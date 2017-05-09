Куди втекти від Євробачення?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Не можете розслабитися на час проведення конкурсу? Пакуйте ранці!

Поки одні вже купили квитки і з нетерпінням чекають на півфінали та фінал "Євробачення" в МВЦ, інші заледве можуть назвати бодай однин хіт цьогорічного представника України на пісенному конкурсі.

До речі, ви ж пам'ятаєте, хто це?

Для когось Київ, напевно, приємніший без навали галасливих туристів та повсюдних траспортних колапсів.

Утім, якщо середину травня вам кортить провести подалі від Євробачення, а Львів та Одеса здаються занадто простим маршрутом, - ВВС Україна зібрала для вас 10 ідей, де і як можна провести час за межами Києва.

Крафтовий Тернопіль

"Друзі із Києва та Львова, якщо ви вже передчуваєте наплив туристів у ваших містах на фінал Євробачення, та це викликає у вас змішані почуття - не засмучуйтесь! Станьте туристами самі - їдьте до Файного міста Тернополя", - пише Туристично-інформаційний центр міста.

Тернополяни обіцяють, що цьогорічний травень у них буде фестивальним як ніколи. Там вже приготували найдовшу в Україні 400-метрову ковбасу - на фестивалі "Міська Брама".

Копирайт изображения VonVacanoKraftFest Image caption Пивний фестиваль назвали на честь уродженця Тернопільської області Альфреда Фон Вакано, який першим варив "Жигулівське" пиво

12 травня стартує Мистецький фестиваль "Ї", присвячений музиці, літературі та кіно.

Зрештою, 13-14 травня тренд "крафтовості" слідом за Києвом та Львовом оселиться і в Тернополі - на фестивалі пива та м'яса "Фон Вакано Крафт Фест".

Осідлати гори...

Карпати - безпрограшний варіант практично будь-якої пори. Весна у гори приходить значно пізніше, тому якщо раптом ви вже встигли скучити за снігом - його ще вдосталь на верхівках гір.

І не обов'язково обирати найпротоптаніші стежки, які ведуть до Говерли. Можна, приміром, дійти до таємничої гори Піп Іван, де поволі триває реставрація старенької обсерваторії.

Дорогою до неї - гори Ребра, Шпиці, Вухатий Камінь, озера Несамовите та Бребенескул - це одні із наймальовничіших куточків України.

Копирайт изображения Bohdan Protsiuk Image caption Несамовите - одне із найкрасивіших озер України

Якщо стоптувати черевики бажання немає, можна скористатися більш "лінивою" версією Карпат, приміром Буковелем. У травні там стартують велотури, а ще є озеро і новоявлений табір "Артек" - на заміну традиційному, який відійшов разом з анексованим Кримом.

Дорогою до гір є сенс заїхати до Івано-Франківська, який щойно відсвяткував день міста.

...або ріки

Ще один гарний варіант для активного відпочинку - річковий сплав. Українські турфірми пропонують таку послугу вже у травні.

Случ, Десна, Південний Буг, Тиса, Тетерів - річок в Україні більш ніж вдосталь. Для кожної з них можна підібрати правильний транспорт: байдарку, човен, рафт.

Відносно просто, але дуже мальовничо плавати Дністровським каньйоном. Серед іншого цей маршрут містить Хотиньску фортецю та Бакоту - затоплене село у Кам'янець-Подільському районі.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Хотинська фортеця - один із обов'язкових пунктів програми прогулянки Дністром

Знову ж таки, не обов'язково їхати далеко. Ентузіасти влаштовують недорогі одноденні сплави на каяках навіть у межах Києва - до Жукового острова у Голосіївському районі.

Там можна подивитися на унікальну девіаційну вежу, київський водоспад, а також тунель секретного об'єкту - "сталінського метро" або ж "Будівництва №1", як його називали офіційно. Ідеться про недобудовані у роки Другої Світової залізничні тунелі під Дніпром.

...або, власне, коней

Взагалі навколо Києва є багато цікавого.

Приміром, якщо ви любите коней, то вам дорога у парк "Київська Русь" у селі Копачів, де 13-14 травня відбуватиметься виставка-показ мешканців тамтешніх конюшень.

Копирайт изображения parkkyivrus.com Image caption Коні позуватимуть для фото, а також виконуватимуть трюки

"Будуть представники найвищої породи у світі - шайри, найважчої - бельгійські ваговози, найменшої - шетландські поні, найдревнішої - ахалтекінці. А ще граційні фризи, швидконогі арабські скакуни, безмежно милі хафлінгери та багато інших коней", - зазначили організатори.

Загалом обіцяють доступ до майже 20 історичних порід коней, тож можна буде приміряти сідло богатиря або князя.

Чорнобиль зблизька

Зона відчуження кілька останніх років вже не така чужа для туристів.

Зараз турагенції мало не щодня влаштовують туди поїздки із Києва. Дозволений час перебування у тій місцевості обмежений через радіацію, тому і тури здебільшого короткі - на день або два.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Не обов'язково бути президентом, аби потрапити до Зони відчуження

Бувають і триваліші, але гіди обіцяють, що підбирають безпечні маршрути. За день екскурсії до Чорнобильської зони, як стверджують турфірми, кількість отриманого радіаційного опромінення є меншою, ніж доза, отримана за одну флюорографію.

Ціна такої забави - від 800 гривень. За доплати програму можна розширити, включивши авторський супровід ліквідаторами або навчання навичкам радіаційного виживання.

Біла Церква і Софіївка

Тисячі дерев та кущів, що ростуть у там з кінця 18 століття, а також озера, фонтани, гроти, мости, статуї та альтанки роблять "Софіївку" найпопулярнішим дендропарком в Україні.

Щороку його відвідують півмільйона туристів. Містечко Умань у Черкаській області, де розташований парк, також популярне завдяки щорічному паломництву хасидів, які приїздять на могилу свого духовного лідера - Раббі Нахмана. Там є цілий єврейський квартал - певно, єдиний в Україні.

Щоправда, у "Софіївки" є конкурент і ближче від Києва - "Олександрія". Це найбільший архітектурно оформлений ландшафтний парк, завдяки якому Біла Церква потрапила до 7 найкращих історичних містечок України.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption "Олександрія" - конкурент "Софіївки"

Мало хто знає, але й в самому Києві є красивий дендропарк, закладений у 19 столітті на Сирці. У 1950-1960 роках його колекцію суттєво збагатив дендролог Микола Птіцин.

Слідами гетьманів

В Україні було багато охочих потримати гетьманську булаву. А відповідно і чимало гетьманських столиць, а також інших міст, що символізують ту добу.

Одне з них - Переяслав-Хмельницький, де Богдан Хмельницький скликав у 1654 році свою раду. Свого часу воно було третім центром держави. Тепер же місто музеїв або, як багато хто вважає, просто місто-музей.

Неподалік є цікавий об'єкт: Спасо-Преображенська церква на маленькому острівцеві - усе, що залишилося від села Гусиниці, яке затопили під час утворення Канівського водосховища. Ще одна - разом із залишками козацького кладовище - у Циблях.

Столицею аж трьох гетьманів - включно з Іваном Мазепою - був Батурин на Чернігівщині. Нині там можна завітати до палацу Розумовського, будинку полкового писаря Кочубея та усипальні останнього гетьмана України. А неподалік, у соборі Різдва Богородиці в селі Козелець - побачити найвищий в країні іконостас.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Батурин - столиця трьох гетьманів

Ще одне містечко на Чернігівщині, де сконцентровані пам'ятки історії та архітектури тієї доби, - Ніжин. У 17 столітті він був центром найбільшого в Україні козацького полку, а саме місто - одним з найбільших на території України.

Скарби по сусідству

Не менше цікавих пам'яток збереглося на Житомирщині, сусідній Київській області.

Приміром, Монастир Босих кармелітів у Бердичеві. Або костел Святої Варвари, в якому французький письменник Оноре де Бальзак повінчався з польською графинею Евеліною Ганською. Неподалік є і палац, в якому вони жили. Там зберігся кабінет класика, у якому він написав кілька своїх творів.

Справжній середньовічний замок є у Радомишлі - там, зокрема, можна оглянути колекцію домашньої ікони та папірню.

Копирайт изображения radozamok.com.ua Image caption Замок "Радомисль" - Житомирщина має чим здивувати

Сам Житомир, який більшість українців минають проїздом, також має що показати. Як стверджують в агенції "Україна Інкогніта", якби не нівечення центру колишньої столиці Волині, місто взагалі стояло б в одному ряду із Чернівцями чи Франківськом.

Тунелі і форти

Читали "Тараса Бульбу" Миколи Гоголя? Так чи ні - Дубно на Рівненщині однаково може виявитися цікавим пунктом призначення.

По-перше, до нього зручно їхати трасою Київ-Чоп, яка все ще тримається після Євро-2012. По-друге, окрасою історичного містечка є замок князів Острозьких-Любомирських - напевно, одна із найкраще збережених фортець в Україні.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Тунель із дерев приваблює туристів зі всього світу

Окрім того, поруч із Дубном розташований моторошний Тараканівський форт - оборонна споруда, якій немає рівних в Україні, із численними підземеллями та тунелями.

Бонус - у містечку Клевань неподалік можна прогулятися відомим вже напевно на весь світ природним "тунелем кохання".

Добрі справи

Якщо ж комусь набридло відпочивати під час травневих свят, можна спробувати себе в ролі волонтера.

Простий спосіб - відвідати людей, що живуть у будинках для літніх. Це не вимагає особливих витрат - інколи найбільше, чого їм бракує, - це спілкування. Тим паче, що розмова із такими людьми для вас може виявитися не менш цікавою, ніж для них. Наприклад, із акторами на пенсії з Будинку ветеранів сцени імені Наталії Ужвій у київській Пущі-Водиці. Або ж - з Будинку ветеранів праці на Лісовому масиві.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вихідні - гарна нагода для добрих справ

Єдиний нюанс - літні люди більше довіряють тим, кого вже знають, тому вперше краще їхати до них разом з кимось із вже знайомих волонтерів. Наприклад, зі Спільноти Святого Егідія.

Дехто вибирає і такий варіант, як поїхати волонтерити на Схід, де завжди багато роботи для готових допомогти - приміром, допомагати людям, які займаються реабілітацією постраждалих дітей. Але це також краще - і безпечніше - робити через організації, які вже мають досвід.

Вибір за вами!