НеПроґавте: інтерв'ю Бреда Пітта і бій Кличка з Джошуа

Річниця подій 2 травня в Одесі, інтерв'ю Бреда Пітта, бій Джошуа і Кличка та фотограф, яка зняла мить своєї смерті. Ми зібрали для вас найважливіші події і найцікавіші матеріали тижня.

В Одесі вшанували людей, які загинули в сутичках 2 травня 2014 року. Наш позаштатний кореспондент розповідає, як це було:

Розслідування тих подій іде вже три роки. Ми підготували огляд цих справ:

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30 квітня помер поет Борис Олійник, якого навіть після смерті називають "суперечливою постаттю".

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Геннадій Афанасьєв, звільнений у червні 2016 року з російського ув'язнення, розповів про те, як його катували.

Збройні сили США оприлюднили фото, зроблене військовим фотографом у мить, коли вона і четверо афганських солдатів загинули у вибуху снаряда.

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Спортивна подія, на яку чекали місяцями: відбувся поєдинок між Володимиром Кличком і Джошуа.

"Два джентльмени билися один з одним", - так описала газета Guardian цей бій.

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Бред Пітт дав інтерв'ю, в якому вперше публічно розповів про розлучення з Анджеліною Джолі. Зокрема сказав, що кинув пити.

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Багато новин цього тижня були пов'язані з королівською родиною. Головна з них - принц Філіп, чоловік королеви, відходить від виконання монарших обов'язків.

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Крім того, королівський дім опублікував нове фото принцеси Шарлотти.

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А до 20-ї річниці загибелі принцеси Діани в Кенсінгтонському палаці відкрилася виставка "Історія її модного стилю".

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Помер чоловік, якому, за повідомленнями, було 146 років.

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Великий інтерес читачів викликав матеріал із рубрики BBC Журнал: про те, що кохання трохи різноманітніше, ніж багато хто уявляє.

Багатьом здається, що святкувати 1 травня - суто комуністична традиція. Та це не так, пише історик Станіслав Цалик. Знаєте, як провели цей день кияни у 1917 році?

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28 квітня 1947 року розпочалося примусове виселення українців східної Польщі. Десятки тисяч людей переселили в західні та північні воєводства країни. Детальніше про це - в блозі історика Олексія Бухала.

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Ви знали, що матір американського кінематографічного авангарду народилася в Києві? Блог Дмитра Бондарчука.

Копирайт изображения Копирайт изображенияARSENAL - INSTITUTE FOR FILM A Image caption Майя Дерен. Кадр із фільму "На березі" 1944 рік

А в рубриці "Відео" найпопулярніший матеріал був... ну звісно, про котиків. Але досить серйозний.