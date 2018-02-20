Блог из Луганска: город роз и пустоты

Копірайт зображення Яна Вікторова

Война на Донбассе идёт уже три с половиной года. Три с половиной года я живу в Луганске, не покидая город, время от времени возвращаясь к дилемме лета 2014 года - нужно ли было уезжать отсюда тем летом, оставлять дом, маму, работу, привычки… Это вопрос без ответа, на который мне не ответить правильно, наверное, уже никогда.

В "столице" "республики" появилось очень много тематических плакатов, общий смысл которых в том, что Луганск и его жители дышат в унисон с Россией. Я вижу эти плакаты всё время, но даже мне они режут глаз, и я вздрагиваю, увидев очередной перл от местных имиджмейкеров. Общий смысл всего, что вывешивают на огромных билбордах, - широта русской души, её кротость и вместе с тем могучесть.

Наиболее поразившее меня из прочитанного с билборда: "Русская душа… Ласковая, словно лучи солнца на рассвете". Я думала поначалу, что мне привиделась эта надпись - был вечер, смеркалось, а у этого странного набора слов не было автора, хотя, казалось, это должно было быть крылатым выражением, чтобы вывешивать его на центральных городских улицах. Потом я увидела эту надпись снова и счастливо вздохнула - нет, мне не мог привидеться этот набор слов, он и правда существует, но сфотографировать я его не смогла - плакат висит как раз перед зданием местной "прокуратуры".

Делать фотографии в этих местах рискованно задержанием и обвинением в шпионаже - это тоже дань новому времени.

Копірайт зображення Яна Вікторова Image caption Типичная военно-патриотическая продукция, которую можну приобрести на местных рынках

Часто в "столице" встречается плакат: "Мы любим искренне, как дети. Так, что загадочней на свете, чем русская душа". Попытки понять смысл сказанного теряются, как и попытки разобраться в пунктуации этого текста.

Кроме посылов к бескрайней русской душе невзначай встречаются плакаты о том, что пересекать границу с Украиной опасно - это может обернуться пытками, задержанием и удержанием под стражей, о чём нас предупреждают с билбордов. Такие плакаты-предостережения встречаются как бы между прочим и невзначай.

В стилистике надписей почти всех плакатов есть одно общее - они жизнеутверждающие. В них нет сомнения или вопроса - они уже ответ, в котором расписались и за меня тоже, и за каждого жителя "республики". "Границы России нигде не заканчиваются", "Мы возвращаемся домой", "Дорог много - путь один".

В орфографии таких плакатов часто бывают ошибки, которые исправляют по ходу, уже вывесив огромные плакаты на всеобщее обозрение. Вообще, во всём чувствуется неопытная рука, как будто эту работу выполняет или очень молодая команда, или наспех, не вычитав до конца текст и не проверив качество своей работы.

Ещё в городе стало много новых монументов, памятных знаков и каких-то символов этой войны. И даже если ходить часто по одним и тем же улицам, всё равно удивляешься скорости, с которой появляются новые памятники.

Возле колоколов, БТРов, танков, звёзд и сердец стало модным фотографироваться молодёжи, а потом выкладывать такие фотографии в соцсетях. Трудно сказать, чего больше в таких фотографиях - действительно любви к Луганску, пафоса или следования местной моде. Рядом с такими памятниками фотографируют младенцев и брачующиеся пары, хотя мало кто сможет толком пояснить значение того или иного нового памятного знака.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Помимо памятников, в Луганске появилось два новых музея этой войны - один из них в самом центре Луганска. А на закладном камне будущему памятнику погибшим детям Донбасса была сделана ошибка, которая также была поспешно исправлена - фамилию с ошибкой погибшего ребёнка попросту заклеили бумагой.

Ещё один странный штрих - очереди и пустота. Два странных контраста одного города. Очереди можно увидеть всегда во время выплаты зарплат, пенсий и социальных пособий, а пустоту на городских улицах уже во второй половине дня.

Луганск стал городом роз - это тоже уже афоризм. Да, действительно цветов стало больше, чем до войны. Зимой Зеленстрой проводит обрезку деревьев, а весной начинает уборку скверов и парков. К субботникам привлекаются студенты, школьники и бюджетники. Но часто видят такие вот позитивные перемены в виде чистоты и цветов те, кто вообще во всех переменах видит только позитив, кто верит, что война и перемены на Донбассе к лучшему.

Для остальных Луганск стал малолюдным городом, пустым по вечерам, с работающими после 19:00 только лишь многочисленными рюмочными и "Пивными лавками".

Культурная жизнь "столицы" стартует в 14:00, чтобы зрители могли добраться после домой, пока ещё ходит городской транспорт, а оживление на городских улицах только с утра, пока пенсионеры спешат на рынки, а дети в школу. И уже в 20:00, всего лишь в 20:00, кроме такси не остаётся других вариантов добраться домой с остановки, потому что практически весь городской транспорт прекращает свою работу в 19:00, мотивируя это тем, что и в такое время в городе возить некого.