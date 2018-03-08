Image caption Мария и Михаил Грушевские. Китаев, 1928 год. Фотография хранится в Архиве им. Дмитрия Антоновича Украинской свободной академии наук в США

О Михаиле Грушевском - историке, политике и государственном деятеле известно много. А вот каким он был в кругу семьи? Кто были те женщины, которых Грушевский любил, или к которым испытывал романтические чувства?

Узнать, как жила семья Грушевских просто. Стоит посетить мемориальные музеи Грушевского во Львове или в Киеве.

Но не только мемориальные вещи рассказывают о частной жизни. Узнать интимные переживания Грушевского можно из его сохранившейся переписки, дневников и воспоминаний.

"Ментор и духовный воспитатель" Анна (Нина) Ямпольская

В мае 1885 года в Тифлисской мужской гимназии в честь тысячелетия со дня смерти просветителя святого Мефодия был организован "Кирилло-Мефодиевский парад".

Лучшему гимназисту - ученику 7 класса Михаилу Грушевскому - поручили выступить с рефератом. Выступление 18-летнего юноши было настолько ярким, что привлекло внимание Анны - сестры его товарища Владимира Ямпольского.

Анна (или, как ее называли в семье, Нина) Ямпольская была на несколько лет старше Михаила. Воспитанница Харьковского института благородных девиц взяла на себя миссию сделать личность "бурсака" Грушевского "более изысканной и утонченной".

В доме Ямпольских, где часто собиралась молодежь, гимназист стал частым гостем. Между молодыми людьми завязалась дружеская переписка.

Анна, как впоследствии вспоминал Грушевский, выступала в роли его "ментора и духовного воспитателя". А он, в свою очередь, учил ее украинскому языку и прививал интерес к украинской литературе.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Памятник Михаилу Грушевскому в Киеве

Очевидно, влюбленная в Михаила девушка мечтала о браке с ним. Но этому не суждено было сбыться. Грушевский в 1886 году поступил в Киевский университет, а Анна осталась на Кавказе.

В 1893 году Ямпольская переехала в Киев, при посредничестве Грушевского участвовала в деятельности "Старой громады", помогала ухаживать за больным Александром Конисским.

В 1909 году она некоторое время была даже официальным редактором газеты "Село", которую издавал Грушевский.

Переписка Михаила и Анны продолжалась много лет - сохранилось 55 писем Михаила к Анне и 183 ее ответа.

"Волшебный образ" Елены Марковской

Осенью того же 1885-го в Тифлис на гастроли приехала оперная труппа. Михаил Грушевский вместе с другими гимназистами стал завсягдатаем оперных спектаклей.

Не в последнюю очередь из-за Елены Павловны Марковской. Она исполняла партию Микаэлы в опере "Кармен" и, как вспоминал потом Грушевский, была "красивой и статный девушкой, шатенкой с карими глазами, украинского типа".

Вскоре во время ежегодного благотворительного концерта, который проводили в гимназии, состоялось личное знакомство Михаила и певицы.

Вместе с организатором мероприятия Жоржем Эристовым Грушевский занимался приглашением оперных артистов для участия в концерте. Среди них была и Марковская.

Михаил стал "пажом при высокой даме от искусства": он привез певицу на концерт, отвез ее домой, вручил букет.

Несколько раз бывал у нее дома, рассказывал об украинском театре и музыке, украинском литературном движении.

В ответ Марковская посылала Грушевскому либретто опер, в том числе тех, которые ставились труппой - "Риголетто" Дж. Верди, "Гугеноты" Дж. Мейербера.

Влюбленный Михаил подарил артистке на память несколько книг, в частности, повести Юрия Федьковича и петербургское издание "Кобзаря" в хорошем переплете.

Чувства, охватившие 19-летнего юношу, отразились в его любовной лирике.

Image caption Любовная лирика Михаила Грушевского, написанная в декабре 1885 года. Впервые стихи были опубликованы в книге "Михаил Грушевский. Из литературного наследия". Нью-Йорк, Киев, 2000. С.102.

Оперный сезон закончился, труппа уехала. О своих чувствах Михаил Елене Павловне так и не сказал. Хотя до конца жизни помнил сладкий запах яблок в сенях дома, в котором жила Марковская ...

"Симпатии": Мария Вовк-Карачевская и Ирина-София (Арина) Шухевич

В начале 1890-х годов профессорский стипендиат Университета св. Владимира Михаил Грушевский стал частым гостем в доме старогромадовца Василия Вовка-Карачевского.

Атмосфера, царившая в семье, была близка ему по духу. Вместе с Василием и Марией - детьми Вовк-Карачевского - Грушевский посещал театры, много беседовал.

Долго думал, жениться ли на Марии. Родители девушки также хотели видеть Грушевского своим зятем. Не сложилось.

Переехав в 1894 году во Львов и возглавив кафедру всеобщей истории со специальным обзором истории восточной Европы во Львовском университете, профессор Грушевский подружился с известными галицкими семьями.

Одной из самых близких ему стала семья этнографа Владимира Шухевича.

Юная Ирина-София Шухевич (в семье ее звали Ариной) была красавицей. У девушки был прекрасный голос - она чудесно пела. И Грушевский просто не мог не увлечься ею, посвятив объекту своих симпатий несколько романтических стихов.

Image caption Любовная лирика Михаила Грушевского, написанная в декабре 1885 года. Впервые стихи были опубликованы в книге "Михаил Грушевский. Из литературного наследия". Нью-Йорк, Киев, 2000. С.110-111

"Товарищ искренний, умный и добрый" - Мария Вояковская

В конце концов избранницей Михаила Грушевского стала Мария Сильвестровна Вояковская.

Копірайт зображення .archives.gov.ua Image caption Свадебное фото Марии и Михаила Грушевских. Львов, 1896 год

Они познакомились во Львове - профессор и учительница. Мария была дочерью греко-католического священника из Скалы-над-Збручем (сейчас - Скала-Подольская). После окончания Львовской учительской семинарии работала в городе.

В марте 1896 года Грушевский написал девушке письмо, в котором рассказал о своих чувствах и сделал предложение руки и сердца:

"Думаю, что для Вас не тайна моя симпатия к Вашей личности. Я должен знать, могу ли надеяться на большее. Я изложил Вам свои взгляды на сие дело: симпатия требует взаимности, а также обоюдного доверия и уважения...

Я не люблю играть в красивые слова, пускай же мои дела скажут за меня ... Больше всего нуждаюсь в друге - умном и добром, помощнике в работе общественной, чтобы жить с ним душа в душу ... ".

Мария ответила взаимностью. В мае того же года Мария Вояковская и Михаил Грушевский поженились в Скале. В июне 1900 года родилась их единственная дочь Екатерина.

Они не ошиблись друг в друге. Маринця, как ласково называл Грушевский жену, была с ним до конца дней, в радости и в горе.

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