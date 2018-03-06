Блог из Луганска: как прививают детей вакциной из российской "гуманитарки"

Копірайт зображення Яна Викторова Image caption Луганск, 2018 год

В течение трех последних лет на территории так называемой "ЛНР" детей прививают вакциной, которая поступает из гуманитарной помощи. Вовремя ли поставляют вакцину и за что платят родители?

Раньше я не задумывалась об одном из изменений после лета 2014 года - о вакцинации детей, хотя все эти три с половиной года мы регулярно делаем прививки.

Летом 2014 года моему сыну было полтора года, и у него были не все прививки, потому что их не было в наличие. Нужно сказать, что на нашем участке были вполне неплохие и врач, и медсестра, которые всегда оповещали нас по телефону, когда появлялась вакцина.

Поэтому их звонок летом 2015 года порадовал уже тем, что всё будто бы вернулось на круги своя - пришла какая-то очередная вакцина, которая нам была позарез нужна и которая в нашей прививочной карте ещё не стояла.

Мы приехали по их вызову, показались врачу, сделали прививку в прививочном кабинете - всё было, как и до войны. Разницы не было даже в том, что с нас взяли какую-то обязательную плату за официально бесплатную прививку.

Бахилы и перчатки для прививки

Копірайт зображення Яна Викторова Image caption Луганск

Это вообще игра слов. Кружки, учёба и лечение - бесплатно. Но всё, что к этому, - за деньги. То есть лечат тебя действительно бесплатно, предоставляя бесплатно знания и время врача и медсестры, но вату, спирт, лекарства и прочее будь добр купи.

Даже за бланк заявления на согласие делать прививку тебе нужно сдать деньги, в разы превышающие его реальную стоимость.

В случае с прививкой - укол бесплатно, и сама вакцина бесплатно, но вата, спирт, перчатки, бахилы, шприц - твои.

К этому вот так вот с порога готовы не все, поэтому им сразу предлагают дать деньгами. Сумма, которую называет манипуляционная сестра, раза в три выше, чем если бы человек всё это сам покупал в аптеке на этом же этаже, но это кому и как удобно.

Кто несёт своё, кто-то платит медсестре, а есть и такие, которые говорят, мы сейчас занесём и не возвращаются - прививку же делают авансом, с расчётом, что всё остальное сейчас занесут, купив в аптеке, если вариант дать деньги медсестре чем-то не устроил.

Бесплатная операция за 300 рублей

Моему ребёнку нужна была операция, которую вызвался сделать хирург в детской поликлинике по месту жительства.

"Триста рублей", - предупредил он. И торопливо пояснил: "Я обезболивающее и скальпель покупаю за свои деньги". После операции мы ходили на осмотры к хирургу ещё раз пять с интервалом раз в неделю, и я настолько прониклась симпатией к нему, а главное, я увидела, что у него реально в кабинете ничего нет - пелёнку с собой, вату и бинт с собой, собственно, всё нужно было нести с собой.

Чтобы он мог вымыть руки, рано утром воду в бутылки набирает санитарка, а стерилиум у него то ли свой, то ли всё-таки ему его выдали.

Но фактически это голые полки, кушетка и его стол. Чтобы сделать перевязку, родители сначала ждут в очереди, а после бегут в аптеку за самым необходимым.

Но даже в этой ситуации я была так признательна этому пожилому хирургу за его опыт, знания, терпение, такт, что моя благодарность была куда больше тех трёхсот рублей (150 грн), о которых он стыдливо сказал вначале.

Вакцины - российские, график прививок - украинский

Копірайт зображення Яна Викторова Image caption Билборд, информирующий о "гуманитарной программе"

Собственно, за все наши обращения в детскую больницу за эти три с половиной года, кроме прививочной вакцины мы не получили больше ничего. От педиатра мы уходили с листом назначений и шли покупать всё в аптеку, такая же ситуация была после консультации окулиста. И ни в одном кабинете и не пахло "щедрой гуманитаркой".

А согласие на прививку, которое мы подписывали перед каждой вакцинацией, было ещё по украинской форме и на украинском языке.

Да, все вакцины сейчас российские, а график прививок - довоенный, украинский. Если вакцины нет в наличие, график сдвигается. Отказаться от прививок можно - родители пишут отказ от вакцинации и их больше не донимают.

Есть те родители, которые российской гуманитарке не доверяют и возят детей с медкартами на прививки на территорию подконтрольную украинским властям.

Ну, может быть, в этом есть некоторая логика - продолжать делать те вакцины, с которых начинали. Но только вообразите те сложности, которые и родители, и ребёнок, преодолевают для этого.

А если, не дай Бог, что-то после пойдёт не так? То есть ещё пару как минимум дней нужно прожить недалеко от того места, где прививку сделали.

И ещё по местному телеканалу регулярно вбрасывают месседжи о том, что в "республику" толпами идут родители с детьми за вакцинацией с территории Украины.

Из моего опыта общения с мамами, я знаю скорее обратные примеры, когда отсюда уезжают ради украинской вакцины.

"Лишние" прививки

Копірайт зображення Яна Викторова Image caption Луганск

Что было странным за последнее время - осенью 2015 в огромной спешке всех детей вызвали для того, чтобы заново в три этапа сделать прививку от дифтерии, потому что вспышка этого заболевания была, якобы, на территории свободной Украины.

Родители робко говорили, что всё необходимое количество прививок их дети прошли, о чём есть записи, но медсёстры были безапелляционны - вреда не будет от излишнего количества, а вот если не сделать, может быть эпидемия, которая якобы бушует рядом за линией разграничения.

Были очереди, ажиотаж, санбюллетени, выполненные от руки по этажам больницы, но ни вспышки (слава Богу), ни вреда от повторной вакцинации не было.

Да, есть ещё ситуация выбора, о которой я никогда не задумывалась. У моей приятельницы родился внук, о котором она печётся где-то даже излишне.

И она обзванивает с десяток медсестёр, чтобы собрать их мнения и отзывы о том, нужно ли вакцинировать малыша именно этой вакциной или подождать чуть лучшей в следующей партии российской гуманитарки.

До этого я никогда не думала, что вакцины можно выбирать, и что вообще могут быть лекарства лучшие или худшие из тех, что рекомендуют делать детям в "государственной" больнице. Я и сейчас предпочитаю не думать об этом.

И ещё - не обращать в больницу по пустякам, доверяя своей интуиции и здравому смыслу. Хотя лучше всего просто не болеть, но дома держать запас необходимых медикаментов, привезённых из украинских аптек.

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