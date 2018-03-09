Почему запахи пробуждают воспоминания?

Дарья Прокопик для ВВС News Украина
  • 9 марта 2018
запах Копірайт зображення Getty Images
Image caption Запахи важны не только для животных

Запах бабушкиного дома или маминого рулета с корицей переносят нас в прошлое и пробуждают целые истории, которые прятались в памяти.

Почему именно запахи так легко поднимают волну воспоминаний? Этому явлению есть название - феномен Пруста, - научное объяснение и даже практическое применение.

Феномен Пруста

Запах размягченного в липовом чае кекса-"мадленки" навеял взрослому Марселю Прусту полные деталей воспоминания детства, казавшиеся совершенно забытыми.

Этот литературный эпизод подарил название пробуждению запахами воспоминаний о прошлых событиях - феномен Пруста.

В отличие от воспоминаний, порожденных словами или образами, феномен Пруста касается преимущественно событий детства и значительно ярче и эмоциональнее.

Феномен Пруста имеет отношение не вообще к запахам, а только к тем, которые мы испытывали остро и непродолжительно, например, аромат праздничной выпечки или духов первой любви.

Оказывается, что для нашего хорошего самочувствия полезны волны воспоминаний и ощущение ностальгии. Запахи, воспоминания, психические ощущения и работа сердца и иммунной системы удивительно связаны.

Эффект от запахов опережает осознание корой головного мозга того, почему мы чувствуем именно сейчас именно эти эмоции. Навеянные запахами воспоминания могут успокоить и уменьшить воспаление, но вместе с тем - даже спровоцировать посттравматический синдром.

Копірайт зображення Getty Images

Как мы воспринимаем запахи

Выделяют два типа восприятия запахов - узнавание запаха и порождение автобиографических воспоминаний.

Женщины вообще более чувствительны к запахам, чем мужчины.

Обонятельные луковицы являются частью лимбической системы мозга. Эта система - совокупность эволюционно древних участков, отвечающих за эмоции и чувство безопасности.

Информация о запахах идет напрямую к гиппокампу - он формирует ассоциативную память, и амигдале - она ​​обрабатывает чувственные воспоминания и формирует эмоциональную память.

Оттуда сигнал идет напрямую в таламус - еще один регион, определяющий нашу внимательность и приоритеты.

Копірайт зображення Getty Images

Именно поэтому мы реагируем на запахи невольно и не можем их игнорировать. Зрение и слова таких привилегий не имеют.

Только когда сигналы о запахах поступают в кору полушарий, мы можем их распознать.

Обоняние важно не только для диких животных, но и для людей.

Считается, что в выборе сексуальных партнеров люди в определенной степени руководствуются запахами.

Дети начинают изучать запахи еще в утробе матери и впоследствии оказывают предпочтение тем, которые не вызывали у матери стресса.

Младенцы помнят запахи, сопровождающие ласки родителей, и успокаиваются от них.

А ухудшение восприятия запахов считается одним из предвестников болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Люди со спектром аутичных нарушений также плохо различают запахи.

Около 10% здоровых людей имеют состояние алекситимии, когда трудно распознать собственные и чужие эмоции и подобрать к ним слова. Таким людям также присуща нечувствительность к запахам.

Польза от ароматов

Копірайт зображення Getty Images

Древняя практика ароматерапии использует запахи для модуляции эмоций и состояний тела.

Так, например, у большинства западных людей ощущение счастья вызывает запах ванили, бодрости - ароматы цитрусовых, а запах лаванды считают успокаивающим.

На Востоке запахом умиротворения называют ясмин, а с энергичностью и счастьем связывают аромат розы.

Клинические исследования показали определенную эффективность ароматерапии и массажа при преодолении депрессии. Но у онкобольных это наоборот увеличивало тревожность.

Ингаляция маслом лаванды в клиническом исследовании облегчала передменструальный синдром.

В одном опыте люди, чувствовавшие аромат свежего кофе или выпечки, были более приветливыми и готовыми помочь незнакомцам, чем те добровольцы, которые не испытали никакого влияния.

Приятные нам запахи влияют также на производительность и творческие способности - эта известная из обычного опыта вещь подтверждена учеными.

Если мы впервые выполняем задание в помещении с приятным запахом, то в последующие разы мы будем делать его значительно лучше, если там будет пахнуть так же.

Если кто-то не может взяться за работу без кофе, то, возможно, дело не в кофеине, а именно в любимом аромате, запускающем креативность.

Копірайт зображення Getty Images

Феномен Пруста и повседневность

Влияние запахов на настроение и здоровье - это не только ароматерапия.

Феномен Пруста сейчас изучают для использования в медицинской практике.

Опыты показали, что люди чувствовали себя более спокойными, счастливыми и возвышенными, когда ощущали не просто приятный запах, а вспоминали то, что именно в них вызывает автобиографические воспоминания.

Ностальгия, которую порождают давно знакомые запахи, может внушать трепет или грусть. Однако, она считается полезной для психики.

Ностальгия помогает нам чувствовать связь с прошлым и с другими людьми и даже повышает самооценку и вселяет оптимизм.

Подобный эффект имеет печальная музыка или та, которую мы слушали в юности.

Но запахи - мощный фактор в пробуждении ностальгических воспоминаний.

Такие воспоминания меняют не только настроение, но и объективные показатели здоровья.

Запахи, которые порождали приятные автобиографические реминисценции, уменьшали частоту сердечных сокращений и делали дыхание более глубоким и ровным. Это считают признаками снижения стресса.

Мозг может также влиять на работу иммунной системы. Благодаря любимым издавна запахам в крови подопытных снижался уровень маркеров воспаления.

Копірайт зображення Getty Images

Другим использованием феномена Пруста является борьба с зависимостями.

Несколько исследований обнаружили, что определенные запахи уменьшают у хронических курильщиков желание закурить очередную сигарету. А люди, склонные «заедать стресс», существенно меньше тянулись к калорийным продуктам.

Считают, что запахи дарят ощущение комфорта и безопасности, и тем самым подавляют стремление получить успокоение в курении или сладостях.

Также предполагают, что запахи "диетической" пищи напоминают стрессовым сладкоежкам о том, что не стоит переедать. Просто запах пищи способствовал ощущению сытости и помогал вовремя остановиться.

Но даже приятные, но связанные с плохими воспоминаниями запахи, могут вызвать тревогу вплоть до посттравматического синдрома.

У таких людей определенные запахи очень активировали амигдалу и префронтальную кору головного мозга.

Подобные вспышки травматических воспоминаний не проходят с годами, и спусковым механизмом для них часто становятся именно запахи, которые человек чувствовал во время ужасного опыта.

Выберем ли мы косметику с определенным ароматизатором, зависит от того, напоминает ли нам тот запах о чем-то в прошлом.

Копірайт зображення Getty Images

Исследования показывают, что люди склонны делать выбор в пользу продуктов, которые пробуждают автобиографические воспоминания.

Феномен Пруста может пригодиться даже спортсменам.

Кристофер Бергланд, атлет и писатель, говорит, что в своих тренировках он использует запахи для настройки тела и сознания.

Для него, например, источником бодрости и вдохновения для тренировки в серые зимние дни является запах солнцезащитного крема, он переносит его мысленно в лето.

Он советует найти каждому тот запах, который для него ассоциируется с активностью и решительностью, и каждый раз их пробуждать. Даже если это будет не лучший в мире запах комнаты для переодевания.

Новости по теме