День Перемоги в Києві: свято із сутичками на вулицях

Image caption У центрі Києва 9 травня арештували понад 20 людей

Понад 40 людей затримали українські поліцейські в ході заходів, що проходять по всій країні 9 травня, повідомляють в МВС України.

Велика частина затримань припала на Київ, де акції прихильників різних політичних поглядів відбулися під акомпанемент дрібних сутичок демонстрантів з поліцією і між собою.

Кореспонденти Бі-бі-сі стали свідками заворушень, що раз у раз спалахували в центрі української столиці.

Два полки

Сотні, якщо не тисячі правоохоронців вийшли вранці у вівторок на вулиці Києва, щоб запобігти сутичкам під час заходів 9 травня.

У тому, що такі сутички цілком імовірні, можна було переконатися, просто вивчивши список акцій, запланованих на ранок цього дня в центрі української столиці.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У центрі Києва проходили відразу кілька масових акцій, але чимало киян, за традицією, несли квіти до парку Слави з власної ініціативи

З одного боку, жителів і гостей столиці закликали виходити на акцію "Безсмертний полк": пройти в День Перемоги маршем пам'яті з фотографією діда-фронтовика.

З іншого - напередодні про намір провести власну акцію під назвою "Смертний полк" - з метою "не допустити ватного шабашу в Києві" - оголосили в націоналістичній організації ОУН.

У Службі безпеки України (СБУ) заявили, що не бачать підстав для заборони "Безсмертного полку", а очільник МВС Арсен Аваков пообіцяв, що правоохоронці не потерплять ні антиукраїнської символіки, ні антиукраїнських заяв, і отримали на цей рахунок дуже чіткі інструкції.

"Де ваші пістолети?"

Ймовірно, слідуючи саме цим інструкціям, діяли поліцейські, які на заповненій людьми площі біля станції метро "Арсенальна" - на початку маршу пам'яті - вмовляли жінку похилого віку з чорно-білим портретом фронтовика в руках зняти з грудей георгіївську стрічку.

"Це для вашої ж безпеки", - напівпошепки намагалися правоохоронці умовляти її.

"Це - пам'ять про мого батька, я не буду її знімати!" - ледь не кричала жінка.

"Бийте мене, розстріляйте мене! Де ваші пістолети?" - вигукувала вона на адресу поліцейських, що її оточили.

Вже через кілька хвилин біля них зібралися роззяви: одні закликали правоохоронців мало не заарештувати бабусю, інші - не менш затято висловлювали свою солідарність із нею.

Image caption За оцінками столичної поліції, в Києві зібралося біля 3000 людей

В якийсь момент чоловік років сорока несподівано спробував зірвати стрічку з грудей жінки, але його тут же відтягли в бік поліцейські.

"Так я роблю за вас вашу роботу! - голосно обурювався чоловік. - З такими стрічками захоплювали Донецьк!"

Поліцейські з байдужими виразами облич відтягнули його на кілька десятків метрів і відпустили. Стареньку з георгіївською стрічкою дбайливо супроводили в інший кінець площі, де вже зібралися десятки людей з портретами учасників Другої світової війни в руках.

Чвари

Тим часом то тут, то там на площі виникали більш і менш запеклі суперечки на політичні та історичні теми.

"Так твої предки перевертаються в труні!" - голосно вичитувала жінка з двома гвоздиками в руках плечистого чоловіка в камуфляжі.

"Не розповідай мені про війну! Я сам воював і вбивав тих, хто вбивав українців!" - теж на підвищених тонах відповів їй той.

Неподалік філологічна суперечка - як правильно говорити, "на Україні" чи все-таки "в" - якось непомітно перейшла у дискусію на тему, хто саме з учасників суперечки є "онуком зрадників".

"Ми за мир!" - зверталася до купки чоловіків в камуфляжі смаглява жінка в чорно-білій сукні.

Копирайт изображения NPU.GOV.UA Image caption Сутичка активістів з поліцією сталася біля офісу ОУН - організації, яка заявляла про наміри "зірвати ватний шабаш" в Києві

"Ми також за мир. За мир на могилах російсько-фашистських загарбників", - дуже серйозно відповідали їй співрозмовники.

На протилежному від зайнятого учасниками акції "Безсмертний полк" краю площі вишикувалися півтора десятка чоловік з червоно-чорними прапорами УПА та плакатами, що нагадують про масові репресії часів Сталіна. Це, як виявилося, і була акція "Смертного полку".

"Слава Україні! Героям слава!" - час від часу скандували вони.

"Який це День Перемоги? Один фашист переміг іншого! Сьогодні сумувати потрібно, а не пісень співати! До церкви сходити, а не з квітами розгулювати", - пояснювала одна з учасниць цього протесту.

Image caption Учасників акції попереджали: на демонстрації дозволена не всяка символіка

Тим часом колона "Безсмертного полку" почала рухатися. Проходячи повз людей із червоно-чорними прапорами, її учасники незлагоджено закричали: "Фашизм не пройде".

"Чемодан - вокзал - Росія!" - не залишилися в боргу ті.

Прапор України

Пройшовши через металошукачі, - не найбільш звичний атрибут масових акцій в Україні - колона "Безсмертного полку" вийшла на вулицю Лаврську, що веде до парку Слави та Вічного вогню.

Копирайт изображения NPU.GOV.UA Image caption Одна з димових шашок потрапила в поліцейського, заявили правоохоронці

По обидва боки дороги до пункту призначення учасників ходи вишикувалися шеренги військових з синьо-жовтими прапорами в руках. Втім, навіть вони не врятували учасників акції від димових шашок, викинутих з вікна одного з будинків по Лаврській - офісу ОУН, активісти якого не приховували свого наміру зірвати демонстрацію ідейних опонентів.

Проте, відбувшись легким переляком, сотні учасників акції продовжили ходу. То тут, то там лунали фронтові пісні та вигуки "З Днем Перемоги!"

У першому ряду колони йшла жінка в солдатській формі радянської армії. В її руках був плакат з портретами молодогвардійців і підписом "Їхньому подвигу - 75".

Однак час від часу, переконавшись, що об'єктиви камер спрямовані на неї, учасниця акції діставала з-за цього транспаранта портрет Сталіна з написом "При мені їх називали ворогами народу, а тепер називають олігархами і елітою". Переконавшись, що її "таємний плакат" знято, вона ховала його і продовжувала ходу з молодогвардійцями.

Image caption Незважаючи на те, що використовувати портрети Сталіна на акції було заборонено, деякі учасники маршу зуміли пронести їх на марш "Безсмертного полку"

Слідом за колоною "Безсмертного полку" до парку Слави мали намір пройти учасники проукраїнської ходи. Їх було в десятки разів менше, частина з них несла величезний розгорнутий синьо-жовтий прапор. Однак у парк їх не пускали.

"Як це може бути, що ми, громадяни України, не можемо в державне свято України увійти в парк у столиці України?" - голосно обурювався хтось із активістів.

"Та почекайте трохи. Ці розійдуться - і ми вас запустимо", - намагався заспокоїти його поліцейський.

Однак така відповідь явно не задовольняла активістів, і частина з них спробувала прорватися до Вічного вогню не по головній алеї, а в обхід, між деревами, через парк.

Але поліція змогла заблокувати цю спробу прориву, а двох особливо активних демонстрантів спочатку поклала на асфальт, а потім, під гучні крики "Ганьба!" повела з місця подій.

Image caption Поліцейські перешкоджали руху активістів з величезним прапором України, чим викликали їх обурення

"Катюша"

Поки основні сили поліції були сконцентровані на вході в парк, півтора десятки активістів якимось чином зуміли проникнути до Монументу Слави та, продершись до самісінького його підніжжя, розгорнули над Вічним вогнем кілька синьо-жовтих і червоно-чорних полотнищ. "Севастополь", - величезними літерами було написано на одному з них.

"Наша земля - ​​наші герої!" - скандували вони, не особливо звертаючи увагу на гнівні вигуки і гвоздики, які летіли в них знизу.

Поліцейські, на якийсь час, здавалося, вражені, оточили активістів, не допускаючи до них учасників "Безсмертного полку".

Тим часом біля Вічного вогню то тут, то там виникали перепалки, раз у раз переходячи в сутички.

Поліція, не особливо розбираючись, виводила за межі парку всіх учасників бійок, і незабаром "буйних" тут практично не залишилося - ситуація біля Вічного вогню заспокоїлася.

Image caption Сотні киян і гостей столиці України вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні в парку Слави

"Ще не вмерла Україна", - затягнули гімн України активісти з величезним синьо-жовтим прапором, яких до цього часу вже пропустили в парк поліцейські.

Вони зупинилися біля сходинок, що ведуть до Вічного вогню, якраз під великим обрамленим квітами портретом маршала Жукова в руках у двох бабусь в однакових зелених хусточках - чи то ровесниць, то чи близнючок.

"Выходила на берег Катюша", - завели після того, як "синьо-жовті" доспівали гімн, жінки, що стояли поруч, обабіч меморіалу.

Групи переглядалися, але не підспівували одні одним. Утім, ніякої агресії між ними теж не спостерігалося.

Гора квітів біля Вічного вогню досягла людського зросту, коли над парком Слави зібралися хмари.

Почався дрібний дощик.

Учасники всіх акцій, присвячених Дню Перемоги, потягнулися в бік метро.