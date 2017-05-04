Суд над Януковичем: процес пішов

Копирайт изображения AFP Image caption Віктор Янукович під час прес-конференції у Ростові-на-Дону 11 березня 2014 року

У четвер, 4 травня, розпочинається заочний судовий процес над екс-президентом Віктором Януковичем за звинуваченням у державній зраді.

Оболонський районний суд Києва проведе перше підготовче засіданні у справі щодо посягання Віктора Януковича на територіальну цілісність України. За це передбачене покарання від десяти років до довічного ув'язнення.

Одним з головних доказів у справі є звернення пана Януковича до влади Росії 1 березня 2014 року щодо введення військ в Україну.

Колишній президент та його захист заперечують звинувачення, а також називають заочний процес незаконним.

У середу стало відомо, що Інтерпол зняв з розшуку Віктора Януковича. У прокуратурі України вважають, що це пов'язано з недоліками законодавства і вимогами Інтерполу. Їм потрібне рішення суду щодо тримання під вартою, а не про приведення до суду для обрання запобіжного заходу.

За твердженням прокуратури, рішення Інтерполу не вплине на процес над Януковичем.

Державна зрада і "лист Януковича"

Справу щодо колишнього президента України передали до суду 14 березня 2017 року.

У ГПУ кажуть, що отримали беззаперечні документальні докази державної зради Януковича. Одним із цих доказів, за версією прокуратури, є звернення екс-президента до лідера РФ Володимира Путіна із проханням ввести війська на українську територію.

Верховна Рада відсторонила пана Януковича з посади 22 лютого 2014 року і невдовзі він втік до РФ.

У той час Росія не визнавала нову українську владу, а президентом України вважала саме пана Януковича.

4 березня 2014 року на засіданні Ради безпеки ООН посол Росії Володимир Чуркін показав і зачитав листа від пана Януковича на адресу президента Росії з проханням ввести війська.

Копирайт изображения AFP Image caption Віталій Чуркін 4 березня 2014 року на Радбезі ООН показував листа від Віктора Януковича з прозанням до РФ ввести війська в Україну

При цьому він сказав, що це звернення отримав саме президент Росії. Згодом генпрокуратура України отримала офіційне повідомлення від ООН з фотокопією листа Януковича.

1 березня 2014 року Рада Федерації РФ підтримала прохання Володимира Путіна про дозвіл на введення військ до України.

Тоді ж, під час обговорення цього рішення, голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Олександр Клішас заявив, що Віктор Янукович звернувся до верхньої палати парламенту РФ і підтримав всебічну допомогу і захист мешканців Криму.

"Це звернення є для нас достатньою підставою, щоб підтримати звернення президента Володимира Путіна, яке надійшло до нас", - наголосив тоді Клішас.

Проте вже в 2017 році в адміністрації президента Володимира Путіна і Раді Федерації заявили, що не отримували листа від Віктора Януковича про використання російських військ на території України.

Image caption Віктор Янукович вже включався в український суд через відео-зв'язок

Таку офіційну відповідь українська прокуратура отримала від РФ на початку березня 2017 року.

Згодом, 16 березня 2017 року, речник президента РФ Дмитро Пєсков також наголосив, що в адміністрації президента не отримували офіційного листа від Януковича.

Він також не зміг пояснити той факт, що пан Чуркін показував листа на засіданні Радбезу ООН.

Пан Чуркін помер у США 20 лютого 2017 року.

4 березня 2014 року про наявність звернення від Януковича заявляв і сам Володимир Путін.

Віктор Янукович на прес-конференції у Ростові-на-Дону в листопаді 2016 року також підтвердив факт звернення до Володимира Путіна про використання російських військ в Україні і назвав його емоційним рішенням.

"Цей документ справді був, було емоційне рішення якимось чином вплинути на наступ незаконних військових формувань, на насильство на Донбасі", - сказав пан Янукович.

Заочне засудження

Процес над Віктором Януковичем став можливим завдяки запровадженню в Україні тимчасового механізму заочного засудження громадян, які переховуються від слідства понад півроку.

Проте такий процес може не визнавати пан Янукович та його захист.

Складнощі у прокурорів за такою процедурою почались з самого початку - від моменту оголошення підозри у державній зраді. Це генпрокурор Юрій Луценко зробив у листопаді 2016 року під час засідання в іншій справі - щодо п'ятьох екс-бійців "Беркуту", де Віктор Янукович виступав як свідок через відео-зв'язок з Ростова-на-Дону.

Пан Луценко зачитував звинувачення під час перерви у суді і адвокати Януковича стверджують, що їхній підзахисний не чув підозри і її не вручили у законний спосіб.

У пізніших інтерв'ю пан Янукович стверджував, що суть підозри йому невідома.

Копирайт изображения ob.ki.court.gov.ua Image caption Виклик Віктора Януковича до суду

Прокурори надіслали документи на всі відомі адреси пана Януковича, а також до суду Ростова, звідки включався на відео-зв'язок екс-президент.

16 березня Верховна Рада дала більше можливостей для прокуратури заочно засудити Віктора Януковича.

Депутати внесли зміни у законодавство й серед іншого дозволили вручати повістки при заочному засудженні не особисто, а надсилати на останню відому адресу.

Також особу тепер вважають повідомленою, якщо повістку опублікували на сайті правоохоронних органів. Оболонський суд зробив це 19 квітня 2017 року.

Позиція Януковича

Усі звинувачення Віктор Янукович в інтерв'ю заперечував.

Приїздити до України він відмовляється через побоювання щодо власної безпеки та недовіру до українського правосуддя.

З весни 2014 року він живе у Росії.

Як заявив напередодні його адвокат Віталій Сердюк в ефірі каналу "Еспресо", захист вважає заочне засудження незаконним.

Щодо цього їхній підзахисний вже направив подання до Європейського суду з прав людини.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віталій Сердюк представляє інтереси Віктора Януковича

"Віктором Януковичем вже підписано скаргу до Європейського суду з прав людини, в якій вказано про недотримання права на доступ до правосуддя. В ній викладається скарга на незаконні спроби заочного засудження. Цей позов підписаний і переданий моїм англійським колегам для подачі в Європейський суд з прав людини", - сказав пан Сердюк.

На запитання, чи може Віктор Янукович взяти участь у процесі через відео-зв'язок, пан Сердюк наголосив, що підзахисний "хоче брати участь у процесі".

При цьому пан Сердюк стверджує, що суд викликав його клієнта з порушенням закону. Мовляв, публікації у ЗМІ та направлення повісток за останнім місцем проживання в Росії - недостатньо.

Що це дасть?

Навіть у разі, якщо український суд і заочно засудить Віктора Януковича, залишаються питання про його видачу Росією. Це розуміє українська прокуратура, яка заявляє, що це тільки перший етап процесу щодо Віктора Януковича.

"Обвинувальний вирок у цьому провадженні дозволить застосувати конфіскацію і конфіскувати на користь української держави всі активи Януковича, сконцентровані як в Україні, так і за її межами", - заявив в нещодавньому інтерв'ю заступник генпрокурора Євген Єнін.

При цьому він уточнив, що суд щодо держзради - перша частина звинувачень, а далі можуть бути процеси щодо узурпації влади та економічних злочинів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Керівництво України перед початком суду над Віктором Януковичем заявило про конфіскацію 1,5 млрд доларів його оточення

Напередодні першого засідання у справі Януковича правоохоронні органи підняли інформаційну хвилю щодо колишнього екс-президента.

28 квітня керівництво держави заявило про повернення до бюджету майже 1,5 мільярда доларів "оточення Януковича", які були арештовані в українських банках.

А 1 травня Юрій Луценко зробив спеціальне телезвернення з приводу початку суду над Януковичем. Він звинуватив екс-президента у сприянні анексії Криму і розв'язанні конфлікту на Донбасі. При цьому додав, що суд не буде "політичним судилищем".

"На цьому процесі буде дотримано усіх прав підсудного, гарантованих українським законодавством", - заявив генпрокурор.

Натомість Віталій Сердюк назвав процес політичним, а всі заяви влади навколо цього - піаром.

Судовий процес може тривати довго. Чітких обмежень для завершення суду щодо заочного засудження у законодавстві немає. Для прокурорів важливо було розпочати процес до осені 2017 року, коли такий механізм перестане діяти, але раніше розпочаті судові розгляди можна буде завершувати за старими правилами.