Як вкрадене листування Макрона поширилось у мережі?

Копирайт изображения 4Chan

Хто саме зламав електронне листування обраного президента Франції Еммануеля Марона, поки що незрозуміло. Однак способи, за допомогою яких вкрадені імейли поширювали в мережі, можуть досить багато розповісти про співпрацю хакерів з політичними рухами.

Скандал вибухнув під кінець передвиборчої кампанії - буквально за кілька годин до "дня тиші". Однак, хто б не "злив" листування в інтернет спочатку, самого факту витоку було недостатньо, щоб листи Макрона стали темою для загального обговорення.

Такою їх зробила команда політичних активістів за допомогою ботів, і врешті-решт скандал набув глобального масштабу завдяки твіту Wikileaks.

Журналісти ВВС поговорили з людьми, яким вдалося перетворити непомітне повідомлення на маргінальному форумі на скандал, який не оминуло увагою жодне з провідних світових ЗМІ, і з'ясували, як саме вкрадене приватне листування стало надбанням громадськості.

Копирайт изображения AFP Image caption Макрон пообіцяв, що буде боротися з розколом у французькому суспільстві

Близько 19:00 у п'ятницю, 5 травня, на сайт анонімного файлообмінника Pastebin хтось залив величезну папку документів під назвою EMLEAKS.

Спочатку вони з'явилися відразу в декількох гілках онлайн-бібліотеки archive.org.

Однак, оскільки з цього сайту файли вже стерли, зараз неможливо з'ясувати, коли саме документи були опубліковані вперше.

Час, проте, має принципове значення. Буквально за кілька годин у Франції мав початися офіційний "день тиші" - заборона на передвиборчу агітацію. Тому журналісти були змушені діяти гранично обережно. А ось група онлайн-активістів швидко почала поширювати витік.

Люди, що стежать за політикою в інтернеті, прекрасно знають, що таке "/pol/" - так називається тред на одному з найбільших анонімних інтернет-форумів 4chan.

І хоча сидять на цьому сайті в основному геймери і "ґіки", саме його нерідко обирають для спілкування політичні активісти ультраправого спрямування.

Вже о 19:35 того ж вечора на /pol/ опублікували посилання на документи, залиті півгодини тому на файлообмінник Pastebian.

Єдиний цифровий слід, який залишає при публікації такого анонімного посилання в інтернеті автор, - це прапор країни, у якій зареєстрована IP-адреса його комп'ютера. Однак цей слід дуже легко підробити.

Латвійський слід?

Те, що у скандалі був замішаний форум /pol/, принципово важливо. Справа в тому, що чутки про майбутній витік почали ходити там ще за кілька днів до публікації самого вкраденого листування.

У середу, 3 травня, за дві доби до того, як листування злили в мережу, в сусідній гілці форуму анонімно опублікували інші документи, в яких стверджувалося, що Макрону належить секретний рахунок у офшорному банку на Кайманових островах.

Документ викликав на форумі бурхливе обговорення - користувачі активно сперечалися один з одним, справжній він чи підроблений.

Представники руху Макрона "Вперед" заявили, що документ - фальшивка, і подали до суду, вимагаючи заборонити поширення онлайн-чуток.

Ці файли опублікували з латвійської IP-адреси. Однак знову ж таки, досить ймовірно, що анонімний автор підробив цей слід.

"Цей користувач, ймовірно, не мав відношення до Латвії і використовував анонімайзер, щоб приховати від сервера 4chan своє справжнє місцезнаходження", - пояснює співробітник сайту BuzzFeed News France Жюль Дарманен.

Це підтверджує і більш пізній допис самого користувача, який написав "я не у Латвії" і заявив, що використовував проксі-сервер - механізм, що допомагає маскувати місцезнаходження.

Копирайт изображения Twitter

Допис людини, яка "злила" листування Макрона у п'ятницю, супроводжувало зображення американського прапора - втім, він теж міг використовувати проксі.

Витік набирає обертів

Людина, яка привернула увагу до непомітного витоку, стверджує, що чекала на нього - і готувалась надати листам широкого розголосу.

Вже за 14 хвилин після появи посилання на сайті 4chan, Жак Пособ'єк - журналіст, що пише для ультраправого канадського видання Rebel Media, - опублікував посилання на вкрадене листування у Twitter з хештегом #MacronLeaks.

Він розповів ВВС, що юзер з латвійською IP-адресою, який злив листування в мережу, заздалегідь попередив про майбутню публікацію.

"Людина, яка до цього опублікувала фінансові документи, написала, що на другий день треба було чекати більш масштабної історії - тож фактично наступні 24 години я провів, постійно оновлюючи сторінку", - пояснив він.

Копирайт изображения Twitter Image caption Жак Пособ'єк опублікував посилання на вкрадене листування

Але як твіт пана Пособ'єка розлетівся з такою швидкістю?

У перші п'ять хвилин після публікації його ретвітнули 87 разів. На думку Бена Німмо, що працює у лабораторії Atlantic Council's Digital Forensic Research, це свідчить про те, що повідомлення поширювали за допомогою спамерських пошукових роботів.

"Бот - це такий акаунт у Twitter, який веде не реальний користувач, - пояснює він. - Як аватар зазвичай використовують або чуже фото, або абстрактну картинку - на зразок зображення птаха або гори. Натомість веде його комп'ютерна програма, алгоритм якої навчений ретвітити все підряд з якихось конкретних акаунтів або всі повідомлення, в яких присутні певні ключові слова. Таким чином, він повністю автоматизований".

Твіт канадця поширювали у мережі не лише боти. Тисячі реальних людей також поділилися цим повідомленням. Зокрема - кілька акаунтів, що спеціалізуються в політиці та пов'язані з американським рухом "альтернативних правих" (alt-right).

Особливо примітним є те, що відбувалося все це в основному за межами Франції. Більш того, спочатку повідомлення поширювали переважно не франкомовні (які могли б зрозуміти зміст листування), а англомовні користувачі.

Wikileaks

Найбільшу увагу до вкраденого листування, однак, привернули не боти і не альт-праві активісти, а офіційний Twitter сайту Wikileaks, який опублікував посилання на форум 4chan, супроводивши його дуже обережним підписом: "Імовірно, це багатогігабайтні архіви імейлів Макрона. Можливо, це розіграш 4chan. Ми вивчаємо".

Копирайт изображения Twitter

Лише після цього посилання на вкрадене листування почали постити і ретвітити відомі акаунти "Національного фронту", тепер уже французькою.

За три години лінк опублікували близько 47 тисяч разів - і хештег #MacronLeaks вийшов у топ трендів французького Twitter.

До ранку суботи хештег був у тренді вже по всьому світу. А це означало, що інформація продовжувала поширюватися мережею. Попри обмеження, які офіційно набули чинності у Франції в "день тиші".

Discord

Ще пізно ввечері у п'ятницю до поширення скандалу активно підключилася мережа політичних активістів по всьому світу. У додатку для обміну текстовими повідомленнями Discord - у закритих групах, що підтримують Ле Пен, англійською мовою - активно обговорювали, як розкрутити запущений Пособ'єком хештег і запустити смішні інтернет-меми для подальшої дискредитації Макрона.

Копирайт изображения Discord Image caption "А меми для витоку листування у нас є?" - "У нас є хештег #MacronLeaks, але поки ми не розкопаємо там якийсь бруд, мемів у нас немає"

Копирайт изображения Discord Image caption "Ми вивели листування Макрона у тренди у Франції" - "Прямо зараз?" - "Може, мені щось поспамити?"

Політична відповідь

По мірі того, як запущений хештег набирав силу, політики з обох конкуруючих таборів поспішили зробити заяви - наближався "день тиші".

Віце-президент "Національного фронту" Флоріан Філіппо написав у Twitter за 20 хвилин до півночі: "Чи навчить нас витік #MacronLeaks тому, що навмисно вбита журналістика розслідувань? Жахливий крах демократії".

Представник передвиборного штабу пана Макрона Сільвен Фор процитував цей твіт з ремаркою "ганьба".

Копирайт изображения Twitter

За п'ять хвилин до "дня тиші" команда Макрона випустила прес-реліз, різко засудивши публікацію вкраденого листування і заявивши, що їхній кандидат став жертвою "масштабного і скоординованого піратства".

Власник сайту 4chan Хіроюкі Нісімура спробував дистанціюватися від витоку: "Будь ласка, не втягуйте 4chan у французькі передвиборні справи".

Копирайт изображения Twitter

Хто за всім цим стоїть?

Хто саме стоїть за витоками, поки що неясно. Однак представники Макрона заявляли, що деякі з сайтів, які поширювали посилання на опубліковані документи, "пов'язані з російськими інтересами".

Подібні припущення висловлювали і раніше. У березні експерт у галузі кібербезпеки Девід Граут заявив ВВС, що "на французькі вибори намагається вплинути російська хакерська група APT 28, також відома як Fancy Bears".

Цю ж групу раніше, під час американської передвиборчої кампанії, звинувачували у кібератаках на Національний комітет Демократичної партії.

Російська влада ніяк не відреагувала на ці звинувачення. Раніше вона послідовно відкидала будь-які звинувачення у своїй причетності до втручання у внутрішню політику зарубіжних країн.

Скандал з витоком пошти пана Макрона буде мати відлуння у французькій політиці. Однак на разі, схоже, він не зміг вплинути на настрої більшості виборців. У неділю французи обрали Еммануеля Макрона новим президентом країни. За його кандидатуру проголосували 66% виборців.

"Велике відкриття цих вихідних: виявляється, не можна позбавити лідера опитувань 24-відсоткової переваги над суперником у країні, про яку ти нічого не знаєш, просто закидавши спамом Reddit", - іронічно резюмував цю історію у Twitter канадський журналіст і політолог Пол Веллс.