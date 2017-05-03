Складний воєнний театр Сирії: курди, турки, росіяни, американці

Копирайт изображения EPA Image caption Спільний патруль курдів і американців у Сирії

У той час як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрічається з президентом Росії Володимиром Путіним, бойові машини з російськими прапорами патрулюють район сирійсько-турецького кордону спільно з курдськими підрозділами.

Минулого тижня проурядова газета "Сабах" процитувала турецького міністра закордонних справ: "Ми узгодили в принципі купівлю російських комплексів С-400. Зараз йдуть переговори про спільне виробництво і ціни".

На бажання Туреччини отримати російські зенітні комплекси С-400 роздратовано реагують її союзників по НАТО. Схоже, що Туреччина надсилає НАТО сигнал: якщо ви не підтримаєте Туреччину і турецьку політику в Сирії, Туреччина піде назустріч Росії.

Минулого тижня підрозділи російської армії вирушили до міста Афрін на кордоні з Туреччиною, яке контролюють курди. Мета цієї операції - запобігти нападу на позиції загонів народної самооборони курдів з боку турецької армії.

Туреччина веде артилерійські обстріли цих курдських позицій в районі міста Афрін; також відбувалися сутички між курдськими бійцями і турецькими прикордонниками.

Туреччина вважає народну самооборону сирійських курдів підрозділом повстанської "Робочої партії Курдистану" (РПК) і називає її "терористичною організацією". Ні Росія, ні США не вважають народну самооборону курдів терористами.

В іншій частині контрольованої курдами території в Сирії - Роджава - курди та американські командос ведуть спільне патрулювання турецького кордону. Це обурює турецьку владу, яка звинувачує США у співпраці з "терористами".

25 квітня турецька армія атакувала позиції сирійських курдів, убивши 20 бійців і поранивши ще 18. Росія і США висловили стурбованість у зв'язку з цією атакою.

Копирайт изображения AFP Image caption Курдські бійці на місці авіаудару, завданого турецькими ВПС неподалік від населеного курдами міста Дерік на північному сході Сирії

У загонів народної самооборони курдів склалися хороші стосунки як з російськими, так і з американськими військовими.

США вирішили підтримати наступ "сирійських демократичних сил" за участю курдів на місто Ракка - оплот джихадистів з "Ісламської держави".

Курдські сили добре зарекомендували себе у війні з джихадистами, довівши свою високу боєздатність. Туреччина, тим часом, намагається переконати США відмовитися від підтримки сирійських курдів.

Курдська проблема в Сирії ускладнює відносини між Туреччиною і її союзниками по НАТО. Звісно ж, візит Ердогана до Сочі слугує попередженням на адресу Вашингтона: якщо ви будете і далі підтримувати курдів, Туреччина піде на зближення з Росією.

Але, схоже, Росія також розігрує курдську карту.

Якщо Туреччина і далі наполягатиме на зміні режиму президента Асада в Сирії, Росія може посилити підтримку сирійських курдів.