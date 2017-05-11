"Євробачення": поцілунки, концерти і перші скандали

Копирайт изображения ЕРА Image caption "Євробачення" у Києві

З поцілунками, кінською головою, без порушень громадського порядку і не без перших скандалів у Києві відкривали "Євробачення". Чим запам'ятався цей день, читайте у щоденнику "Євробачення-2017".

Копирайт изображения ЕРА Image caption Євромістечко на Хрещатику

Скандали почалися вже на старті, а саме з червоної доріжки відкриття, де заборонили з'являтися Джамалі, переможниці минулорічного "Євробачення". Там не сфотографувався тільки лінивий, але Джамали там не було, обурився піар-директор співачки Денис Козловський. Він зазначив, що минулого року у Стокгольмі саме переможець Монс Зелмерлєв вітав всіх гостей на відкритті. Організатори "Євробачення" пояснили, що так і мало бути, бо червона доріжка була лише для конкурсантів і ведучих.

Напередодні прикордонники не пустили до України двох російських журналістів, які мали акредитацію на "Євробачення", але відвідували анексований Крим. Представниця Росії Юлія Самойлова не бере участь у конкурсі з тієї ж причини.

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В цілому перший день конкурсу у Києві пройшов спокійно. На локаціях на повну йшли концерти, відвідувачів годували, поїли і розважали.

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У фанзоні на Софіївській площі виступав Національний академічний оркестр народних інструментів. У Євромістечку на Хрещатику зіграють ТНМК, Сальто Назад та Mc VLAdee, а ще там обіцяють twerk шоу.

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Євромістечко, обладнане багатьма фотозонами, тож відвідуваі масово робили селфі, фотографувалися з копією головного призу "Євробачення", слухали музику і стояли у черзі, щоб побачити сукню Джамали.

Копирайт изображения Ольга Жук Image caption Фан-зона на Хрещатику

На Хрещатику поряд з "Євробаченням" згадували жертв Другої світової війни. До Дня пам'яті та примирення, який відзначають 8 травня, там розмістили інсталяції з маками і історичними воєнним фото.

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За всім цим процесом спостерігало кілька тисяч правоохоронців з собаками, і одним гелікоптером. Посилені заходи безпеки були у офіційній фан-зоні і на головній сцені конкурсу. Державіаслужба на час "Євробачення" обмежила польоти в радіусі 15 км навколо МВЦ.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів На Хрещатику почало роботу офіційне фан-містечко, споруджене до проведення фіналу "Євробач

У поліції кажуть, що можуть фіксувати порушення у режимі онлайн, а ще застосовуватимуть технології розпізнавання облич під час конкурсу. Чи будуть використовувати ці технології в Україні після закінчення "Євробачення", не уточнюють.

Ввечері 8 травня у МВЦ відбудеться перший концерт конкурсу, який називають Jury Show, а синоптики прогнозують у Києві грозу.