нее. Девушку пугает непонятная ей близость влюбленных.

В имение приезжает старший сын Толлис со своим другом миллионером Полом Маршалом. Однако идиллическая картина большого семейства будет разрушена. Произойдет преступление, наказание за которое понесет невинный человек ... Всю жизнь Брайони будет платить за ошибку, отнявшую любимого у Сесилии, а у Роби - свободу и, возможно, даже жизнь. Прекрасная история, сочный рассказ, наполненный деталями, неожиданный финал - "Искупление" - один из тех романов, которые невозможно забыть, и к которому хочется возвращаться снова и снова.

Копірайт зображення Фабула, 2017 р. Image caption Элис Хоффман "Брак противоположностей", Фабула, 2017 год

Элис Хоффман "Брак противоположностей"

Американская писательница, прославившаяся своими произведениями как для детей, так и для взрослых, рассказала историю семьи одного из самых известных художников-импрессионистов Камиля Писсарро.

В "Браке противоположностей" есть конфликт отцов и детей, личностного выбора и диктата общества, ограниченного традициями и религией.

В центре повествования - мать Камиля Рашель, единственный ребенок в семье Поммье. Ее семья подверглась гнету, выпавшему на долю евреев в Европе. Убегая от насилия, они оказались на живописных островах Сент-Томас. Умная и любознательная Рашель была любимицей отца.

Он учил ее вести семейное дело, но в те времена женщина не имела права на наследство, поэтому, чтобы сохранить бизнес, юной Рашель пришлось выйти замуж за вдовца.

Отношения, которые строились на уважении и дружбе, оборвала смерть ее мужа. В 29 лет Рашель осталась одна с семью детьми. Из Парижа, о котором она мечтала еще девочкой, приезжает молодой красавец Фредерик, чтобы вести семейные дела. Они влюбляются друг в друга с первого взгляда, но даже не догадываются, какой резонанс вызовут их чувства.

В этом романе любовь затронет всех героев, будут раскрываться тайны, чтобы менять судьбы, дети станут мудрее родителей, чтобы не повторять их ошибок и свободно любить.

Копірайт зображення КМ-Букс, 2017 р. Image caption Дэвид Эберсхоф "Девушка из Дании", КМ-Букс, 2017 год

Дэвид Эберсхоф "Девушка из Дании"

Если вы не смотрели экранизацию дебютной книги американского писателя Дэвида Эберсгофа, у вас есть возможность обратиться к первоисточнику - роману о понимании и любви, ценность которого заключается в умении принять другого и отпустить дорогого тебе человека.

Грета и Эйнар - уже сформировавшиеся личности, у каждого за плечами свои истории, в которых любовь переплетается с потерей. Их совместная жизнь полна гармонии и страсти. Вместе они создают картины, каждый в своей манере.

Как-то играючи, Эйнар облачится в женское платье не придшей к Грете модели. Этот случай заставит мужчину задуматься над собственной природой, возжелать преобразования, которое в первой половине XX казалось фантастикой.

Эйнар решает сменить пол. И здесь фокус читательского внимания должен полностью переместиться на него, но реакция Герты, ее поведение и постоянная поддержка "перетягивает на себя одеяло" эмпатии.

Возможно, дело в артистической среде и ее свободе. Но, скорее всего, Герта просто понимает разницу между страстью и любовью, выбирая более и гуманное и глубокое чувство.

Превращаясь в Лили, Эйнар подвергся нескольким операциям, одна из которых привела к воспалению. Лили проводит в больнице счастливые часы, мечтая о ребенке и путешествии с Гертой и новыми любимыми мужчинами в Америку.

И ради этого ощущения полноценности стоило рисковать даже жизнью.

Копірайт зображення Клуб Сімейного Дозвілля, 2018 р. Image caption Маргарет Этвуд "Слепой убийца", Клуб Семейного Досуга, 2018 год

Маргарет Этвуд "Слепой убийца"

Блестящий роман канадской писательницы, интрига которого сохранится до конца, захватывая напряжением и изобретательностью.

В 2000 году книга получила Букеровскую премию.

Перед нами семейная история, своего рода экскурс в прошлое Канады, тонкая критика патриархального общества, в котором женщина ничего не решает.

Главная героиня романа - пожилая Айрис Чейз, которая пишет книгу. Это исповедь, попытка поставить все точки над i.

Ее работу время от времени прерывает текст романа "Слепой убийца", якобы созданный младшей сестрой Айрис Лорой.

В книге, которую поместили в другое произведение, описаны бурные отношения одной из сестер (кого именно - главная тайна) с коммунистом Алексом, который может быть причастен к забастовкам рабочих и поджоге завода мистера Чейза.

Описанные отношения завораживают страстью, запретом, высоким эмоциональным градусом.

Самоуничтожение пары превращается в смысл их жизни. Они знают, что не смогут быть вместе, потому что для этого ему придется оставить свою революционную деятельность, а ей (или им) - отказаться от сладкой мести, которая еще впереди.

Сюжет "Слепого убийцы" настолько событийно богат, что очень трудно не расскрыть все важные детали. Поэтому лучше окунуться в этот текст самостоятельно, предвкушая наслаждение от талантливого произведения.