Інтерпол зняв з розшуку усіх посадовців часів Януковича

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віктор Янукович перебував у розшуку Інтерполу із січня 2015 року

Міжнародна організація кримінальної поліції на сьогодні не шукає нікого із високопосадових осіб часів Віктора Януковича, включно із самим екс-президентом.

3 травня Інтерпол повідомив про припинення пошуку екс-президента Віктора Януковича та його сина, Олександра.

У серпні 2014 року президент Петро Порошенко заявляв, що у базі Інтерполу - 27 колишніх українських посадовців. За менше ніж три роки вже нікого з них Інтерпол не шукає.

У цьому списку були екс-прем'єр Микола Азаров, колишній секретар РНБО і екс-глава президентської адміністрації Андрій Клюєв, екс-міністри Едуард Ставицький, Раїса Богатирьова, Сергій Арбузов, Юрій Колобов, Олександр Клименко, колишній керівник державної компанії "Укрспирт" Михайло Лабутін, екс-депутат від Партії регіонів Олександр Шепелєв, бізнесмени і депутати Сергій Курченко, Сергій Клюєв, Юрій Іванющенко.

Головне звинувачення на їхню адресу - розкрадання державних коштів і майна. Щодо деяких із колишніх посадовців порушили кримінальні справи за злочини проти активістів Євромайдану.

Прихильникам Януковича і зрадофілам не варто радіти рішенню Інтерполу. (...) Цю проблему ми вирішимо Юрій Луценко, Генеральний прокурор України

Окрім того, нещодавно Інтерпол відмовився оголошувати у розшук депутата Олександра Онищенка, якого НАБУ звинувачує у заподіянні державі збитків на суму три млрд гривень.

На сайті організації можна знайти лише одне прізвище особи, що пов'язана з періодом президентства Віктора Януковича - колишнього судді Миколи Чауса, який у 2014 році ухвалював рішення проти активістів "Автомайдану".

У квітні минулого року він закрив справу Юрія Іванющенка, внаслідок чого Інтерпол зняв його із розшуку. Сам Микола Чаус, за різними даними, зараз перебуває у Молдові.

Більшість із згаданих екс-посадовців, згідно з повідомленнями правоохоронних органів, перебувають у Росії.

Виправдання прокуратури

Начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк вважає, що зняття з розшуку екс-президента та його оточення сталося через недосконалість українського законодавства у частині встановлення запобіжного заходу стосовно підозрюваних у розшуку.

Ідеться про те, що згідно з правилами Інтерполу, у міжнародний розшук можуть оголосити особу, яку суд ухвалив взяти під варту - як запобіжний захід.

У той же час, якщо суд дозволив лише затримати особу, - щоби вирішити, чи брати під варту - Інтерпол її шукати не може.

У прокуратурі наголошують, що деякі суди Києва відмовляються ухвалювати рішення про тримання під вартою без участі підозрюваного.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що "наполегливі оптимісти" виправлять ситуацію і підозрювані знову будуть у списку Інтерполу

Генпрокурор Юрій Луценко не вважає суттєвою проблемою для України останні рішення Інтерполу.

Зокрема, він каже, що повторне оголошення в міжнародний розшук може відбутися або після того, як ця процедурна вимога буде виконана, або вже після остаточного обвинувального судового вироку.

"Прихильникам Януковича і зрадофілам не варто радіти рішенню Інтерполу про зняття з розшуку Януковича, Онищенка, Клюєва. І цю проблему ми вирішимо. Або переконаємо Печерський суд ухвалити рішення у відповідності до вимог нового керівництва Інтерполу. Або отримаємо у суді вирок і оголосимо віп-утікачів у розшук для відбування покарання." - написав Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.У той же час, голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв припускає, що рішення пояснюється намаганнями Інтерполу відсторонитися від закидів у політичній заангажованості.

"Весь цей вал відмов Інтерполу (...) може бути пов'язаний із резолюцією ПАРЄ, яка ухвалена 10 днів тому і в якій ідеться про "політичні ознаки" використання організації. Тільки от чомусь виконувати резолюцію Інтерпол почав не з переслідуваних режимами правозахисників чи опозиціонерів, а зі злодюг-казнокрадів", - написав він у Facebook.

Весь цей вал відмов Інтерполу (...) може бути пов'язаний із резолюцією ПАРЄ, яка ухвалена 10 днів тому і в якій ідеться про "політичні ознаки" використання організації Володимир Ар'єв, голова делегації у ПАРЄ

Резолюція ПАРЄ має назву "Зловживання у використанні системи Інтерполу: необхідність отримання більших правових гарантій".

"В останні роки деякі держави-члени Інтерполу зловживали системою "червоних повідомлень" задля досягнення власних політичних цілей та задля того, щоб придушити свободу висловлювань або щоб переслідувати членів політичної опозиції за межами країни", - ідеться, зокрема, у резолюції.

Хронологія відмов

У попередні роки відмов виставити "червоні картки" українським екс-посадовцям також вистачало.

Ще у червні 2015 року Інтерпол відмовився виставити "червону картку" колишнім керівникам ГПУ та МВС Вікторові Пшонці та Віталію Захарченку.

Українські правоохоронці підозрюють їх у причетності до загибелі людей на майдані Незалежності у 2014 році.

Міжнародна організація кримінальної поліції також відмовилася оголосити у розшук ще кількох колишніх посадовців, які, на думку правоохоронних органів, винні у побитті і розстрілі людей на Майдані.

Зокрема, екс-заступника секретаря РНБО Рената Кузьміна, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, колишнього командира "Беркута" Дмитра Садовника.

В усіх цих випадках Інтерпол, посилаючись на свої статутні документи, дійшов висновку, що підозри, висунуті екс-чиновникам, пов'язані зі зміною політичної ситуації в країні.

Нинішні крики, окрім підняття недовіри до прокуратури, несуть ще одну місію - вони зароджують сумніви у вині Януковича Вадим Денисенко, депутат Верховної Ради України

У серпні 2014 року президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам заявляв, що у базі міжнародного розшуку Інтерполу - 27 колишніх українських посадовців.

У січні 2015-го колишній генпрокурор Віталій Ярема твердив, що Інтерпол оголосив у розшук вісім осіб, хоча Україна надсилала звернення стосовно 22-х.

Він назвав ці вісім прізвищ: Віктор Янукович, Олександр Янукович, Микола Азаров, Сергій Курченко, Раїса Богатирьова, Сергій Арбузов, Едуард Ставицький, Юрій Колобов.

А вже наприкінці квітня 2015-го заступник генпрокурора Юрій Столярчук заявляв, що в міжнародний розшук Інтерпол оголосив 12 українських екс-чиновників.

У жовтні 2016 року стало відомо, що Інтерпол зняв із розшуку колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова та міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Згідно з поясненням українського бюро, їхні адвокати надали спростування на інформації, яку надала Інтерполу Генпрокура.

У два останні роки прізвища інших осіб із оточення Віктора Януковича також зняли з сайту.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юрія Колобова затримали в Іспанії на вимогу України два роки тому, але в екстрадиції відмовили

Одного з колишніх членів уряду - Юрія Колобова у березні 2015 року затримали в Іспанії на вимогу України, але екстрадиції не відбулося.

Прокуратура звинувачує його у розтраті коштів "Укртелекому", але у березні 2016-го одержалаофіційну відмову від правоохоронних органів Іспанії.

Хто винен і що робити?

"На жаль, питання зняття санкцій з Януковича перетворилося на чергову піар-війну. (...) Луценко дав вичерпне пояснення, чому знято "червону картку": Інтерпол вимагає рішення суду про "тримання під вартою", деякі суди відмовляються ухвалювати таке рішення. Нинішні крики, окрім підняття недовіри до прокуратури, несуть ще одну місію - вони зароджують сумніви у вині Януковича. І саме це - головна лінія захисту Януковича", - наголосив депутат фракції БПП Вадим Денисенко у Facebook.

Депутат парламенту Сергій Лещенко вважає, що відсутність судових вироків у справах колишніх посадовців і - як наслідок - зняття їх із розшуку Інтерполу може свідчити про "бізнес-угоду" чинної влади та команди Януковича.

З цими людьми домовились Сергій Лещенко, депутат Верховнох Ради України

"Зняття з розшуку братів Клюєвих навіяло одне питання: якщо можна було за два тижні отримати вирок і забрати у Януковича півтора мільярда - тоді що заважало засудити Клюєва і забрати в нього електростанції? Що заважало засудити і забрати активи Іванющенка, включно з його "Межигір'ям" в Кончі-Заспі? Що заважало засудити Злочевського і забрати його "Бурісму"? Що заважало аналогічно засудити Ставицького і забрати "БРСМ-Нафту"? Знаєте, що? З цими людьми домовились", - цитує Сергія Лещенка сайт партії "Демократичний альянс".

Керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що рішення про зняття з розшуку Віктора Януковича буде оскаржене.

Він також відкидає звинувачення деяких політиків і експертів про те, що слідство не передало Інтерполу достатніх доказів провини екс-посадовців.

У той же час, за три роки після усунення Віктора Януковича за жодною кримінальною справою проти високопосадовців судових вироків немає.