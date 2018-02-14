Как наука объясняет влюбленность и верность?

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Автор книги "Наука любви и предательства" антрополог Робин Данбар считает, что людям трудно перевести в слова собственные эмоции, и мы живем, не понимая их.

В то же время поэты умеют подобрать точные высказывания для описания сложных чувств. Именно поэтому, по мнению ученого, следует читать стихи и через них пытаться понять собственные чувства.

А как можно описать романтическую любовь языком биологии?

На языке науки, любовь - это древний коктейль из нейропептидов - молекул, которыми нейроны "общаются" между собой.

С точки зрения эволюции, любовь - это поведение, способствующее появлению и сохранению чувств, которые, в свою очередь, помогают размножаться и выживать.

Исследовательница Хелен Фишер из Института имени Кинси считает, что любовь и формирование пар на длительное время возникли одновременно с прямохождением - 4 миллиона лет назад.

Наши праматери кочевали по саванне и лесам Африки и должны были носить детенышей на руках, а не на спине. Поэтому они нуждались в помощи и защите, и успешно выживали только те, кто создал пару.

Профессор Данбар также считает, что любовь возникла как способ удержания около себя защитника. Но результаты его исследований указывают, что моногамия и привязанность появились значительно позже - 1,8 млн лет назад. Тем не менее, любовь - довольно старое явление.

Влюбленность можно увидеть в мозге, чем ученые активно занимаются. Романтическая любовь активирует участки, которые задействованы в вознаграждении и зависимости, удовлетворении и счастье, привязанности и отцовстве. Любовь является поведением, ориентированным на цель - быть вместе с определенным человеком.

Поэтому, мозгу нужен естественный допинг для достижения этой цели. И делает это допамин.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Луговые полевки - известный объект исследований верности

У луговых полевок, например, формирование пары обуславливает образование дополнительных рецепторов допамина. Их становится на 50% больше.

"Влюбленность похожа на зависимость от кокаина", - говорит Кэт Ван Кирк, клинический сексолог из США. Чем больше времени влюбленные вместе, тем сильнее чувство, а разлука вызывает отчаяние и боль.

Молекулы, которые делают нас влюбленными, это тот самый допамин - нейромедиатор вознаграждения и принятия решений. Кроме него - окситоцин, гормон привязанности, оргазма и лактации, а еще серотонин, молекула счастья и смеха, эндорфины - внутренние наркотики, которые дарят эйфорию и обезболивание, стрессовые молекулы норэпинефрин и адреналин, а также фактор роста нервов. Чем больше было окситоцина в крови любовников в начале отношений, тем дольше они длились, показал опыт.

Долговременные отношения могут давать некоторым людям такое же подкрепление и вознаграждение, как и влюбленность в их начале. Впрочем, отношения, длящиеся долго, уже не являются источником стресса - его место занимает привязанность.

"Такой чужой, и вдруг - неизбежный"

Новый человек, новые отношения - это стресс, страх и любопытство. Эволюция позаботилась о том, чтобы мы преодолевали этот страх - неофобию - и не были слишком привередливыми. Каким образом?

Во-первых, влюбленность блокирует участки мозга, вовлеченные в негативные эмоции и критические социальные оценки. Любовь действительно слепа. Во-вторых, любовь дает нам вознаграждение за попытку сближения - все эти нейромедиаторы серотонин, допамин, окситоцин - и помогает преодолевать социальное расстояние между чужими людьми.

В-третьих, стресс из-за новизны сам по себе запускает программу "Влюбленность" в мозге и теле. Гормоны кортизол и норадреналин делают людей тревожными, бессонными, с мокрыми ладонями, расширенными зрачками и рвущимся из груди сердцем, лишенными аппетита, но способными запомнить каждую деталь. Эти признаки влюбленности хорошо известны из художественной литературы.

И кроме этого, стресс вызывает выброс окситоцина у женщин - мозг хочет защититься от стресса и боли. А окситоцин - это уже молекула привязанности и доверия. Ученые даже советуют делать первые свидания не романтичнвми, а экстремальными - взять вместе урок серфинга или полезть на крышу. Волнующее занятие и случайные прикосновения рук будут способствовать окситоциновому приливу.

Музыка с романтическими словами настраивает нас на любовное настроение. В исследовании молодые одинокие женщины были более склонны к знакомствам, если они слушали фоновую лирическую музыку в ожидании эксперимента.

Прослушивание печальной музыки, часто сопровождающее влюбленность или разрыв, ученые считают полезным. Такая музыка вызывает скорее чувство ностальгии, чем печали; мозг находит утешение в воображении новых историй, мы чувствуем эмпатию и облегчение.

А вот пение-ухаживание у птиц, опять же, вознаграждает их мозг допамином так же, как любовь, шоколад, деньги и наркотики у людей.

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Действительно ли любовь - лучшее лекарство?

Любовь не лечит ото всех болезней. Но, например, утоляет боль, потому что счастливые влюбленные живут какое-то время под влиянием эндорфинов - молекул обезболивания и удовольствия.

У влюбленных в начале отношений в крови больше фактора роста нервов. Он вовлечен в формирование связей между нейронами, их восстановление и рост.

Кортизол, гормон стресса, влияет на иммунный ответ. В краткосрочной перспективе он снижает воспаление. Поэтому влюбленные танцуют под дождем и не болеют насморком. Какое-то время.

Правда ли, что мужчины любят глазами, а женщины - ушами?

Мозг мужчин лучше всего реагирует на лицо и "красоту". Красота делает мозгу хорошо, стимулируя выброс допамина.

У гетеросексуальных женщин нет подобной реакции на красоту мужчин, зато гомосексуальные женщины так же реагируют на женскую красоту.

Влюбленность и ухаживания у женщин активируют участки мозга, отвечающие за безопасность, заботу и восприятие звуковой информации. Впрочем, "влюбленный мозг" перестает на время различать красивые лица, когда выбор сделан.

Но красота и красивые слова это еще не все. Мы привязываемся к людям, чьи эмоции мы понимаем. Так мы сверяемся, имеют ли наши мозги одинаковые настройки и возможно ли понимание, совместная работа и одинаковые намерения, говорит профессор Силке Андерс из Германии.

Можно ли умереть от разбитого сердца?

Несчастная любовь приносит боль в груди. Это не метафора - у нас действительно болит сердце, а в желудке - как будто морские ежи. Такой эффект имеет измененный страданием тонус блуждающего нерва.

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Существует даже термин - "синдром разбитого сердца". Считают, что сверхвысокий уровень гормонов стресса, сопровождающий разрыв или смерть партнера, вызывает нарушение работы сердца - фибрилляцию предсердий и ослабление сердечной мышцы.

Люди в таком состоянии имеют в пять раз большую вероятность инфаркта. Датские исследователи показали, что смерть любимых повышает риск фибрилляции предсердий более чем на 40%.

Одна любовь на всю жизнь

Луговые полевки формируют стабильные пары после спаривания и уже никогда не ищут других партнеров, даже если овдовеют.

Верность "прошита" в их мозгу и генах. Ученые говорят, что нейрогормоны окситоцин и вазопрессин - главные двигатели верности у полевок. Ведь спаривание активирует гены рецепторов любовных гормонов, и мышки "настраиваются на любовь".

Но и предательство может иметь генетическое основание. Так, например, гены рецепторов вазопрессина бывают разные - что у мышей, что у людей.

Шведские исследователи обнаружили, что наличие участка RS3334 или нескольких его копий в гене рецептора вазопрессина мешает быть верными.

Мужчины с несколькими копиями часто были холостыми, никогда не имели длительных отношений, а если и женились, то брак был неидеальный. В свою очередь, женская генетическая предрасположенность к измене может быть обусловлена ​​участком AVPR1A в рецепторе окситоцина.