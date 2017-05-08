Яка вона - перша леді Франції Бріжіт Макрон?

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"Бріжіт! Бріжіт! Бріжіт!" - скандував натовп, коли вона вийшла на сцену із чоловіком - новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном. Хто вона?

Перш за все - їхні стосунки не зовсім звичайні.

Так висловлювався сам пан Макрон. У день весілля він сказав: вони - "не зовсім нормальна пара - не те що б мені особливо подобався цей прикметник - але ця пара існує".

Між ними 24 роки різниці - так само, як між Дональдом і Меланією Трамп. Йому - 39, їй - 64, вона викладала йому театральне мистецтво у школі.

15-річний Еммануель, судячи з усього, інтелектуально був дуже зрілим. Він учився в приватній єзуїтській школі в Ам'єні, де, як пізніше розповідала Бріжіт, "тримався з дорослими як рівний", а не як підліток.

"Мене повністю підкорив розум цього хлопця", - казала вона.

Уроджена Бріжіт Троньо народилася в сім'ї власника кондитерської компанії, відомої своїм печивом-макарон. Одружилася з банкіром Андре Озьєром, мала трьох дітей.

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Батьки Еммануеля бачили, що син закохався, але, здається, не підозрювали, хто був об'єктом його пристрасті.

Вони думали, що це однокласниця хлопця Лоуренс Озьєр. А насправді він любив її матір, пише біограф Анне Фулда.

Коли батьки дізналися про це, то попросили вчительку триматися подалі від хлопця до його повноліття. "Не можу нічого обіцяти", - нібито відповіла та.

У 17-річному віці Еммануель сказав Бріжіт, що одного дня одружиться з нею. Свою обіцянку він виконав через десять років - у 2007-му.

Нині матір пана Макрона каже, що Бріжіт для неї - радше друг, ніж невістка.

А Лоуренс стала однією з палких прихильниць вітчима - наприклад, була на його останньому передвиборчому мітингу в Парижі. Інша донька Бріжіт, 32-річна Тіфані, працювала у його штабі юристом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Однокласний Лоуренс Озьєр став її вітчимом і президентом Франції

Члени цієї родини були на сцені, коли Макрони публічно святкували перемогу біля паризького Лувру.

Обраний президент має трьох пасинків - і сімох онуків від них.

Пані Макрон залишила учителювання, коли її чоловік зайняв пост міністра економіки, і стала його радником.

Вважають, що вона вплинула на його погляди щодо жінок у політиці. Наприклад, він пообіцяв, що на червневих парламентських виборах половина кандидатів від його руху "Вперед" будуть жінками.

Також Макрон казав, що хоче формалізувати роль першої леді. Минулого місяця він сказав в інтерв'ю Vanity Fair: "Якщо мене оберуть - пардон, коли мене оберуть - вона буде поруч, матиме свою роль і місце".

Як колишня вчителька, вона, можливо, допомагатиме молоді, але як саме - ще не відомо.

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Пан Макрон пропонує, щоби ця діяльність не оплачувалася: "Вона матиме голос, свій погляд на речі. Вона буде біля мене, як завжди, але також матиме публічну роль".

Деякі французькі карикатуристи вже пожартували про подружжя, зобразивши пана Макрона студентом, який отримує інструкції від дружини.

А його опонентка Марін Ле Пен підпустила шпильку про їхні стосунки під час дебатів.

Глянувши у свої нотатки, вона посміхнулася і сказала: "Пане Макрон... Бачу, ви намагаєтеся грати з мною у вчительку й учня. Та це не зовсім моє".

Утім, пані Макрон і сама показує, що може сміятися над їхньою різницею в віці.

Як сказано в одній книжці, якось вона зауважила: "Йому треба перемогти в 2017 році, бо в 2022 моє обличчя стане його проблемою".