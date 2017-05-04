Фотограф зняла свою смерть від вибуху міни

  • 4 травня 2017
Це фото Клейтон зробила в мить своєї загибелі Копирайт изображения Hilda Clayton
Image caption Це фото Клейтон зробила в мить своєї загибелі

Збройні сили США оприлюднили фото, зроблене військовим фотографом у мить, коли вона і четверо афганських солдатів загинули у вибуху снаряда.

Військовий спеціаліст Гільда Клейтон, якій було 22 роки, і четверо солдатів Національної армії Афганістану загинули 2 липня 2013 року, коли під час навчань розірвався мінометний снаряд.

Американські війська оприлюднили також фото афганця, якого спеціаліст Клейтон навчала фотожурналістики. Він був серед загиблих у той день.

Нещасний випадок стався в східній області Лагман.

Ці фото опублікував журнал Military Review.

"Смерть Клейтон показує, що жінки-солдати все частіше нарівні з колегами-чоловіками потрапляють у небезпечні ситуації", - пише видання.

Фото вибуху Копирайт изображения US ARMY
Image caption Цей знімок був зроблений афганським солдатом, якого Клейтон тренувала

Ці фото опубліковано за згодою рідних Клейтон.

Фахівець з технологій візуальної журналістики, Гільда Клейтон народилася в штаті Джорджія. На її честь названо фотопремію, яку присуджує міністерство оборони США.

Військові фотографи мають пройти п'ятиденне випробування на витривалість і технічну вправність, щоб мати можливість висуватися на премію імені Спеціаліста Гільди Клейтон "Найкраща бойова камера".

Клейтон Копирайт изображения Army
Image caption Клейтон народилася в штаті Джорджія
Один із претендентів на цьогорічну фотопремію імені Клейтон Копирайт изображения DVIDS
Image caption Один із претендентів на цьогорічну фотопремію імені Клейтон, квітень 2017 року

Всі фото надані Збройними силами США

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