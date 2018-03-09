Почему запахи пробуждают воспоминания?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Запахи важны не только для животных

Запах бабушкиного дома или маминого рулета с корицей переносят нас в прошлое и пробуждают целые истории, которые прятались в памяти.

Почему именно запахи так легко поднимают волну воспоминаний? Этому явлению есть название - феномен Пруста, - научное объяснение и даже практическое применение.

Копірайт зображення Daria Prokopyk Дарья Прокопик, научный блогер Окончила Киево-Могилянскую Академию в 2007 году. По специальности биолог, занималась генетикой, иммунологией и преподавала в НаУКМА. Вижу прекрасное применение биологии в повседневной жизни и консультирую по здоровому питанию.

Феномен Пруста

Запах размягченного в липовом чае кекса-"мадленки" навеял взрослому Марселю Прусту полные деталей воспоминания детства, казавшиеся совершенно забытыми.

Этот литературный эпизод подарил название пробуждению запахами воспоминаний о прошлых событиях - феномен Пруста.

В отличие от воспоминаний, порожденных словами или образами, феномен Пруста касается преимущественно событий детства и значительно ярче и эмоциональнее.

Феномен Пруста имеет отношение не вообще к запахам, а только к тем, которые мы испытывали остро и непродолжительно, например, аромат праздничной выпечки или духов первой любви.

Оказывается, что для нашего хорошего самочувствия полезны волны воспоминаний и ощущение ностальгии. Запахи, воспоминания, психические ощущения и работа сердца и иммунной системы удивительно связаны.

Эффект от запахов опережает осознание корой головного мозга того, почему мы чувствуем именно сейчас именно эти эмоции. Навеянные запахами воспоминания могут успокоить и уменьшить воспаление, но вместе с тем - даже спровоцировать посттравматический синдром.

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Как мы воспринимаем запахи

Выделяют два типа восприятия запахов - узнавание запаха и порождение автобиографических воспоминаний.

Женщины вообще более чувствительны к запахам, чем мужчины.

Обонятельные луковицы являются частью лимбической системы мозга. Эта система - совокупность эволюционно древних участков, отвечающих за эмоции и чувство безопасности.

Информация о запахах идет напрямую к гиппокампу - он формирует ассоциативную память, и амигдале - она ​​обрабатывает чувственные воспоминания и формирует эмоциональную память.

Оттуда сигнал идет напрямую в таламус - еще один регион, определяющий нашу внимательность и приоритеты.

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Именно поэтому мы реагируем на запахи невольно и не можем их игнорировать. Зрение и слова таких привилегий не имеют.

Только когда сигналы о запахах поступают в кору полушарий, мы можем их распознать.

Обоняние важно не только для диких животных, но и для людей.

Считается, что в выборе сексуальных партнеров люди в определенной степени руководствуются запахами.

Дети начинают изучать запахи еще в утробе матери и впоследствии оказывают предпочтение тем, которые не вызывали у матери стресса.

Определенные запахи уменьшают у хронических курильщиков желание закурить очередную сигарету

Младенцы помнят запахи, сопровождающие ласки родителей, и успокаиваются от них.

А ухудшение восприятия запахов считается одним из предвестников болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Люди со спектром аутичных нарушений также плохо различают запахи.

Около 10% здоровых людей имеют состояние алекситимии, когда трудно распознать собственные и чужие эмоции и подобрать к ним слова. Таким людям также присуща нечувствительность к запахам.

Польза от ароматов

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Древняя практика ароматерапии использует запахи для модуляции эмоций и состояний тела.

Так, например, у большинства западных людей ощущение счастья вызывает запах ванили, бодрости - ароматы цитрусовых, а запах лаванды считают успокаивающим.

На Востоке запахом умиротворения называют ясмин, а с энергичностью и счастьем связывают аромат розы.

Клинические исследования показали определенную эффективность ароматерапии и массажа при преодолении депрессии. Но у онкобольных это наоборот увеличивало тревожность.

Ингаляция маслом лаванды в клиническом исследовании облегчала передменструальный синдром.

В одном опыте люди, чувствовавшие аромат свежего кофе или выпечки, были более приветливыми и готовыми помочь незнакомцам, чем те добровольцы, которые не испытали никакого влияния.

Приятные нам запахи влияют также на производительность и творческие способности - эта известная из обычного опыта вещь подтверждена учеными.

Женщины вообще более чувствительны к запахам, чем мужчины

Если мы впервые выполняем задание в помещении с приятным запахом, то в последующие разы мы будем делать его значительно лучше, если там будет пахнуть так же.

Если кто-то не может взяться за работу без кофе, то, возможно, дело не в кофеине, а именно в любимом аромате, запускающем креативность.

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Феномен Пруста и повседневность

Влияние запахов на настроение и здоровье - это не только ароматерапия.

Феномен Пруста сейчас изучают для использования в медицинской практике.

Опыты показали, что люди чувствовали себя более спокойными, счастливыми и возвышенными, когда ощущали не просто приятный запах, а вспоминали то, что именно в них вызывает автобиографические воспоминания.

Ностальгия, которую порождают давно знакомые запахи, может внушать трепет или грусть. Однако, она считается полезной для психики.

Запахи могут вызвать тревогу вплоть до посттравматического синдрома

Ностальгия помогает нам чувствовать связь с прошлым и с другими людьми и даже повышает самооценку и вселяет оптимизм.

Подобный эффект имеет печальная музыка или та, которую мы слушали в юности.

Но запахи - мощный фактор в пробуждении ностальгических воспоминаний.

Такие воспоминания меняют не только настроение, но и объективные показатели здоровья.

Запахи, которые порождали приятные автобиографические реминисценции, уменьшали частоту сердечных сокращений и делали дыхание более глубоким и ровным. Это считают признаками снижения стресса.

Мозг может также влиять на работу иммунной системы. Благодаря любимым издавна запахам в крови подопытных снижался уровень маркеров воспаления.

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Другим использованием феномена Пруста является борьба с зависимостями.

Несколько исследований обнаружили, что определенные запахи уменьшают у хронических курильщиков желание закурить очередную сигарету. А люди, склонные «заедать стресс», существенно меньше тянулись к калорийным продуктам.

Считают, что запахи дарят ощущение комфорта и безопасности, и тем самым подавляют стремление получить успокоение в курении или сладостях.

Также предполагают, что запахи "диетической" пищи напоминают стрессовым сладкоежкам о том, что не стоит переедать. Просто запах пищи способствовал ощущению сытости и помогал вовремя остановиться.

Но даже приятные, но связанные с плохими воспоминаниями запахи, могут вызвать тревогу вплоть до посттравматического синдрома.

У таких людей определенные запахи очень активировали амигдалу и префронтальную кору головного мозга.

Подобные вспышки травматических воспоминаний не проходят с годами, и спусковым механизмом для них часто становятся именно запахи, которые человек чувствовал во время ужасного опыта.

Выберем ли мы косметику с определенным ароматизатором, зависит от того, напоминает ли нам тот запах о чем-то в прошлом.

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Исследования показывают, что люди склонны делать выбор в пользу продуктов, которые пробуждают автобиографические воспоминания.

Феномен Пруста может пригодиться даже спортсменам.

Кристофер Бергланд, атлет и писатель, говорит, что в своих тренировках он использует запахи для настройки тела и сознания.

Для него, например, источником бодрости и вдохновения для тренировки в серые зимние дни является запах солнцезащитного крема, он переносит его мысленно в лето.

Он советует найти каждому тот запах, который для него ассоциируется с активностью и решительностью, и каждый раз их пробуждать. Даже если это будет не лучший в мире запах комнаты для переодевания.