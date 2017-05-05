Негромадянин Артеменко: що криється за указом президента?

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Андрій Артеменко не виключав, що позбавлення громадянства оскаржуватиме у суді

Припинення українського громадянства Андрія Артеменка спричинило дискусії про те, наскільки юридично вивіреним є відповідний указ президента і чи не криються за ним політичні мотиви.

Попри різні оцінки цього рішення, експерти і правозахисники кажуть, що українське законодавство має суперечності у частині втрати громадянства.

Тому цілком імовірним можуть стати звернення до суду щодо цього, у тому числі Конституційного.

Підтвердження факту припинення громадянства Андрія Артеменка оприлюднили 5 травня. Хоча повідомлення у ЗМІ про відповідний указ президента з'являлися ще тиждень тому. Державна міграційна служба повідомила: "Президент України видав указ про втрату громадянства України особами, які не виконали зобов'язання припинити іноземне громадянство, а також такими, що добровільно набули громадянство іноземних держав".

Це перше за майже 26 років Незалежності рішення такого ґатунку і, як на мене, воно суперечить принципам правової держави Євген Захаров, правозахисник

Сам указ досі не оприлюднений, його немає на сайті президента України. У копії документа, що її поширюють депутати парламенту через соціальні мережі, окрім Андрія Артеменка, є ще четверо осіб, у тому числі екс-заступник Міхеіла Саакашвілі в Одеській облдержадміністрації Олександр Боровик.

Чи виправданий поспіх?

Голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає указ про припинення громадянства Андрія Артеменка поспішним.

Він наголошує на суперечностях між законом про громадянство і Конституцією. З одного боку, Основний закон встановлює, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства й права змінити громадянство. З іншого, закон про громадянство підставою для його втрати називає набуття громадянства іншої країни.

"Ця очевидна суперечність має вирішуватися на користь Конституції, яка має найвищу юридичну силу, допоки Конституційний суд не розтлумачить цю колізію... Це перше за майже 26 років Незалежності рішення такого ґатунку і, як на мене, воно суперечить принципам правової держави", - написав Євген Захаров у Facebook.

"Це правова лакуна в українському законодавстві, у яку втрапила адміністрація президента, - вважає директор Інституту громадянського суспільства Віталій Кулик. - Очевидно, буде звернення до Конституційного суду, дуже вірогідно, що лунатимуть звинувачення у тому, що президент використовує свої повноваження для впливу на своїх опонентів".

Очевидно, буде звернення до Конституційного суду, дуже вірогідно, що лунатимуть звинувачення у тому, що президент використовує свої повноваження для впливу на своїх опонентів Віталій Кулик, експерт

У коментарі ВВС Україна Віталій Кулик заявив, що інформацією його джерел, Андрій Артеменко особисто надав документи, що підтверджують наявність у нього паспорта громадянина Канади.

Про це каже і лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко. Він твердить, що ці дані його колишній колега по фракції надав прокуратурі Криму. Олег Ляшко, на відміну від експертів, переконаний у законності президентського указу.

"Артеменко і його захисники кричатимуть, що Конституція забороняє позбавляти громадянства. Позбавляти - так, а припиняти - ні, не забороняє. Відповідно до Конституції України порядок припинення українського громадянства встановлюється законом. Закон України "Про громадянство" однією з підстав для втрати українського громадянства, передбачає, зокрема, добровільне набуття громадянства іншої держави", - сказав Олег Ляшко.

"Але питання в іншому - чи є у нього зараз громадянство цієї країни чи тільки паспорт, який він собі залишив? - запитує експерт Віталій Кулик. - Якщо є тільки паспорт, то є певна колізія, у яку втрапив президент. Якщо ж Андрій Артеменко має інше громадянство паралельно із українським, то він вчинив злочин, за який передбачена відповідальність, у тому числі позбавлення мандата депутата".

Як наголосила на своїй сторінці у Facebook депутат фракції БПП Ірина Фріз, Андрій Артеменко втратив мандат члена парламенту автоматично, оскільки закон про статус народного депутата передбачає, що "повноваження припиняються достроково у разі припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України".

Сам Андрій Артеменко ще до підтвердження президентського указу заявив, що вважатиме його антиконституційним і оскаржить у суді.

Також він сказав, що ще у 2014 році, коли дізнався, що буде зареєстрований кандидатом у депутати від Радикальної партії, офіційно звернувся до "відповідних органів" анулював свій паспорт і подав заяву про припинення громадянства Канади.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Президент надав українське громадянство Олександру Боровику у березні 2015 року, у квітні 2017-го - забрав

Вплив на опонентів?

Експертів непокоїть не лише юридична колізія навколо позбавлення громадянства. Але й той факт, що указ президента щодо Андрія Артеменка з'явився невдовзі після того, як The New York Times опублікувала статтю про те, що український депутат передав адміністрації Трампа план вирішення конфлікту на Донбасі, який, як ідеться у статті, передбачає виведення "російських військ" з Донбасу, зняття санкцій з Росії та проведення референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії.

Цей його вчинок колеги-депутати назвали зрадницьким, а Генеральна прокуратура почала розслідування за ознаками державної зради.

"Чекаємо на передачу справи до суду та притягнення Артеменка до відповідальності за державну зраду", - зазначала член президентської фракції БПП у парламенті Ірина Фріз.

Також Андрій Артеменко, за даними газети, розповідав про можливу корупцію президента Порошенка.

Про вибірковість у позбавленні громадянства заявив екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі. Захищаючи Олександра Боровика як людину, що бореться із корупцією на Одещині, він наголосив на "небезпечному прецеденті".

"Рішення Порошенка є дуже небезпечним, бо за цією ж логікою більше мільйона українців, що мають іноземне громадянство, можуть бути виселені з країни. Більше ніж половина керівництва адміністрації президента і БПП також мають мінімум один іноземний паспорт. Принциповість гаранта поширюється тільки на політичних опонентів, чи вона торкнеться і його тимчасових соратників?", - пише він у Facebook.

Сам Олександр Боровик не пояснював, що могло стати причиною припинення його українського громадянства. Проте експерти припускають, що могли бути документальні підтвердження його німецького громадянства.

Експерт Віталій Кулик у коментарі ВВС Україна зазначає: "Якщо підставою для втрати громадянства були документальні докази стосовно і Артеменка, і Боровика, то виникає питання: чому не позбавляють громадянства Романа Насірова, якщо НАБУ оприлюднювало офіційні листи із Британії про його громадянство?".

Андрій Артеменко у березні у кулуарах парламенту розповідав, що, за його підрахунками, близько 100 депутатів мають, окрім українського, громадянство інших держав.

Як з'ясувало агентство "Українські новини" в адміністрації президента, Петро Порошенко протягом майже трьох років перебування на посаді - із 7 червня 2014 року припинив громадянство України 18 676 осіб.