Гельмут Коль: канцлер об'єднаної Німеччини

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Гельмут Коль став першим канцлером об'єднаної Німеччини після закінчення Холодної війни.

Він був лідером країни 16 років - найдовше від часів "залізного канцлера" Отто фон Бісмарка, з яким Коля, на його втіху, часто порівнювали.

Багато в чому завдяки завзятості Коля та його вірі в єдину Європу був підписаний Маастрихтський договір, який заклав основи Євросоюзу і привів до запровадження єдиної європейської валюти.

Але політична спадщина Коля на батьківщині була затьмарена скандалом, пов'язаним із фінансуванням Християнсько-демократичного союзу (ХДС), на чолі якого він стояв майже чверть століття.

Пам'ять про війну

Гельмут Коль народився 3 квітня 1930 року в маленькому містечку Людвігсхафен у скромній сім'ї податкового службовця.

В юності перепробував найрізноманітніші способи заробітку: від вирощування кроликів і розведення тутового шовкопряда до роботи на будівництві вантажником і водієм вантажівки.

З початком Другої світової війни батько і старший брат Гельмута пішли на фронт, а він, як і багато його ровесників, вступив у дитячу організацію "Гітлерюгенду" - "Дойчес Юнгфольк".

Політичні погляди Коля багато в чому сформувалися під впливом років, прожитих у Людвігсхафені під час Другої світової війни.

Через свої хімічні заводи містечко піддалося сильним бомбардуванням, і Коль добре пам'ятав, як 12-річним хлопчиком допомагав витягати з-під уламків обгорілі тіла сусідів.

Коль казав, що від служби в нацистській армії його врятувало лише те, що він надто пізно народився для того, щоб узяти до рук рушницю.

Батько Коля повернувся з фронту живим, брат загинув у віці 18 років.

У важкі післявоєнні роки Гельмут працював у тваринництві, але мріяв вирватися з провінції.

У 1946 році він повернувся за шкільну парту і вступив у щойно створену Християнсько-демократичну партію.

Майже через три десятки років, в 1973 році, Коль обійме пост голови ХДС і збереже його за собою до 7 листопада 1998 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 1973 році Коль зайняв пост голови ХДС і зберіг його за собою до 1998 року

Золота епоха

Попри сильний провінційний акцент і велику кількість жартів, пов'язаних із його великими габаритами і жвавим апетитом (його називали "Ведмедем" і "Грушею"), Гельмут Коль зумів перетворити свою партію на масову організацію.

Над ним постійно підсміювалися через нікчемні ораторські здібності і буцімто політичну короткозорість.

Але критики Коля явно недооцінювали його здатність вміло користуватися важелями влади і створювати складну, але вкрай ефективну мережу політичних союзників і покровителів.

На виборах 1982 року він обійшов усіх суперників і став наймолодшим канцлером за всю історію Федеративної Республіки. Йому було 52 роки.

1980-ті роки були золотою епохою німецької економічної могутності і політичного впливу. Разом зі своїм близьким союзником президентом Франції Міттераном Коль визначив контури Європейського союзу і заклав основи запровадження єдиної європейської валюти.

Зробивши наголос на економічній і соціальній політиці, Коль досяг успіхів як у економіці, так і в соціальній сфері і переміг на наступних виборах 1987 року. Він залишався на посаді канцлера 16 років.

У 1987 році відбувся історичний візит у Бонн лідера Східної Німеччини Еріха Гонеккера. Візит відбувся завдяки політиці розрядки, за яку активно виступав Гельмут Коль.

Через два роки впав Берлінський мур, і Коль почав переговори, які в результаті привели до об'єднання Німеччини.

Завдяки своїй завзятості і терпінню йому вдалося знайти спільну мову зі світовими лідерами - Михайлом Горбачовим і Джорджем Бушем-старшим, який назвав його якось "найвеличнішим європейським лідером другої половини XX століття".

"Джордж Буш був моїм найважливішим союзником на шляху до німецької єдності", - сказав у відповідь Коль.

І радянський, і американський лідери повірили Гельмуту Колю, який пообіцяв, що об'єднана Німеччина не буде дестабілізувати Європу або погрожувати їй, як це було за часів Гітлера.

3 жовтня 1990 року Коль-політик перетворився на національного героя, якому виявилося до снаги те, що багато хто вважав недосяжним: мирне возз'єднання Східної і Західної Німеччини.

Прагнення Коля об'єднати Німеччину не всі зустрічали схвально. Наприклад, прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабін відкрито виступав проти.

У цілому Захід вітав возз'єднання німців, але в деяких країнах, зокрема Британії та Польщі, залишалися побоювання з приводу того, що об'єднана Німеччина домінуватиме на європейському континенті.

Копирайт изображения GERARD MALIE Getty Image caption Падіння Берлінської стіни привело до возз'єднання Німеччини

Завдяки Гельмуту Колю була відкрита і нова сторінка в історії Європи. Як він часто підкреслював у своїх промовах, європейська єдність була питанням війни і миру в XXI столітті.

У тісній співпраці з Францією Коль визначив контури політичного союзу європейських країн, закріпленого в голландському місті Маастрихт у лютому 1992 року, і заклав основи єдиної європейської валюти.

За словами колишнього міністра закордонних справ Британії лорда Джеффрі Гау, Гельмут Коль був жорстким політиком, який міг іти до своєї мети напролом.

"Коль був відомий своєю цілеспрямованістю, патріотизмом, відданістю принципу мирного співіснування в Європі. Він зумів домогтися багато чого. Навряд чи він зумів би досягти своїх цілей, якби не деякі риси його характеру, що часом межували з жорстокістю", - говорив британський політик.

З опонентами Коль поводився часом без зайвих сентиментів.

Багато жителів колишньої НДР звинувачували його в погіршенні свого економічного становища після об'єднання з ФРН, хоча він зумів домогтися, щоб в документах про об'єднання був зафіксований курс обміну один до одного марки НДР на німецьку марку для зарплат, орендної плати і пенсій.

Ціна об'єднання

Коля також звинувачували в тому, що він не одразу відреагував на підпали будинків турецьких іммігрантів і вихідців із Африки, організовані неофашистами і скінхедами.

Іноді він залишався глухим до думок менш впливових порівняно з Німеччиною країн Східної Європи, таких як Чехія і Польща.

Копирайт изображения Sean Gallup Image caption Чинного канцлера Німеччини Ангелу Меркель називали протеже пана Коля

Важко назвати безхмарними і його відносини з Британією та іншими країнами, які не погоджувалися з його баченням майбутньої федеральної Європи.

"Я ніколи не забуду злісне зауваження Маргарет Тетчер: "Ми перемогли німців двічі. І ось тепер вони повернулися", - сказав якось Гельмут Коль.

У цілому Коль обіймав пост канцлера Німеччини три терміни, і такому послужному списку можна було би тільки позаздрити.

Та об'єднання країни влетіло в копієчку, а на тлі дедалі більших економічних проблем популярність канцлера стрімко падала. На виборах у 1998 році Коль і його коаліція програли соціал-демократу Герхарду Шредеру.

Наступного року колишнього канцлера звинуватили в тому, що його партію ХДС незаконно фінансували різні особи та організації.

Коль зізнався, що особисто отримував пожертви на користь партії в розмірі від 1,5 до 2 мільйонів німецьких марок, але категорично відмовився назвати імена донорів, посилаючись на своє слово.

З поваги до заслуг колишнього лідера країни справу припинили, але екс-канцлеру довелося сплатити великий штраф, і його репутація була сильно підмочена.

У 2010 році Гельмут Коль, чиє здоров'я тоді вже значно погіршилося, разом із канцлером Ангелою Меркель відзначав 20-річчя возз'єднання Німеччини. Відродження єдиної країни, безсумнівно, назавжди залишиться його головним досягненням.

"Мене недооцінювали протягом десятиліть, - сказав якось Коль. - З урахуванням цього я домігся непоганих успіхів".

Особисте життя

Копирайт изображения Getty Images Image caption Останні роки життя Коль був прикутий до інвалідного візка

В останні роки Коль вів усамітнений спосіб життя. Він продовжував писати мемуари і давати оцінку актуальним подіям на міжнародній арені.

У 2001 році його дружина Ганнілоре, яка страждала від алергії на сонячне світло, покінчила життя самогубством. Це стало великим ударом для Коля, який прожив із нею понад 40 років.

У 2008 році Коль переніс інсульт, після чого залишився прикутим до крісла. Ще перебуваючи в лікарні, колишній канцлер одружився на Майці Ріхтер, набагато молодшій за нього.

Пізніше двоє його дорослих синів звинуватили молоду мачуху в тому, що вона намагалася зіпсувати їхні стосунки з батьком і перешкоджала його контактам із друзями і колегами.

Однак у дні, коли Німеччина прощається зі своїм колишнім лідером, багато хто волітиме згадувати не ці епізоди з його приватного життя, а те, чого він домігся як політик - у країні та за її межами.