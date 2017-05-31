Любомир Гузар: глава УГКЦ, який повів церкву на схід

Копирайт изображения unian Image caption Любомир Гузар помер на 85-му році життя

Багаторічний керівник відновленої Української греко-католицької церкви став одним з небагатьох моральних авторитетів українців на зламі XX-XXI століття.

Народжений у Львові часів міжвоєнної Польщі, виріс, вчився та працював у США й Італії, а на Батьківщину повернувся після проголошення незалежності України.

Керівництво Любомира Гузара церквою мільйонам греко-католиків запам'ятається відродженням та розвитком УГКЦ й її експансії на центр та схід України.

Шкільна освіта у трьох країнах

Любомир Гузар народився 26 лютого 1933 року у тоді польському міжвоєнному Львові.

Тут він встиг закінчити українську народну школу та перший клас гімназії, проте в 1944 році родина покинула Львів перед наступом Радянських військ й на перший час осіла в австрійському Зальцбурзі.

У цьому місті працювала українська гімназія й майбутній глава УГКЦ продовжив здобувати в Австрії середню освіту.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Владика Любомир залишився моральним авторитетом і після того, як склав сан

Коли Любомиру Гузару було 16 років батьки знову переїхали - цього разу до США, де хлопець закінчив середню освіту у духовній семінарії Стемфорду штату Коннектикут.

Наукова та церковна кар'єри

У США Любомир Гузар провів 20 років.

В 1954 році він отримав ступінь бакалавра в Колегії святого Василя, також вивчав богословські студії у Вашингтонському католицькому університеті.

Копирайт изображения UNIAN Image caption 15-річний Любомир Гузар із сім'єю у м.Зальцбург (Австрія), 1948 рік

У 21-річному віці Любомира Гузара висвятили на священика у Стемфордській єпархії.

Після цього він почав працювати вчителем у місцевій Духовній семінарії, а також служив душпастиром у кількох українських громадах у штаті Нью-Йорк.

Паралельно він продовжив навчання у Фордгамському університеті Нью-Йорка, здобувши ступінь магістра, вивчаючи філософію.

В 1969 році Любомир Гузар переїхав до Рима, де за три роки отримав ступінь доктора богослов'я.

Після цього він вступив до монастиря Святого Теодора в Гроттаферрата, при цьому викладаючи в Папському університеті Рима.

У Римі пан Гузар був помічником легендарного глави УГКЦ Йосипа Сліпого, який зумів вирватися з радянських таборів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Глава Української Греко-Католицької Церкви Любомир Гузар, в центрі на задньому плані, з сім'єю у Детройті (США), 1964 р. Фото з сімейного архіву Любомира Гузара

Саме предстоятель церкви 2 квітня 1977 року висвятив Любомира Гузара на єпископа й роком пізніше призначив його настоятелем монастиря Святого Теодора.

Після здобуття незалежності України Любомир Гузар разом зі спільнотою свого монастиря повернувся на Батьківщину, а сам ще служив духівником Львівської духовної семінарії.

Сам Любомир Гузар у розмовах із журналістами визнавав, що може вільно спілкуватися п'ятьма мовами: українською, англійською, німецькою, італійською та польською.

Насправді мов він знав набагато більше, проте волів говорити про це скромно: "також володію іншими іноземними, класичними та літургійними мовами".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Любомир Гузар у США був активним пластуном і капеланом молодечих таборів Спілки Української Молоді

В 1996 році стан здоров'я архієпископа УГКЦ Мирослава Любачівського, який відроджував церкву після її легалізації в кінці 80-х років, погіршився, тож Любомира Гузара призначили його єпископом-помічником.

На чолі церкви

У грудні 2000 року владика Любачівський помер, а 26 січня 2001 року Синод єпископів УГКЦ обрав Любомира Гузара своїм архієпископом.

Незабаром папа Іван-Павло II призначив його одним з кардиналів Католицької церкви. А вже влітку 2001 року папа Римський єдиний раз за часи незалежності відвідав Україну.

Вже на посаді керівника УГКЦ Любомир Гузар нарешті отримав громадянство України.

Одним з головних завдань Любомира Гузара на чолі церкви було її відродження та поширення на східні терени України.

Саме за його керівництва сталася знакова подія для греко-католиків - церква формально перестала бути галицькою чи західноукраїнською, а отримала визнання у якості загальноукраїнської й однієї з найвпливовіших у державі.

На початку його керівництва було ухвалено рішення про перенесення престолу до столиці й початку будівництва Патріаршого собору.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Любомир Гузар зустрічав папу Івана-Павла II під час його візиту до України

У 2005 році Любомир Гузар офіційно переїхав до Києва й доклав усіх зусиль, аби новий собор таки був побудований у столиці на лівому березі Дніпра майже напроти Києво-Печерської лаври.

Після смерті папи Івана-Павла II у 2005 році Любомира Гузара розглядали як одного з претендентів на папський престол.

Офіційним керівником УГКЦ Любомир Гузар пробув десять років. Через поважний вік та стан здоров'я він звернувся до папи Бенедикта XVI про зречення й отримав згоду 10 лютого 2011 року.

"Я не повинен бути провідником - настає час, коли потрібно передати важелі людям, у яких більше сили. Навіть фізичної. Вони повинні далі бачити", - заявив пан Гузар на прес-конференції у Києві, пояснивши свій крок станом здоров'я.

Наступником Любомира Гузара єпископи УГКЦ обрали молодого Святослава, у якого, за словами експертів, має вистачити сил та здоров'я добитися давньої мрії греко-католиків - отримання власного Патріархату з центром у Києві.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Владика Любомир Гузар (крайній праворуч), глава української автокефальної церкви владика Димитрій, патріарх Київський і всієї Русі Філарет та ін. у президії першого Всеукраїнського християнського конгресу "Примирення - дар Божий, джерело нового життя", присвяченого 2000-річчю від Різдва Христового, у Києві, в четвер, 23 вересня 1999 р.

"Патріархат — це не привілей чи надзвичайна ласка Божа, це нормальна форма існування нашої Східної Церкви", - говорив Любомир Гузар про головне прагнення греко-католиків ще у 2007 році.

Провидець Євромайдану

Після відходу від керівництва церквою Любомир Гузар разом з низкою інших моральних авторитетів країни взяв активну участь у створенні "Ініціативи першого грудня".

Цей рух був створений у двадцяту річницю референдуму щодо незалежності України та був покликаний до інтелектуального перезавантаження української держави.

А вже через два роки Любомир Гузар став одним з перших моральних провідників Євромайдану - саме з його виступу та напутнього слова розпочалося наймасовіше "Віче" 1 грудня 2013 року.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Сцена Євромайдану

"Ми мусимо бути того свідомі, що у нашому народі є група людей, для яких найважливіша їхня власна вигода. Яка на це може бути ефективна відповідь? Серед нас дуже багато добрих людей. Але замало бути добрим — треба чинити добро. Якщо хочете жити у нормальній державі, передати її дітям і внукам — чинімо добро", - звернувся Любомир Гузар на Майдані Незалежності до сотень тисяч українців.

Ще до найтрагічніших подій та перших смертей пан Гузар зробив заяву, яка стала пророчою.

Копирайт изображения unian Image caption Гузар: Кожен із нас має право боронитися

"Коли влада вживає надмірну силу, народ має право збройно боронитися. Кожен із нас має право боронитися. Україна стоїть на порозі дуже серйозних змін на краще. Періоди занепаду ще будуть, але має статися щось зовсім надзвичайне, аби ми скотилися на саме дно", - заявив він в інтерв'ю газеті "Україна Молода" 10 січня 2014 року.

Любомир Гузар помер 31 травня 2017 року.