#НеПроґавте: інтерв'ю Бреда Пітта і бій Кличка з Джошуа
Річниця подій 2 травня в Одесі, інтерв'ю Бреда Пітта, бій Джошуа і Кличка та фотограф, яка зняла мить своєї смерті. Ми зібрали для вас найважливіші події і найцікавіші матеріали тижня.
В Одесі вшанували людей, які загинули в сутичках 2 травня 2014 року. Наш позаштатний кореспондент розповідає, як це було:
Розслідування тих подій іде вже три роки. Ми підготували огляд цих справ:
30 квітня помер поет Борис Олійник, якого навіть після смерті називають "суперечливою постаттю".
Геннадій Афанасьєв, звільнений у червні 2016 року з російського ув'язнення, розповів про те, як його катували.
Збройні сили США оприлюднили фото, зроблене військовим фотографом у мить, коли вона і четверо афганських солдатів загинули у вибуху снаряда.
Спортивна подія, на яку чекали місяцями: відбувся поєдинок між Володимиром Кличком і Джошуа.
"Два джентльмени билися один з одним", - так описала газета Guardian цей бій.
Бред Пітт дав інтерв'ю, в якому вперше публічно розповів про розлучення з Анджеліною Джолі. Зокрема сказав, що кинув пити.
Багато новин цього тижня були пов'язані з королівською родиною. Головна з них - принц Філіп, чоловік королеви, відходить від виконання монарших обов'язків.
Крім того, королівський дім опублікував нове фото принцеси Шарлотти.
А до 20-ї річниці загибелі принцеси Діани в Кенсінгтонському палаці відкрилася виставка "Історія її модного стилю".
Помер чоловік, якому, за повідомленнями, було 146 років.
Великий інтерес читачів викликав матеріал із рубрики BBC Журнал: про те, що кохання трохи різноманітніше, ніж багато хто уявляє.
Багатьом здається, що святкувати 1 травня - суто комуністична традиція. Та це не так, пише історик Станіслав Цалик. Знаєте, як провели цей день кияни у 1917 році?
28 квітня 1947 року розпочалося примусове виселення українців східної Польщі. Десятки тисяч людей переселили в західні та північні воєводства країни. Детальніше про це - в блозі історика Олексія Бухала.
Ви знали, що матір американського кінематографічного авангарду народилася в Києві? Блог Дмитра Бондарчука.
А в рубриці "Відео" найпопулярніший матеріал був... ну звісно, про котиків. Але досить серйозний.