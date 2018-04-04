Блог из Луганска: как учителя "охотятся" на учеников

В будний день весенних каникул среди дня в наши ворота позвонили - учительница из ближайшей школы пришла уточнять наличие будущего потенциального первоклассника их школы.

Очевидно, она уже знала, что наш ребенок через полтора года собирается в школу, однако мне так и не удалось выяснить, откуда у учительницы такие полные сведения о семье будущего потенциального первоклассника.

В одном американском фильме такая охота за людьми называлась охотой за головами. То, что сейчас происходит в так называемой "республике", имеет точно такой же смысл Яна Викторова

Учительница активно рекламировала школу, в которой она работает. Рассказывала о преимуществах обычной школы перед другими с "модными регалиями и уклонами".

Мол, если ребенок хочет учиться, то не важно где. А за 700 гривен ее школа еще и предлагает дополнительные уроки английского.

"Вы спросите у Пети из второго дома по вашей улице, он учится в нашей школе, его маму зовут Вика", - продолжала агитировать молодая женщина.

Откровенно говоря, меня немного смутил визит учительницы на дом к ребёнку как минимум за год до его поступления в ближайшую уцелевшую школу нашего района.

Думаю, это наглядная иллюстрация того, как учебные заведения всех уровней аккредитации борются за своего учащегося от первоклассника до студента, стремясь в первую очередь обеспечить себя ставками и часами на будущий учебный год.

Те времена, когда ученик стремился попасть в престижную школу, трансформировались в борьбу школы за своего ученика, обещая ему всё сразу в одном месте - и школу, и группы продлённого дня, и музыкальные занятия, и творческие кружки, и спортивные секции, и хороших учителей, и питание, и всевозможные удобства, кроме, очевидно, близости к месту жительства.

В одном американском фильме такая охота за людьми называлась охотой за головами.

То, что сейчас происходит в так называемой "республике", имеет точно такой же смысл - учебные заведения в конкурентном порыве спешат заранее, за два года до срока поступления ребёнка в школу, заручиться согласием родителей отдать своего ребёнка именно в эту школу.

И скрепляя наш устный договор, молодая женщина дала свой номер телефона, чтобы мы звонили ей буквально по всем интересующим вопросам.

Также слышала, что негласно учителя этой школы договорились между собой ставить тройки ученикам максимально редко, отчитываясь за каждую перед директором, чтобы не потерять детей, свои рабочие места и дотации от "правительства".

Я застала разные времена в системе образования в Луганской области.

В девяностые, когда родители вынуждены были выйти на рынки, чтобы прокормить детей, дети этих врачей и учителей не рассматривали для себя других вариантов, кроме того, чтобы пойти получить высшее образование и в будущем изменить свою жизнь и мир вокруг себя.

Если верить, что всё в истории идёт по кругу, ценность высшего образования сейчас не должна измениться, и времена охоты за учениками с обещаниями всевозможных благ непременно уйдут.

Но именно сейчас в системе образования происходят странные изменения - зависимым от своего ученика становится учитель, и эта ситуация показывает его полное бесправие и уязвимость.

Дочь моей приятельницы заканчивает выпускной класс в Луганске. В её классе всего пять человек Яна Викторова

Моя приятельница, бухгалтер одного из Луганских ПТУ, рассказывала о том, что у них "тьфу-тьфу, но набор есть, а вот у коллег из другого училища учащихся меньше, чем всего преподавательского состава вместе взятых".

Это и побуждает расклеивать красочные рекламные объявления по остановкам круглогодично о том, что учебное заведение ждёт своих потенциальных учеников и готово предоставить им целый спектр услуг от общежитий до новых образовательных технологий.

На одном из техникумов "столицы республики" вход ко Дню открытых дверей был украшен шарами и огромными ромашками из картона.

В этом техникуме готовят строителей. Ромашки и шарики в духе сельской свадьбы были жестом отчаяния администрации, чтобы привлечь своих абитуриентов.

Из таких вот рекламных приёмов нового времени поражает Масленица с ярмаркой и блинами и раздача флаеров с неприкрытой агитацией поступать именно к ним, выстраивая почти пищевую цепочку: "Вкусные блины? Приходи к нам учиться!"

И хлебосольная ярмарка при всей нелепости неплохо ложится на приемную кампанию.

С каждым годом рекламные трюки становятся всё забористее - от ряженых и блинов до стендов с новыми технологиями образовательного процесса и редкими специальностями, которым можно обучиться именно в этом учебном заведении.

Дочь моей приятельницы заканчивает выпускной класс в Луганске. В её классе всего пять человек.

Учителя называют это особой системой обучения, а родители не возражают против такого индивидуального подхода. Конечно, ребёнок чувствует свою избранность, обучаясь в таком вот классе такой школы, в которой не намного больше учеников, чем учителей.

Моя знакомая, выбирая ребёнку школу, замахнулась на самую по довоенным меркам престижную школу города, в которой раньше учились дети городской элиты.

После войны все рейтинги поменялись полностью за счёт выехавших специалистов, отсутствия педагогических кадров и сменившегося профиля учебных заведений.

Выпускники лингвистических школ города говорят о том, что обещанный второй иностранный язык, ради которого выбирали именно эту иностранную школу, так и не начали преподавать, потому что не нашли специалиста, готового работать на местную зарплату.

И есть ещё кое-что - между родителями упорно ходят слухи о том, что наряду с очным обучением в школах "республики" ребёнка можно учить дистанционно в украинских классах.

Сами родители независимо от убеждений говорят об этом просто: "Два аттестата пригодятся" и "Кто знает, кем мы будем дальше".

Многие находят контакты с администрацией украинских школ, чтобы нелегально за несколько тысяч гривен взятки обеспечить своих детей аттестатами об окончании украинских школ, давая возможность ребёнку быть более уверенным в своём будущем.

Хотя, конечно, о последнем редко говорят вслух и ещё реже с первым встречным.

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