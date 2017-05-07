Макрон про Україну, Донбас і Росію: головні заяви

Копирайт изображения AFP Image caption Еммануель Макрон переміг на президентських виборах у Франції

Переможець президентських виборів у Франції Еммануель Макрон вважався лояльним до України й, на відміну від суперниці Марін Ле Пен, робив досить різкі заяви стосовно Росії та її ролі у конфлікті на Донбасі.

Центрист Еммануель Макрон став справжньою темною конячкою виборчих перегонів і зумів вийти в лідери виборчої кампанії в останні місяці перед голосуванням.

Проте на фініші перегонів за нього агітували майже всі ключові політичні сили у Франції, які остерігались перемоги радикальних націоналістів на чолі з Марін Ле Пен.

Під час виборчої кампанії Еммануель Макрон вкрай рідко зачіпав тему України та конфлікту на Донбасі, хоча саме Франція є учасником нормандської четвірки, яка намагається врегулювати збройне протистояння.

Хоча на фініші він зайняв чітку критичну позицію щодо Росії, особливо у світлі її ролі у конфлікті на Донбасі. У той час, як його конкурентка підтримувала Росію та навіть визнавала анексований Крим російським.

Про санкції

До початку 2016 року Еммануель Макрон працював міністром економіки й у такому статусі у січні того року відвідав Москву.

Тоді він висловив сподівання, що невдовзі санкції щодо Росії знімуть.

"Мета, яку ми всі з вами поділяємо - забезпечити до літа цього року можливість зняти санкції у випадку, якщо пункти Мінських угод будуть виконуватись", - заявив він під час зустрічі з бізнесменами у Росії.

Копирайт изображения AFP Image caption Еммануель Макрон під час візиту до Росії на зустрічі з тодішнім міністром економіки Олексієм Улюкаєвим

Тоді цю заяву розцінили як голос французького бізнесу, який добиватиметься скасування санкцій, запроваджених у тому числі за анексію Криму.

У квітні 2016-го він створив свою партію "Вперед!", яку оголосив "ні лівою, ні правою".

Він продовжував наполягати, що зняття санкцій можливе тільки після виконання Росією Мінських угод.

Таку ж позицію неодноразово озвучували практично всі лідери західних країн - Франція, Німеччина та США.

2 березня 2017 року у якості кандидата у президенти пан Макрон заявив, що діалог з Росією потрібен, але його вести потрібно з твердих позицій.

"Потрібно вести діалог з владою Росії, але діалог вимогливий. З Росією потрібно підтримувати контакт", - заявив Еммануель Макрон.

Відміну ж санкцій він знову прив'язав до "виконання пунктів, передбачених у межах мирного процесу в Україні".

Обережна критика Росії

У ході виборчої кампанії та під час дебатів він робив певні критичні заяви щодо Росії.

Копирайт изображения AFP Image caption Еммануель Макрон займає проєвропейські позиції

Так, під час дебатів перед першим туром він наполягав, що не має наміру укладати якусь угоду з Росією.

"Я не буду розбудовувати нашу незалежність шляхом зближення з Путіним", - відповідав він на проросійські заяви інших кандидатів, зокрема Ле Пен.

А під час дебатів з Марін Ле Пен перед другим туром Макрон напряму заявив, що "Росія має виконувати взяті на себе зобов'язання" у питанні конфлікту в Україні та війни у Сирії.

Додавши, що має намір обговорювати ці питання з Москвою.

"Я не буду підпорядковуватись диктату Путіна, і в цьому моя відмінність від пані Ле Пен", - заявив Еммануель Макрон.

Проти російської преси

Більше того, антиросійських ноток набули заяви його команди на фоні пліток у ЗМІ щодо його сексуальної орієнтації.

Їх нібито поширювали державні російські ЗМІ.

У відповідь керівник кампанії Макрона Річард Ферранд заявив про сотні спроб хакерських атак із Росії та фейкові новини, спрямовані проти їхнього кандидата.

Копирайт изображения AFP Image caption Еммануель Макрон на дебатах протилежну від Марін Ле Пен точку зору щодо Росії та України

"Ми маємо подивитися на факти: два головних російських ЗМІ, - Russia Today та Sputnik - які належать державі, поширюють фейкові новини", - заявив пан Ферранд.

Такі нібито дії Москви керівник кампанії пояснив тим, що Макрон виступає за сильну Європу, яка протистоїть Росії. А інші кандидати, мовляв, є більш дружніми до Росії.

Ці російські ЗМІ навіть заявляли, що штаб Макрона відмовив їм в акредитації на день виборів. Пізніше у команді кандидата заявляли, що виключають можливість роботи Russia Today и Sputnik на своїх заходах.

На ситуацію відреагував навіть речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, назвавши подібні звинувачення неправдою.

За його словами, Росія не втручається у виборчий процес в інших державах.

А офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова зробила спеціальну заяву й назвала позицію французької сторони щодо російських ЗМІ "кричущою".

У п'ятницю напередодні голосування у штабі Макрона заявили про злам серверів та опублікування 9 гігабайт листування працівників штабу. Конкретних звинувачень у чийсь бік тоді не пролунало.