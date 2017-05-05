Kyiv Art Week: Ван Гог, Пікассо і Ліхтенштейн

На Kyiv Art Week у Києві зібрали роботи з 23 галерей України, Німеччини, Польщі, Грузії та Бразилії.

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У рамках спецпроекту "Музей приватних колекцій" демонструють роботи Роя Ліхтенштейна, Роберта Індіани, Хельмута Ньютона, Девіда Хокні та інших видатних митців, які зберігаються у приватних колекціонерів.

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У зоні "Відчуй мистецтво" можна відчути запах і торкнутися болгарського перцю з картини Девіда Хокні або зіграти мелодію на роботі Василя Кандинського.

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На тижні мистецтва можна подивитися і роботи українських художників. Зокрема, Олександра Гнилицького, Сергія Браткова і Георгія Сенченка (робота останнього на фото нижче).

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Kyiv Art Week триватиме до 7 травня.

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