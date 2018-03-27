Наука ухода за кожей

Копірайт зображення Enrico Carcasci/UNSPLASH Image caption Солнечный свет нужен для образования витамина Д в коже

Почему стареет наша кожа, особенно на лице? Насколько действенны современные кремы и процедуры и можно ли как-то без них обойтись? Наука или реклама подскажет, как лучше ухаживать за кожей? Посмотрим.

Из чего состоит кожа

Из трех слоев - эпидермиса, дермы и гиподермы. Они отвечают за защиту, упругость и поддержку кожи.

Внешний слой - эпидермис. Его поверхность - это уже мертвые клетки, а глубже лежат живые. Между ними - жироподобные вещества, в частности керамид.

Благодаря эпидермису и керамидам кожа выполняет роль барьера и защищает от обезвоживания, инфекций и химических веществ. И именно поэтому очень большие молекулы из кремов - коллаген, гиалуроновая кислота и другие - не могут проникнуть вглубь кожи.

Дальше - дерма. Это каркас кожи, который отвечает за упругость и форму. Клетки дермы крепятся к межклеточному матриксу. Его образуют волокна коллагена, эластина и гиалуроновая кислота.

Копірайт зображення Annie Spratt/UNSPLASH Image caption Несбалансированное питание вредит коже несколькими способами

Коллаген и эластин обеспечивают эластичность. Стоит заметить, что коллаген на две трети состоит из незаменимых аминокислот, которые наш организм не умеет создавать сам и должен получать с пищей.

Гиалуроновая кислота - это разветвленный природной полимер. Она удерживает в коже воду. Молекулы гиалуроновой кислоты живут одни сутки, и потом их заменяют новые. Увлажненность кожи обусловлена ​​не количеством потребленной воды, а способностью удерживать в себе воду, то есть количеством гиалуроновой кислоты.

Гиподерма поддерживает форму кожи. Там есть кровеносные сосуды и жировые отложения, формирующие наши черты лица. С возрастом жировая ткань смещается вниз, что и приводит к обвисанию и морщинам.

Угрозы красоте кожи

Старение кожи условно можно разделить на внутреннее и внешнее.

Внутреннее - это запрограммированный и необратимый процесс, обусловленный уменьшением уровня половых гормонов с возрастом. А именно от этих гормонов зависит образование коллагена и гиалуроновой кислоты в коже.

Копірайт зображення Septian Simon/UNSPLASH Image caption Благодаря эпидермису и керамидам кожа выполняет роль барьера и защищает от обезвоживания

Но внешнее старение больше видоизменяет кожу. К нему приводят ультрафиолет, свободные радикалы и несбалансированное питание.

Солнечный свет нужен для образования витамина Д в коже. Но избыток солнца повреждает ДНК клеток кожи и меняет активность ряда генов. Этот процесс называется фотостарением.

В результате клетки начинают разрушать матрикс вокруг себя, прекращают делиться и не образуют новые коллаген и гиалуроновую кислоту. Кожа быстро обезвоживается.

Свободные радикалы образуются внутри организма, но мы их успешно нейтрализуем. Дополнительными источниками свободных радикалов в крови, тканях и коже является, в частности, курение. Компоненты дыма повреждают и гиалуроновую кислоту, и сами клетки.

Несбалансированное питание вредит коже несколькими способами.

Во-первых, значительные колебания уровня глюкозы, когда мы едим много сладостей, возвращаются дополнительными жировыми залежами в гиподерме, что меняет черты лица.

Кроме того, глюкоза крови может присоединяться к белкам - этот процесс называется гликацией. Гликированный коллаген теряет эластичность. Гликация идет постоянно, ведь уровень глюкозы никогда не падает до нуля. Но временные излишки сахара в крови этот процесс усугубляют.

Другим аспектом является нехватка витаминов. Для эффективной защиты от ультрафиолета, восстановления ДНК и предотвращения мутаций нужна фолиевая кислота, витамин В9. Она есть во всех зеленых овощах, зелени и бобовых.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Когда диета бедна белком, тело использует собственные накопления белка и коллагены в том числе

Для созревания коллагена необходим витамин С. Клинические проявления нехватки витамина С, цинги - шатающиеся зубы, кровоточащие десны - вызваны распадом коллагена в соединительных тканях. Этот витамин есть во всех свежих овощах, фруктах и ​​ягодах.

Витамины А и Е выполняют в коже роль антиоксидантов. Провитамин А (бета-каротин) есть во всех оранжевых, красных и зеленых овощах, фруктах и ​​зелени. Его "готовая" форма - в масле, яйцах и печени. Витамин Е можно найти в маслах и семечках.

И наконец - для упругости кожи нужны те же аминокислоты, из которых образуется коллаген. Когда диета бедна белком, тело использует собственные залежи белка и коллагены в том числе. Аминокислот, из которых образуется коллаген, больше всего в холодце и рыбной ухе.

Эффективны ли дорогие кремы?

Специалисты согласились, что кремы будут эффективными, если их подобрать к типу кожи и совместить с другими практиками ухода.

Витамины, другие малые молекулы и масла, входящие в состав кремов, легко преодолевают барьер эпидермиса и проникают внутрь.

Эффективными компонентами кремов являются ретиноиды (формы витамина А), токоферол (витамин Е) и витамин С.

Коллаген и гиалуроновая кислота в кремах не способны проникать вглубь кожи, потому что эти молекулы слишком большие. Более того, коллаген должен быть упорядочен в коже надлежащим образом. Его невозможно ввести снаружи так, чтобы он стал частью дермы.

Гиалуроновая кислота или другие молекулы, которые должны увлажнять, могут задержаться в верхнем слое кожи и, наоборот, обезводить ее глубокие слои. Хотя морщины при этом разгладятся благодаря отечности.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Солнцезащитный крем предотвращает фотостарение, а следовательно, сохранит коллаген и гиалуроновую кислоту

Какие процедуры могут замедлить старение кожи?

Процедуры, которые не нужно делать в спа-салоне, защитят кожу от ультрафиолета и свободных радикалов, увлажнят, будут питать и укреплять мышцы на лице.

Солнцезащитный крем предотвращает фотостарение, а следовательно, сохранит коллаген и гиалуроновую кислоту. Компоненты солнцезащитных кремов не проникают в кожу и не токсичны.

Если не курить, кожа подвергается меньшему влиянию свободных радикалов.

Чтобы кожа не теряла влагу, в помещении должен быть комфортный уровень влажности. Воду надо пить сразу, как только почувствуем жажду. Излишняя вода не сделает кожу упругой - жидкость выведут почки.

Сбалансированное питание позволяет питать кожу витаминами и антиоксидантами изнутри и поддерживать вес в норме.

Регулярные физические упражнения способствуют хорошему кровообращению, нормализует вес и поддерживают иммунную систему.

Нагрузки способствуют выделению тестостерона - мужского полового гормона. А от уровня половых гормонов зависит образование коллагена и гиалуроновой кислоты в коже.

Кроме того, доказана эффективность физических упражнений для лица. Пять месяцев тренировок мышц лица существенно улучшат кожу и помогут вернуть черты лица, которые были в молодости.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram