Не один Макрон: інші молоді лідери світу

Копирайт изображения ERIC FEFERBERG Image caption Макрон здобув титул наймолодшого президента Франції

У свої 39 років Еммануель Макрон став наймолодшим президентом в історії Франції. Його обрання побило рекорд 170-річної давності, коли в 1848 році до влади прийшов 40-річний Луї Наполеон Бонапарт.

Середній вік у Франції - 41 рік, тож Макрон на два роки молодший від пересічного співвітчизника.

Нижче - добірка інших молодих світових лідерів.

Ванесса Д'Амброзіо, Сан-Маріно

Наймолодшою главою держави в цілому світі є Ванесса Д'Амброзіо, яка очолює одну з найменших країн світу Сан-Маріно.

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Пані Д'Амброзіо лише 29 років.

Її країна, з усіх боків оточена Італією, налічує всього біля 33 тисяч мешканців.

Кім Чен Ин, Північна Корея

Лідер Північної Кореї, може, і не є найпопулярнішим законодавцем моди для покоління «мілленіалів», але він залишається другим наймолодшим світовим лідером.

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Йому 34 роки.

Ким Чен Ин при владі від 2012 року, відколи перебрав управління ядерним арсеналом і розробками ракет далекого радіусу дії.

Юрі Ратас, Естонія

У цій балтійській країні 2016 року до влади прийшов коаліційний уряд на чолі з прем'єр-міністром Юрі Ратасом.

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Цей 38-річний лідер особливо популярний у середовищі великої російськомовної меншини країни, успадкованої з часів, коли Естонія була частиною СРСР.

Володимир Гройсман, Україна

Ще один 38-річний прем'єр-міністр - український Володимир Гройсман, призначений у квітні 2016 року.

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Однак повнота влади в другій найбільшій країні Європи зосереджена в руках президента Петра Порошенка.

Втім, Гройсман - другий наймолодший прем'єр-міністр в історії України. За межами України він має репутацію інтернаціоналіста, але консерватора: виступає за вступ України до ЄС і НАТО, але голосує проти одностатевих шлюбів.

Джігме Кхесар Намг'ял Вангчук, Бутан

Якщо включати до цього переліку монархів, яких не обирають, то варто згадати 37-річного короля Бутану Джігме Кхесара Намг'яла Вангчука.

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Цей дуже популярний молодий правитель, який стоїть на чолі держави від 2006 року, прагне домогтися розвитку свого королівства без шкоди незайманому довкіллю Гімалаїв.

Він виступає за перетворення абсолютної монархії Бутану на конституційну.

Шейх Тамім бін Хамад Аль Тані, Катар

Ще один молодий правитель королівського роду - емір Катару від 2013 року шейх Тамім бін Хамад Аль Тані.

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Йому 36 років, а освіту він здобував у престижній британській військовій академії Сендгерст. Він паралельно є головнокомандувачем збройних сило Катару і головою Національного Олімпійського Комітету.

Саме він відіграв вирішальну роль у присудженні Катару права приймати фінальну частину Чемпіонату світу з футболу в 2022 році.

Катар, колись найбідніша держава Перської затоки, тепер є однією з найбагатших. Але правозахисні угрупування часто критикують ставлення до працівників-мігрантів.

І найстаріший - Роберт Мугабе, Зімбабве

А на протилежному кінці спектру маємо 93-річного Роберта Мугабе, найстаршого зі світових лідерів керівника Зімбабве.

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Він є президентом від 1980 року і каже, що залишатиметься на посаді, доки його народ вирішить інакше.

Пан Мугабе зажив слави в партизанській війні 1970-х, коли був героєм революції, що боровся проти гноблення з боку білої меншини і за свободу свого народу.

Однак критики Мугабе твердять, що на посаді президента він вдається до насильства проти політичних опонентів і підтасовує вибори.

Його також звинувачують у рекордній інфляції, від якої страждає економіка Зімбабве.