Почему запахи пробуждают воспоминания?
Запах бабушкиного дома или маминого рулета с корицей переносят нас в прошлое и пробуждают целые истории, которые прятались в памяти.
Почему именно запахи так легко поднимают волну воспоминаний? Этому явлению есть название - феномен Пруста, - научное объяснение и даже практическое применение.
Феномен Пруста
Запах размягченного в липовом чае кекса-"мадленки" навеял взрослому Марселю Прусту полные деталей воспоминания детства, казавшиеся совершенно забытыми.
Этот литературный эпизод подарил название пробуждению запахами воспоминаний о прошлых событиях - феномен Пруста.
В отличие от воспоминаний, порожденных словами или образами, феномен Пруста касается преимущественно событий детства и значительно ярче и эмоциональнее.
Феномен Пруста имеет отношение не вообще к запахам, а только к тем, которые мы испытывали остро и непродолжительно, например, аромат праздничной выпечки или духов первой любви.
Оказывается, что для нашего хорошего самочувствия полезны волны воспоминаний и ощущение ностальгии. Запахи, воспоминания, психические ощущения и работа сердца и иммунной системы удивительно связаны.
Эффект от запахов опережает осознание корой головного мозга того, почему мы чувствуем именно сейчас именно эти эмоции. Навеянные запахами воспоминания могут успокоить и уменьшить воспаление, но вместе с тем - даже спровоцировать посттравматический синдром.
Как мы воспринимаем запахи
Выделяют два типа восприятия запахов - узнавание запаха и порождение автобиографических воспоминаний.
Женщины вообще более чувствительны к запахам, чем мужчины.
Обонятельные луковицы являются частью лимбической системы мозга. Эта система - совокупность эволюционно древних участков, отвечающих за эмоции и чувство безопасности.
Информация о запахах идет напрямую к гиппокампу - он формирует ассоциативную память, и амигдале - она обрабатывает чувственные воспоминания и формирует эмоциональную память.
Оттуда сигнал идет напрямую в таламус - еще один регион, определяющий нашу внимательность и приоритеты.
Именно поэтому мы реагируем на запахи невольно и не можем их игнорировать. Зрение и слова таких привилегий не имеют.
Только когда сигналы о запахах поступают в кору полушарий, мы можем их распознать.
Обоняние важно не только для диких животных, но и для людей.
Считается, что в выборе сексуальных партнеров люди в определенной степени руководствуются запахами.
Дети начинают изучать запахи еще в утробе матери и впоследствии оказывают предпочтение тем, которые не вызывали у матери стресса.
Младенцы помнят запахи, сопровождающие ласки родителей, и успокаиваются от них.
А ухудшение восприятия запахов считается одним из предвестников болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Люди со спектром аутичных нарушений также плохо различают запахи.
Около 10% здоровых людей имеют состояние алекситимии, когда трудно распознать собственные и чужие эмоции и подобрать к ним слова. Таким людям также присуща нечувствительность к запахам.
Польза от ароматов
Древняя практика ароматерапии использует запахи для модуляции эмоций и состояний тела.
Так, например, у большинства западных людей ощущение счастья вызывает запах ванили, бодрости - ароматы цитрусовых, а запах лаванды считают успокаивающим.
На Востоке запахом умиротворения называют ясмин, а с энергичностью и счастьем связывают аромат розы.
Клинические исследования показали определенную эффективность ароматерапии и массажа при преодолении депрессии. Но у онкобольных это наоборот увеличивало тревожность.
Ингаляция маслом лаванды в клиническом исследовании облегчала передменструальный синдром.
В одном опыте люди, чувствовавшие аромат свежего кофе или выпечки, были более приветливыми и готовыми помочь незнакомцам, чем те добровольцы, которые не испытали никакого влияния.
Приятные нам запахи влияют также на производительность и творческие способности - эта известная из обычного опыта вещь подтверждена учеными.
Если мы впервые выполняем задание в помещении с приятным запахом, то в последующие разы мы будем делать его значительно лучше, если там будет пахнуть так же.
Если кто-то не может взяться за работу без кофе, то, возможно, дело не в кофеине, а именно в любимом аромате, запускающем креативность.
Феномен Пруста и повседневность
Влияние запахов на настроение и здоровье - это не только ароматерапия.
Феномен Пруста сейчас изучают для использования в медицинской практике.
Опыты показали, что люди чувствовали себя более спокойными, счастливыми и возвышенными, когда ощущали не просто приятный запах, а вспоминали то, что именно в них вызывает автобиографические воспоминания.
Ностальгия, которую порождают давно знакомые запахи, может внушать трепет или грусть. Однако, она считается полезной для психики.
Ностальгия помогает нам чувствовать связь с прошлым и с другими людьми и даже повышает самооценку и вселяет оптимизм.
Подобный эффект имеет печальная музыка или та, которую мы слушали в юности.
Но запахи - мощный фактор в пробуждении ностальгических воспоминаний.
Такие воспоминания меняют не только настроение, но и объективные показатели здоровья.
Запахи, которые порождали приятные автобиографические реминисценции, уменьшали частоту сердечных сокращений и делали дыхание более глубоким и ровным. Это считают признаками снижения стресса.
Мозг может также влиять на работу иммунной системы. Благодаря любимым издавна запахам в крови подопытных снижался уровень маркеров воспаления.
Другим использованием феномена Пруста является борьба с зависимостями.
Несколько исследований обнаружили, что определенные запахи уменьшают у хронических курильщиков желание закурить очередную сигарету. А люди, склонные «заедать стресс», существенно меньше тянулись к калорийным продуктам.
Считают, что запахи дарят ощущение комфорта и безопасности, и тем самым подавляют стремление получить успокоение в курении или сладостях.
Также предполагают, что запахи "диетической" пищи напоминают стрессовым сладкоежкам о том, что не стоит переедать. Просто запах пищи способствовал ощущению сытости и помогал вовремя остановиться.
Но даже приятные, но связанные с плохими воспоминаниями запахи, могут вызвать тревогу вплоть до посттравматического синдрома.
У таких людей определенные запахи очень активировали амигдалу и префронтальную кору головного мозга.
Подобные вспышки травматических воспоминаний не проходят с годами, и спусковым механизмом для них часто становятся именно запахи, которые человек чувствовал во время ужасного опыта.
Выберем ли мы косметику с определенным ароматизатором, зависит от того, напоминает ли нам тот запах о чем-то в прошлом.
Исследования показывают, что люди склонны делать выбор в пользу продуктов, которые пробуждают автобиографические воспоминания.
Феномен Пруста может пригодиться даже спортсменам.
Кристофер Бергланд, атлет и писатель, говорит, что в своих тренировках он использует запахи для настройки тела и сознания.
Для него, например, источником бодрости и вдохновения для тренировки в серые зимние дни является запах солнцезащитного крема, он переносит его мысленно в лето.
Он советует найти каждому тот запах, который для него ассоциируется с активностью и решительностью, и каждый раз их пробуждать. Даже если это будет не лучший в мире запах комнаты для переодевания.