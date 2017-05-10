Що сталося з Російським культурним центром у Львові

Копирайт изображения usslvov.org.ua Image caption Центр розміщувався на вулиці Короленка, 1а

Судовий процес, господарські суперечки і в результаті - виселення. ВВС Україна дізнавалась про долю Російського культурного центру у Львові.

Судові виконавці минулого тижня звільнили і опечатали приміщення, яке від 1990 року в центрі Львова займав Російський культурний центр.

Акція відбулася без спротиву. Виконавці змінили замки на дверях, описали майно, опечатали приміщення. Представники Російського центру проігнорували офіційне попередження про необхідність звільнити будівлю до 28 квітня, як вимагала цього постанова суду.

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Питання у громадськості про законність перебування центру у будівлі на вулиці Короленка, 1а виникли досить давно. Вони стосувались, зокрема, і самої діяльності РКЦ, яку дехто у місті розцінював як "антиукраїнську пропаганду".

Йдеться, наприклад, про публікації на сторінках газети "Русский вестник", яку видає центр. Наприкінці минулого року в СБУ Львівської області у зв'язку з цим заявили про розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

А в листопаді минулого року СБУ заявила, що в приміщенні РКЦ знайшла склад антиукраїнської пропагандистської літератури. Відкрили кримінальне провадження.

Після рішення про виселення з приміщення представники РКЦ заявили про русофобію та пообіцяли звернутися до представника ОБСЄ в Західній Україні щодо цих подій.

Внутрішні конфлікти "росіян"?

Можливе порушення законодавства з боку представників Російського культурного центру, а також ознаки господарського конфлікту знайшли слідчі та депутатська комісія.

Як виявилося, організація, яка довго експлуатувала ту споруду, мала на це суперечливі права, оскільки у 2005-му році між орендарями виникли суперечки.

Приміщення кінотеатру ім Короленка на цій вулиці передали "Товариству друзів російської і української культур ім. О. Пушкіна" ще у 1990 році. Таке рішення ухвалив виконком Львівської обласної ради.

Товариство саме з такою назвою і юридичним статусом свого часу створило на базі кінотеатру Російський культурний центр.

Якими були умови оренди на початках - точно невідомо, але, як вказувалося на офіційній сторінці РКЦ, у 1999 році тодішній мер Львова Василь Куйбіда встановив символічну орендну плату 5 гривень на місяць за 380 кв.м.

Копирайт изображения russlvov.org.ua Image caption Приміщення закрили

У 2005 році організація-"власник" змінилася. Нею стало міське "Російське товариство ім. Пушкіна", керівником якого був Олександр Свистунов - підприємець, один із ініціаторів створення "Русского медиа-холдинга", керівник партії "Русский блок".

Колишній користувач приміщення і, як він вважає, "справжній директор Російського культурного центру" - голова обласного "Російського товариства ім. Пушкіна" Олег Лютіков каже, що не мав доступу до приміщення з 2005 року, про що звертався до обласної ради та адміністрації.

"Була створена організація-клон, яка має таку ж назву з додатком "Львівська міська…", - розповідав він агентсву Zahid.net. - Але це зовсім інша організація, інша юридична особа з іншим ідентифікаційним кодом, яка не має до нас ніякого стосунку". За його версією, приміщення захопили.

Нинішній голова РКЦ Альберт Астахов визнав, що конфлікт з паном Лютіковим був, але існує договір, за яким міське "Російське товариство ім. Пушкіна" має право претендувати на приміщення.

До того ж, за словами Астахова, саме очолювана ним організація з 2005 року дбає про будівлю і сплачує комунальні рахунки, хоча Лютіков частину документів, які легітимізують власника, не віддав.

Що відбувалося за стінами РКЦ?

Ще у 2015 році, з ініціативи громадськості Львова та Львівщини, питання щодо ситуації на Короленка, 1а, піднімав депутат облради Роман Кізима.

Мовляв, як можна було десять років не звертати уваги на діяльність структури із незрозумілим статусом, під егідою якої діють не зовсім відомі організації.

"Там присутня низка незрозумілих організацій - зокрема таких, як "Землячество ленинградцев во Львове "Питер-клуб", "Львовское епархиальное братство трезвения "Метанойя" тощо, два приміщення використовує Львівська єпархія православної церкви Московського патріархату, при тому, що сама церква розташована поруч, за адресою Короленка, 3", - заявив пан Кізима.

Він додав: є підозра, що частина приміщень здається в суборенду. В той же час у самому центрі нарікають, що не мають грошей на елементарний ремонт, оскільки членських внесків, на які існує товариство, не вистачає навіть на оплату за газ.

Там присутня низка незрозумілих організацій... "Львовское епархиальное братство трезвения "Метанойя" Роман Кізима

"Будівля належить громаді Львівської області, - підкреслив Роман Кізима. - Чому щонайменше десять років ніхто, у тому числі й депутати обласної ради, не ініціювали повернення цього приміщення хоча б тому, що його використовує не та організація, якій воно передавалося на початках? І куди дивляться представники правоохоронних органів, адже у самісінькому центрі Львова представники ворожої країни проводять незрозумілу діяльність, яку ніхто не перевіряє".

У "Російському товаристві ім. Пушкіна" стверджували: у будівлі розмістилося 12 організацій, які об'єднують близько 800 людей, проводиться понад 40 заходів щорічно.

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У той же час, судячи з публікацій на офіційному сайті РКЦ, там відбувалося 4-5 концертів чи лекцій на рік.

За твердженнями прес-секретаря РКЦ Олександрп Катачина, центр існує на добровільні пожертви бізнесменів, підприємців, членів Російського товариства ім. Пушкіна у Львові та російської общини, а також кошти благочинних фондів, наприклад, "Фонд Долгорукова".

Судове рішення

У 2016-му році для перевірки центру створили спеціальну депутатську комісію Львівської облради.

В результаті з'ясувалося, що жодна із організацій, які перебували в приміщенні РКЦ, не мали на це законного права.

"Комісія одностайно ухвалила рішення про повернення приміщення на баланс виконкому", - заявив голова комісії Ігор Комарницький.

Під час інспектування виявили, що будівля фактично перебуває в аварійному стані.

"Всі приміщення, які є в будівлі, в неналежному санітарному стані. Тобто за весь час перебування там РКЦ якихось суттєвих поточних чи капітальних ремонтів там не проводилося", - резюмував начальник управління майном спільної власності облради Микола Бандра.

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Рішення про виселення РКЦ із комунального приміщення Львівської обласної ради депутати ухвалили на сесії 25 жовтня 2016 року.

Йшлося про повернення його у власність комунальної установи "Нерухомість і майно", необхідний ремонт і передачу в оренду волонтерським організаціям і (чи) відкриття там реабілітаційного центру для учасників АТО.

Представники РКЦ подали до суду на це рішення.

Судовий процес першої інстанції та апеляційний Російський центр програв.

9 березня Львівський апеляційний суд виніс рішення про виселення РКЦ. Термін виконання - до 28 квітня включно.

"Антиукраїнське кубло"

Щоб запобігти можливим спекуляціям, заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк заявив, що громадським організаціям, які представляють російську меншину у Львові і не займаються "антиукраїнською діяльністю", запропонують нове приміщення.

"Мені б дуже хотілося, щоб зараз організувалася патріотична російська громада, - сказав він на брифінгу з приводу виселення РКЦ з будинку на Короленка. - Більшість депутатського корпусу за те, щоб виділити їм кімнату чи дві для здійснення їхньої статутної діяльності. А люди, які досі перебували тут (в РКЦ. - Ред.), я переконаний, не відображають думки російської громади Львова. Це антиукраїнське кубло, й я не побоюсь сказати про це публічно".

Голова РКЦ Альберт Астахов сподівається, що облрада запропонує нове приміщення для центру.

Він заявив, що попри все, продовжує вважати виселення незаконним.

"Ми не проситимемо приміщення, а вимагатимемо, бо це передбачає законодавство України. Ми є такою ж громадською організацією і маємо такі ж права, як і інші ГО, - заявив він. - Сподіваємося, Господарський суд Львівської області, до якого ми звернулися, нас підтримає".

Коли саме може розпочатися такий судовий процес, пан Астахов не уточнив.