Фотограф зняла свою смерть від вибуху міни

Копирайт изображения Hilda Clayton Image caption Це фото Клейтон зробила в мить своєї загибелі

Збройні сили США оприлюднили фото, зроблене військовим фотографом у мить, коли вона і четверо афганських солдатів загинули у вибуху снаряда.

Військовий спеціаліст Гільда Клейтон, якій було 22 роки, і четверо солдатів Національної армії Афганістану загинули 2 липня 2013 року, коли під час навчань розірвався мінометний снаряд.

Американські війська оприлюднили також фото афганця, якого спеціаліст Клейтон навчала фотожурналістики. Він був серед загиблих у той день.

Нещасний випадок стався в східній області Лагман.

Ці фото опублікував журнал Military Review.

"Смерть Клейтон показує, що жінки-солдати все частіше нарівні з колегами-чоловіками потрапляють у небезпечні ситуації", - пише видання.

Копирайт изображения US ARMY Image caption Цей знімок був зроблений афганським солдатом, якого Клейтон тренувала

Ці фото опубліковано за згодою рідних Клейтон.

Фахівець з технологій візуальної журналістики, Гільда Клейтон народилася в штаті Джорджія. На її честь названо фотопремію, яку присуджує міністерство оборони США.

Військові фотографи мають пройти п'ятиденне випробування на витривалість і технічну вправність, щоб мати можливість висуватися на премію імені Спеціаліста Гільди Клейтон "Найкраща бойова камера".

Копирайт изображения Army Image caption Клейтон народилася в штаті Джорджія

Копирайт изображения DVIDS Image caption Один із претендентів на цьогорічну фотопремію імені Клейтон, квітень 2017 року

Всі фото надані Збройними силами США