Макрон про Україну, Донбас і Росію: головні заяви
Переможець президентських виборів у Франції Еммануель Макрон вважався лояльним до України й, на відміну від суперниці Марін Ле Пен, робив досить різкі заяви стосовно Росії та її ролі у конфлікті на Донбасі.
Центрист Еммануель Макрон став справжньою темною конячкою виборчих перегонів і зумів вийти в лідери виборчої кампанії в останні місяці перед голосуванням.
Проте на фініші перегонів за нього агітували майже всі ключові політичні сили у Франції, які остерігались перемоги радикальних націоналістів на чолі з Марін Ле Пен.
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Під час виборчої кампанії Еммануель Макрон вкрай рідко зачіпав тему України та конфлікту на Донбасі, хоча саме Франція є учасником нормандської четвірки, яка намагається врегулювати збройне протистояння.
Хоча на фініші він зайняв чітку критичну позицію щодо Росії, особливо у світлі її ролі у конфлікті на Донбасі. У той час, як його конкурентка підтримувала Росію та навіть визнавала анексований Крим російським.
Про санкції
До початку 2016 року Еммануель Макрон працював міністром економіки й у такому статусі у січні того року відвідав Москву.
Тоді він висловив сподівання, що невдовзі санкції щодо Росії знімуть.
"Мета, яку ми всі з вами поділяємо - забезпечити до літа цього року можливість зняти санкції у випадку, якщо пункти Мінських угод будуть виконуватись", - заявив він під час зустрічі з бізнесменами у Росії.
Тоді цю заяву розцінили як голос французького бізнесу, який добиватиметься скасування санкцій, запроваджених у тому числі за анексію Криму.
У квітні 2016-го він створив свою партію "Вперед!", яку оголосив "ні лівою, ні правою".
Він продовжував наполягати, що зняття санкцій можливе тільки після виконання Росією Мінських угод.
Таку ж позицію неодноразово озвучували практично всі лідери західних країн - Франція, Німеччина та США.
2 березня 2017 року у якості кандидата у президенти пан Макрон заявив, що діалог з Росією потрібен, але його вести потрібно з твердих позицій.
"Потрібно вести діалог з владою Росії, але діалог вимогливий. З Росією потрібно підтримувати контакт", - заявив Еммануель Макрон.
Відміну ж санкцій він знову прив'язав до "виконання пунктів, передбачених у межах мирного процесу в Україні".
Обережна критика Росії
У ході виборчої кампанії та під час дебатів він робив певні критичні заяви щодо Росії.
Так, під час дебатів перед першим туром він наполягав, що не має наміру укладати якусь угоду з Росією.
"Я не буду розбудовувати нашу незалежність шляхом зближення з Путіним", - відповідав він на проросійські заяви інших кандидатів, зокрема Ле Пен.
А під час дебатів з Марін Ле Пен перед другим туром Макрон напряму заявив, що "Росія має виконувати взяті на себе зобов'язання" у питанні конфлікту в Україні та війни у Сирії.
Додавши, що має намір обговорювати ці питання з Москвою.
"Я не буду підпорядковуватись диктату Путіна, і в цьому моя відмінність від пані Ле Пен", - заявив Еммануель Макрон.
Проти російської преси
Більше того, антиросійських ноток набули заяви його команди на фоні пліток у ЗМІ щодо його сексуальної орієнтації.
Їх нібито поширювали державні російські ЗМІ.
У відповідь керівник кампанії Макрона Річард Ферранд заявив про сотні спроб хакерських атак із Росії та фейкові новини, спрямовані проти їхнього кандидата.
"Ми маємо подивитися на факти: два головних російських ЗМІ, - Russia Today та Sputnik - які належать державі, поширюють фейкові новини", - заявив пан Ферранд.
Такі нібито дії Москви керівник кампанії пояснив тим, що Макрон виступає за сильну Європу, яка протистоїть Росії. А інші кандидати, мовляв, є більш дружніми до Росії.
Ці російські ЗМІ навіть заявляли, що штаб Макрона відмовив їм в акредитації на день виборів. Пізніше у команді кандидата заявляли, що виключають можливість роботи Russia Today и Sputnik на своїх заходах.
На ситуацію відреагував навіть речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, назвавши подібні звинувачення неправдою.
За його словами, Росія не втручається у виборчий процес в інших державах.
А офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова зробила спеціальну заяву й назвала позицію французької сторони щодо російських ЗМІ "кричущою".
У п'ятницю напередодні голосування у штабі Макрона заявили про злам серверів та опублікування 9 гігабайт листування працівників штабу. Конкретних звинувачень у чийсь бік тоді не пролунало.